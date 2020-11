بابک کریمی در مصاحبه‌ی اخیر خود با ورایتی از شور و هیجان هم‌بازی شدن با سوفیا لورن گفته و در کنار آن به موضوعاتی همچون سانسور در سینمای ایران و تاثیر نتایج انتخابات آمریکا بر اقتصاد کشورمان پرداخته است.

در بیست‌وششمین دوره‌ی جشنواره‌ی سینمایی ایتالیایی «مدفیلم» از بابک کریمی به پاس یک عمر دستاورد هنری تجلیل شد. این بازیگر و تدوینگر ۶۰ ساله طی یک دهه‌ی اخیر حضور پررنگی در سینمای ایران داشته است. او در سطح بین‌المللی بیشتر به خاطر بازی در فیلم‌های اصغر فرهادی شناخته می‌شود. در سال ۲۰۱۱ کریمی به همراه سایر بازیگران فیلم «جدایی نادر از سیمین» جایزه‌ی خرس نقره‌ای بهترین بازیگر را از جشنواره‌ی برلین دریافت کرد و طی دهه‌ی دوم قرن ۲۱ام همواره با فیلم‌های فرهادی و شهرام مکری در جشنواره‎‌های تراز اولی همچون کن و ونیز حضور داشته است. سال گذشته او به خاطر نقش‌آفرینی در فیلم «سینما شهر قصه» نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شد و چند ماه قبل، و پس از موفقیت فیلم «یلدا» در جشنواره‌ی ساندنس بازی او باری دیگر در سطح بین‌المللی تحسین شد. حالا و پس از برگزاری جشنواره‌ی «مدفیلم» او طی مصاحبه‌ای با ورایتی مقداری درباره‌ی هم‌بازی شدن با سوفیا لورن در فیلم «زندگی پیش رو» صحبت کرده و در پاسخ به چند سوال درباره‌ی مسائل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران و آمریکا نیز اظهار نظر کرده است.

کریمی در بخشی از صحبت‌های خود بیان کرده در ایران یک جنگ داخلی فرهنگی وجود دارد و ادامه داده: «ایران کشوری است که همواره بین افرادی با دید باز که قصد دارند با دنیا تعامل داشته باشند و تندروهایی که تمایل دارند مرزهای ما را ببندند، تقسیم شده است. ترامپ و بایدن هر کدام از یکی از این جناح‌ها تغذیه می‌کنند. چند روز پس از انتخابات آمریکا متوجه شدم این شکاف در جامعه‌ی سینمایی ایران نیز وجود دارد. عده‌ای از رفتن ترامپ خوشحال بودند و برخی دیگر نه.» کریمی معتقد است عده‌ای از ایرانی‌ها امیدوارند با انتخاب بایدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا اوضاع اقتصادی کشورمان نیز بهبود پیدا کند؛ زیرا او گرایشات سیاسی متفاوتی با ترامپ دارد و ممکن است شرایط مالی و تجاری ایران به دوران اوباما و زمان امضای برجام بازگردد.

مواجهه‌ی هنرمندان با هنرمندان نسل پیش از خود همواره لحظات دوست‌داشتنی و به یاد ماندنی را برای آن‌ها رقم می‌زند. کریمی دیدار خود با سوفیا لورن را اینگونه توصیف کرده است: «می‌خواهم برای بیان حس و حالم از روبرتو بنینی کمک بگیرم. او زمانی که فرصت همکاری با فلینی را پیدا کرد، احساس می‌کرد کشیش روستایی است که قصد دارد به ملاقات پاپ برود. روز اولی که سوفیا را ملاقات کردم خیلی رسمی و با احترام به او گفتم هیچگاه تصور نمی‌کردم حتی با یکدیگر دیدار کنیم، چه برسد به همکاری. او دست من را با هر دو دستش گرفت و گفت «مرا سوفیا صدا کن.» ما تنها یک روز فیلم‌برداری مشترک داشتیم، اما روزی فراموش نشدنی بود. من با تماشای فیلم‌های او بزرگ شدم.»

در ادامه‌ی این گفت‌وگو کریمی اظهار امیدواری کرده است که سینمای ایتالیا برای ادای احترام به سوفیا لورن و تکریم بازگشت او به عرضه‌ی بازیگری، فیلم زندگی پیش رو را به عنوان نماینده‌ی خود به اسکار معرفی کند. بخشی از صحبت‌های او به این شرح است: «چند فیلم مدعی دیگر نیز وجود دارد، از جمله فیلم‌های جدید مارکو بلوکیو [خائن] و ماتئو گارونه [پینوکیو] که ممکن است راهی اسکار شوند. اما فکر می‌کنم سینمای ایتالیا باید به بازگشت به یادماندنی سوفیا به عرصه‌ی بازیگری پس از گذشت چندین سال احترام بگذارد. احترامی که او سزاوارش است.»

