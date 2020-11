نتفلیکس در سریال «گامبی وزیر» با بازی آنیا تیلور-جوی ماجرای زندگی شطرنج‌باز نابغه‌ای به اسم بث هارمون را روایت می‌کند. این مجموعه چند هفته قبل پخش و با استقبال مناسبی از سوی سریال‌دوستان مواجه شد. اما نکته‌ی جالب اینجاست که تیلور-جوی، بازیگر نقش اصلی سریال، تنها چند دقیقه پیش از آغاز فیلم‌برداری حرکات شطرنجی را که در سریال انجام می‌شود یاد گرفته است.

هنگامی که بازیگری قرار است در نقش یک دانشمند، هنرمند یا ورزشکار حرفه‌ای قرار بگیرد لازم است با ویژگی‌های شغلی و ضوابط آن شخصیت آشنا شود. به همین خاطر بازیگران بسیاری پیش از آغاز فیلم‌برداری فیلم‌ها و سریال‌ها شروع به تمرین‌هایی سخت و فشرده برای ایفای درست و دقیق نقش‌های‌شان می‌کنند. آنیا تیلور-جوی نیز برای ارائه‌ی شخصیت بث هارمون در سریال گامبی وزیر تلاش‌هایی انجام داده، اما خیلی در این زمینه موفق نبوده است!

نتفلیکس سریال امیلی در پاریس را برای فصل دوم تمدید کرد

سریال «گامبی وزیر داستان زندگی دختر شطرنج‌بازی را روایت می‌کند که با استفاده از تکنیک گامبی وزیر در دهه‌ی ۱۹۵۰ میلادی قصد دارد جایگاه خود در دنیای شطرنج را اثبات کند. گامبی وزیر یکی از از قدیمی‌ترین گشایش‌ها در بازی شطرنج به شمار می‌رود و امروزه نیز در بین استادان بزرگ شطرنج رایج است. در بخشی از سریال بث هارمون می‌بایست با توجه به چند تکنیک شطرنج ۳۵۰ بار مهره‌ها را حرکت دهد که یادگیری آن برای یک فرد عادی بسیار دشوار است. اینطور که پیداست تیلور-جوی برای حل این مشکل چند دقیقه پیش از فیلم‌برداری نحوه‌ی حرکت مهره‌ها و جای آن‌ها را به خاطر می‌سپرده تا حین فیلم‌برداری مشکلی پیش نیاید.

بخشی از صحبت‌های تیلور-جوی در برنامه‌ی اخیر آخر شب با ست مایرز به این شرح است: «من این ایده را داشتم که به شطرنج‌باز فوق‌العاده‌ای تبدیل شوم و برای همیشه قدرتمند باقی بمانم. اما واقعیت این بود که من مجبور بودم پشت سر هم کار کنم و به همین خاطر [حرکات مهره‌ها را] به خاطر می‌سپردم و تا آنجا که ممکن بود یاد می‌گرفتم. بنابراین پروسه‌ی یادگیری واقعی در ۵ دقیقه اتفاق افتاد!»

تیلور-جوی از واکنش‌های مثبت سریال‌بین‌ها نسبت به نقش‌آفرینی اخیرش بسیار هیجان‌زده است و روز یکشنبه با انتشار مطلبی در اینستاگرام احساسات خود را به این شکل با هوادارانش به اشتراک گذاشت: «نمی‌توانم بیان کنم که تا چه اندازه از بازخورد مثبت شما نسبت به گامبی وزیر متاثر شده‌ام. از عشقی که به بث نشان دادید متشکرم.»

گامبی وزیر یک مینی‌سریال ۷ قسمته به کارگردانی اسکات فرانک است که از میان بازیگران آن می‌توان به بیل کمپ، ماریل هلر و توماس سنگستر اشاره کرد.

منبع: UPI

The post ستاره‌ی سریال گامبی وزیر ۵ دقیقه قبل از فیلم‌برداری شطرنج یاد گرفته است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala