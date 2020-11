فصل چهارم سریال تاج چندی قبل از نتفلیکس پخش شد و مجموع نظر منتقدان و تماشاگران نشان می‌دهد با یکی از بهترین سریال‌های تلویزیونی در سال ۲۰۲۰ مواجه هستیم.

دوران حکومت الیزابت دوم بر بریتانیا یکی از جالب توجه‌ترین بازه‌های زمانی برای سینماگران طی زمان‌ها مختلف بوده است. در سال ۲۰۱۶ سونی پیکچرز و پیکچر تلویژن برای نتفلیکس فصل نخست سریال تاج یا «بازی تاج و تخت» را ساختند که توانست نظر مثبت اغلب منتقدان و سریال‌دوستان را جلب کند. فصل ابتدایی تاج خیلی زود به یکی از محبوب‌ترین سریال‌های نتفلیکس تبدیل شد و توانست در هفتاد و چهارمین جشنواره‌ی جوایز گلدن گلوب نیز نامزد دریافت ۳ جایزه شود. به همین خاطر از سال ۲۰۱۶ تا به امروز هرساله در ماه‌های پایانی سال میلادی شاهد پخش فصل جدید مجموعه‌ی تاج هستیم و حالا نوبت به فصل چهارم رسیده است.

فصل چهارم سریال تاج همه را ذوق‌زده کرد (معرفی سریال‌های خوب)

سریال تاج داستان زندگی ملکه الیزابت دوم را از زمان عروسی خود در سال ۱۹۴۷ تا به امروز را نشان می‌دهد. موضوعات عاشقانه و دقیق شدن روی روابط خاندان سلطنتی بریتانیا پررنگ‌ترین تم بخش‌های ابتدایی این سریال بودند. علاو‌بر ازدواج الیزابت دوم، حکایت عاشقانه‌ی تنها خواهر ملکه الیزابت، پرنسس مارگارت، با افسر نیروی هوایی انگلستان پیتر تاونزند نیز در فصل نخست تاج روایت شد. اما رفته رفته رگه‌های سیاسی و اجتماعی این مجموعه تقویت شدند و به همین خاطر میزان تحسین‌ها و بینندگان آن طی سال‌های اخیر روندی صعودی داشته است.

فصل چهارم سریال تاج در سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۷ رقم می‌خورد و دوران نخست‌وزیری مارگارت تاچر و معرفی لیدی دایانا اسپنسر همسر پرنس چارلز و مادر پرنس ویلیام و پرنس هری را به تصویر می‌کشد. امتیاز این فصل در راتن‌تومیتوز تا به این ساعت ۹۶ از ۱۰۰ است و در متاکریتیک نیز نمره‌ی ۸۴ از ۱۰۰ برای آن به ثبت رسیده است.

تماشای کشمکش‌های خانواده‌های سلطنتی و متمول همواره برای عامه‌ی مردم جذاب و دوست‌داشتنی بوده است، اما عده‌ای از مردم حکایت‌های دراماتیک و خوش‌رنگ و لعاب چنین داستان‌هایی را نادرست می‌دانند؛ زیرا به عقیده‌ی آن‌ها خانواده‌های سلطنتی همواره با نوعی جزم‌اندیشی و خودبزرگ‌بینی بی‌دلیل همراه بوده‌اند و به همین خاطر دسته‌ی دوم اشاره شده واکاوی زندگی این خانواده‌ها را صرفا از لحاظ تاریخی و بررسی دلایل سقوط یا صعود آن‌ها از لحاظ جامعه‌شناسی را حائز اهمیت می‌دانند.

گزیده نقدهای فصل چهارم سریال تاج

ورایتی – آن دوناهو

امتیاز: ۱۰۰ از ۱۰۰

در این فصل سریال با گرته‌برداری از جنبش کلاسیسیسم مفاهیمی همچون رانت (امتیازهای ویژه)، تبعیض جنسیتی و نژادپرستی را بررسی می‌کند. چهارمین بخش از مجموعه‌ی تاج جریان‌های زیرزمینی به موقع، پررنگ‌تر و امیدوار کننده‌تر ظاهر می‌شوند. بازی الیویا کلمن نیز بسیار درخشان و چشم‌گیر است.

لس آنجلس تایمز – مت گلدبرگ

امتیاز: ۱۰۰ از ۱۰۰

کلمن در نمایش یک چهره‌ی سرد و بی‌توجه به امور کشور، در سرزمینی که نیاز به آرامش دارد عالی عمل می‌کند. اگر اهمیت‌ها و قرابت‌های تاریخی گسترده را کنار بگذاریم، این روایت خوب جنگ‌های داخلی بریتانیا در دهه‌ی پایانی قرن ۲۰ام است که فصل چهارم را به اندازه‌ی دو فصل قبلی -اگر نگوییم بیشتر- جذاب و پرجزئیات می‌کند.

واشنگتن پست – هنک استوور

امتیاز: ۹۰ از ۱۰۰

فصل چهارم را می‌توان دو کلمه‌ی عالی و گسترده توصیف کرد. در نقطه‌ای که اغلب سریال‌ها سعی می‌کنند داستان را با شتاب به جلو ببرند، تاج انتخاب‌هایی هوشمندانه انجام می‌دهد. ما نمی‌توانیم کاملا درگیر ماجرای نامزدی عجیب دایانا، شاهدخت ولز با چارلز شویم، اما بازی فوق‌العاده جاش اوکانر در نقش چارلز را نمی‌توان نادیده گرفت. اما

