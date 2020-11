همان‌طور که انتظار می‌رفت فصل چهارم سریال «تاج» (The Crown) که دو روز پیش از شبکه‌ی نتفلیکس پخش شد هم برای مخاطبان سریال جذاب بود و هم برای رسانه‌ها و منتقدان. به خصوص که فصل جدید داستان آشنایی و ازدواج پرنسس دایانا و پرنس چارلز را هم روایت می‌کرد که یکی از مهم‌ترین داستان‌های عاشقانه و ازدواج‌ها و جدایی‌های قرن بیستم محسوب می‌شود و به خصوص روایت تراژیک مرگ پرنسس دایانا بعدتر به آن ابعاد بزرگتری هم بخشید.

سریال تاج از کجا آمد؟

شاید درست‌تر باشد که سریال را «تاج و تخت» ترجمه کنیم اما چون پخش سه فصل از آن همزمان با سال‌هایی بود که سریال «بازی تاج و تخت» هم از HBO پخش می‌شد برای اینکه اشتباهی صورت نگیرد سریال «The Crown» را «تاج» ترجمه کردیم در حالی که سریال به کل تاج و تخت انگلستان اشاره دارد.

سال ۲۰۱۶ بود که پیتر مورگان اولین فصل از سریال «تاج» را ساخت. سریالی که درباره‌ی زندگی و به قدرت رسیدن و دوران سلطنت ملکه الیزابت دوم بود. دورانی که هنوز هم ادامه دارد.

پیتر مورگان سال ۲۰۰۶ فیلمنامه‌ای نوشته بود به نام «ملکه» که فیلمی به همین نام به کارگردانی استیون فریرز از روی آن ساخته شد. در فیلم «ملکه» هلن میرن نقش الیزابت دوم را بازی می‌کرد. داستان فیلم بعد از مرگ پرنسس دایانا را روایت می‌کرد که چه‌طور ملکه الیزابت دوم نسبت به مرگ عروسش که میان مردم بسیار محبوب بود واکنش نشان می‌دهد. واکنشی که هیچ‌کس نمی‌توانست پیش‌بینی‌اش کند. ملکه برخلاف تونی بلر، نخست‌وزیر وقت انگلستان و پسرش پرنس چارلز شاهزاده‌ی ولز معتقد بود که چون دایانا و چارلز از هم جدا شده‌اند و او در یک تصادف اتومبیل در پاریس جان باخته مرگش یک امر خصوصی است و مرگ یکی از اعضای خاندان سلطنتی به شمار نمی‌رود. با این حال روزنامه‌ها با تیتر «شاهزاده‌ی مردم» نشان دادند که برایشان اهمیتی ندارد ملکه‌ی مادر دایانا را جزو خاندان سلطنتی بداند یا نه. دایانا به هر حال مادر پرنس ویلیام شاه آینده‌ی انگلستان و پرنس هری باقی می‌ماند.

فیلم موفقی بود که هلن میرن برای آن اسکار بهترین بازیگر نقش اول را دریافت کرد. پیتر موگان سال ۲۰۱۳ هم نمایشنامه‌ای به نام «تماشاگر» نوشت که درباره‌ی رابطه‌ی الیزابت دوم با نخست‌وزیرهایش بود. سریال «تاج» بیشتر روی این منبع دوم بنا شد.

نوامبر سال ۲۰۱۴ شبکه‌ی نتفلیکس اعلام کرد قصد دارد سریالی برمبنای نمایشنامه‌ی «تماشاگر» بسازد که نویسنده و خالقش خود پیتر مورگان خواهد بود. کارگردانان سریال از جمله استفان دالدری، فیلیپ مارتین و بنجامین کارون همان‌هایی بودند که در تولید تئاتر «تماشاگر» هم حضور داشتند. اولین فصل سریال که ده اپیزود داشت تبدیل به گران‌قیمت‌ترین سریال درامی شد که نتفلیکس تا آن روز تولید کرده بود. هزینه‌ی تولید فصل اول چیزی حدود ۱۰۰ میلیون پوند بود.

با موفقیت فصل اول نتفلیکس برنامه‌ریزی کرد که این سریال در شش فصل ده اپیزودی و مجموعا ۶۰ اپیزود ساخته شود که تا امروز چهل اپیزود آن پخش شده است.

کلر فوی اولین انتخاب برای بازی در نقش جوانی ملکه الیزابت دوم بود. این بازیگر ۳۶ ساله‌ی انگلیسی در مدرسه‌ی آکسفورد تئاتر خوانده بود و اولین حضورش در تلویزیون سال ۲۰۰۸ در سریال کمدی «انسان بودن» بود. او با تئاتر ملی سلطنتی همکاری داشت و اولین حضور در یک فیلم سینمایی مربوط به سال ۲۰۱۱ و فیلم آمریکایی فانتزی تاریخی «فصل جادوگر» می‌شود.

کلر فوی اما با بازی در دو فصل اول سریال «تاج» در نقش الیزابت دوم تبدیل به یک چهره‌ی شناخته شده‌ی بین‌المللی شد. او توانست جوایز متعددی از جمله جایزه‌ی گلدن گلوب و جایزه‌ی امی را برای بازی در این سریال از آن خودش کند.

فصل اول سریال تاج؛ داستان عاشقانه‌ی ملکه

فصل اول سریال «تاج» چهارم نوامبر سال ۲۰۱۶ از نتفلیکس پخش شد و توانست در میان ۲۵۰ سریال برتر imdb جای بگیرد و رتبه‌ی ۱۰۸ را به خودش اختصاص دهد. آن‌هایی که به درام‌های بیوگرافیک یا به درام‌های تاریخی علاقه داشتند بلافاصله عاشق سریال شدند به علاوه‌ی عده‌ی زیادی از مردم جهان که هنوز برایشان جزییات خانواده‌ی سلطنتی انگلستان جالب است. یادمان نرود که همین چند سال پیش ازدواج کیت میدلتون و پرنس ویلیام میلیون‌ها بیننده در سرتاسر جهان و حتی ایران داشت.

فصل اول تمرکزش روی ازدواج الیزابت دوم در سال ۱۹۴۷ با پرنس فیلیپ شاهزاده‌ی دانمارکی است که از آن به بعد دوک ادینبورگ لقب گرفت. فصل اول سال‌های اولیه‌ی حکومت الیزابت دوم را تا سال ۱۹۵۵ به تصویر می‌کشد. سالی که وینستون چرچیل نخست‌وزیر مشهور انگلستان استعفا داد. این فصل رابطه‌ی عاشقانه‌ی میان تنها خواهر ملکه الیزابت یعنی پرنسس مارگارت با افسر نیروی هوایی انگلستان پیتر تاونزند را هم به تصویر می‌کشد. تاونزند قبل‌تر ازدواج کرده بود و طبق قانون کلیسای انگلستان بعد از جدایی از همسرش اگر هنوز همسر سابقش زنده بود مارگارت با ازدواج با او عنوان سلطنتی‌اش را از دست می‌داد. مارگارت به توصیه‌ی ملکه الیزابت از تصمیمش برای ازدواج با پیتر منصرف شد.

سریال بلافاصله توجه منتقدان را جلب کرد. امتیاز فصل اول آن در سایت روتن تومیتوز ۸۹ از ۱۰۰ و در سایت متاکریتیک ۸۱ از ۱۰۰ بود. منتقدان بازی‌های قدرتمند بازیگران و فیلمبرداری پرزرق و برق آن را ستایش کردند. منتقدان گفتند که قمار ۱۰۰ میلیون پوندی نتفلیکس جواب داده است و البته برخی معتقد بودند این سریال یک روابط عمومی خوب برای خاندان ویندزور و ساکنان کاخ باکینگهام است. سریال در نشان دادن وقایع تاریخی انگلستان بعد از جنگ غنی عمل می‌کند و نگاه تیزبینانه‌ای به نکات ظریف و دقیق روانشناسانه دارد. به علاوه فصل اول سریال بسیار درگیرکننده از کار درآمد که نکته‌ی مهمی برای ادامه دادن این سریال پرخرج بود.

البته همه‌ی منتقدان هم درگیر سریال نشدند. منتقد تایم آن را با سریال «دانتون ابی» مقایسه کرد و معتقد بود علی‌رغم تلاش کلر فوی ملکه الیزابتی که او خلق می‌کند قابل شناسایی نیست و کمی هم خسته‌کننده از کار درآمده است.

فصل دوم سریال تاج؛ تقابل خانواده‌ی کندی با خاندان سلطنتی انگلیس

فصل دوم سریال هشتم دسامبر ۲۰۱۷ روی شبکه‌ی نتفلیکس قرار گرفت. اتفاقات این فصل بین سال‌های ۱۹۵۶ تا ۱۹۶۴ می‌افتد. ماجرا کانال سوئز در سال ۱۹۵۶ و بازنشستگی هارولد مک‌میلیان سومین نخست‌وزیر ملکه در سال ۱۹۶۵ مهم‌ترین وقایع سیاسی سریال هستند. به علاوه در این فصل با دو چهره‌ی معروف دیگر هم برخورد می‌کنیم: جان اف.کندی رئیس جمهور آمریکا و همسرش جکی کندی.

در قسمت اول فصل دوم می‌بینیم که ازدواج فیلیپ و الیزابت به مشکل برخورده و هر چند آن‌ها انتخابی برای جدایی ندارند اما ملکه معتقد است که فیلیپ وارد یک رابطه‌ی عاطفی دیگر شده است. انگلستان هم در ماجرای کانال سوئز دخالت نظامی می‌کند.

جذابترین اپیزود فصل دوم قسمت هشتم است. وقتی الیزابت جان و ژاکلین کندی را به کاخ باکینگهام دعوت می‌کند. بین او و ژاکلین کندی روابط چندان حسنه پیش نمی‌رود.

امتیاز فصل دوم پیش منتقدان بیشتر از فصل اول شد و آن‌ها به سریال امتیاز ۸۷ از ۱۰۰ را دادند. به گفته‌ی منتقدان هر اپیزود به شکل کامل داستان خودش را دارد و درام آن کاملا اقناع‌کننده است. آن‌هایی که به سریال نقد داشتند از شخصیت‌‌پردازی فیلیپ ابراز ناامیدی کردند که در فصل دوم همچنان شبیه یک بچه عمل می‌کند و البته منتقدانی که صحت تاریخی سریال را بررسی می‌کردند معتقد بودند ماجراهای بین ملکه و ژاکلین کندی به لحاظ تاریخی هیچ صحت و اعتباری ندارد.

فصل سوم سریال تاج؛ اولیویا کولمن وارد می‌شود

سال‌های بین ۱۹۶۴ تا ۱۹۷۷ که با انتخاب هارولد ویلسون به عنوان نخست‌وزیر شروع می‌شود و با جشن ۲۵ سالگی سلطنت الیزابت دوم پایان می‌گیرد. فصل هیجان‌انگیزی که در آن معلوم می‌شود مشاور هنری ملکه جاسوس شوروی بوده و سالی که آپولو ۱۱ روی ماه می‌نشیند و سالی که مراسمی جهت معرفی رسمی پرنس چارلز به عنوان شاهزاده‌ی ولز صورت می‌گیرد. چرچیل در همین فاصله از دنیا می‌رود و پرنسس مارگارت درگیر یک ماجرای عاشقانه می‌شود که تلاش او برای خودکشی را در پی دارد.

از این قسمت اولیویا کولمن بازیگر تحسین‌شده‌ی تئاتر و سینمای انگلستان نقش الیزابت دوم را بازی می‌کند. کولمن برای بازی در نقش ملکه آن انگلستان در فیلم «سوگلی» یورگوس لانتیموس سال قبل از آن برنده‌ی جایزه‌ی اسکار شده بود.

فصل سوم ۱۷ نوامبر ۲۰۱۹ از نتفلیکس پخش شد. فصل سوم در سایت روتن تومیتوز موفق‌تر از دو فصل قبلی بود و ۹۰ از ۱۰۰ امتیاز گرفت در حالی که امتیاز آن در سایت متاکریتیک ۸۴ از ۱۰۰ بود. منتقد لس‌آنجلس تایمز دقت این فصل در جزییات تاریخی را ستایش کرد و از بازی‌های تحسین‌برانگیز بازیگران به خصوص اولیویا کولمن و هلنا بونهام کارتر در نقش الیزابت دوم و خواهرش پرنسس مارگارت نوشت.

البته همچنان در سریال نکاتی وجود دارد که برای دراماتیزه شدن بیشتر آن به کار رفته و صحت تاریخی ندارد. مثل اینکه ملکه الیزابت در آخرین سکته‌ی وینستون چرچیل و پیش از مرگش با او دیداری نداشت. به علاوه مورخ خاندان سلطنتی انگلیس می‌گوید در نشان دادن تصویر مشاور هنری ملکه به عنوان جاسوس شوروری هم یک سری نکات مطرح نشده از جمله اینکه وقتی خیانت او فاش شد عنوان شوالیه را از او گرفتند.

فصل چهارم سریال تاج؛ جذابیت مرگبار مارگارت تاچر و پرنسس دایان

و در نهایت ۱۵ نوامبر سال ۲۰۲۰ در میانه‌ی کرونا فصل چهارم سریال محبوب «تاج» منتشر شد و مردم را در سرتاسر جهان سرگرم کرد. فصل چهارم بازه‌ی تاریخی بین ۱۹۷۷ تا ۱۹۹۰ را روایت می‌کند و در آن شاهد دوران نخست‌وزیری مارگارت تاچر و معرفی لیدی دایانا اسپنسر همسر پرنس چارلز و مادر پرنس ویلیام و پرنس هری هستیم.

گیلیان اندرسون که با سریال پلیسی «سقوط» (Fall) مشهور شد نقش مارگارت تاچر را بازی می‌کند و اما کورین بازیگر نقش پرنسس دایاناست.

این فصل تا به حال بالاترین امتیاز روتن تومیتوز را میان فصل‌های سریال «تاج» داشته و امتیاز ۹۶ از ۱۰۰ را کسب کرده است. امتیاز متاکریتیک آن همچنان ۸۴ از ۱۰۰ است. منتقدان می‌گویند درام سریال از همیشه تند و تیزتر شده است و برخلاف سه فصل اول ملکه را مورد نقد قرار می‌دهد که بیش از اندازه به آداب و رسوم سنتی چسبیده است. به لحاظ زیبایی‌شناسی هم فصل چهارم چشم‌نواز تصویر شده است.

با این حال بیشترین مناقشات درباره‌ی صحت تاریخی سریال تا به حال سر این فصل رقم خورده است. به خصوص درباره‌ی رابطه‌ی دایانا با خاندان سلطنتی دو دیدگاه وجود دارد. یک سری معتقد هستند که در هیچ فصلی به اندازه‌ی فصل چهارم سریال «تاج» تصویری تا این حد نزدیک به آدم‌های معمولی از ساکنان باکینگهام ارائه نداده بود و یک سری دیگر هم می‌گویند که این سریال از امتیاز هنری‌اش استفاده می‌کند تا پروپاگاندایی علیه خاندان سلطنتی باشد.

از طرف دیگر شاهزاده ویلیام هم از این فصل سریال و شیوه‌ی روایت آشنایی و رابطه‌ی پدر و مادرش ابراز ناراحتی کرده و آن را خلاف واقعیت می‌خواند.

مخالفان سریال می‌گویند روایت تاریخی غلط شبیه خبر غلط دادن است.

