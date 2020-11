ورایتی در مطلبی بهترین بازیگران نوظهور ۲۰۲۰ را مشخص کرده است که توصیه می‌کنیم تماشای نقش‌آفرینی‌های آن‌ها را از دست ندهید.

از سال ۱۹۹۸ نشریه ورایتی در روزهای پایانی سال میلادی با انتشار لیستی از بهترین بازیگران سال اعلام می‌کند آن‌ها عملکرد چه بازیگرانی را بیش از سایرین پسندیده‌اند و انتظار دارند در فصل جوایز چه افرادی موفق به کسب جوایز بخش بازیگری شوند. طی سال‌های گذشته ورایتی موفقیت ماهرشالا علی، بری لارسون، تیموتی شالامی و وایولا دیویس را محتمل دانسته بود و این افراد توانستند چندین نامزدی در بفتا، اسکار و گلدن گلوب کسب کنند. حالا فهرست بهترین بازیگران نوظهور ۲۰۲۰ از نظر ورایتی منتشر شده است و در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم.

در این لیست ۶ بازیگر زن و ۴ بازیگر مرد به چشم می‌خورد. چند روز قبل نیز نامزدهای جوایز گاتهام ۲۰۲۰ مشخص شدند که در آن فهرست هم شاهد پیشتازی هنرمندان زن بودیم، به طوری که تمام فیلم‌های نامزد جایزه‌ی اصلی توسط زن‌ها کارگردانی شده بود. اینطور که پیداست در فصل جوایز پیش روز شاهد موفقیت سینماگران زن خواهیم بود.

بهترین بازیگران ۲۰۲۰ از نظر ورایتی

هلنا زنگل: بازیگر نوجوان آلمانی که او را بیشتر به خاطر نقش‌آفرینی در فیلم «سیستم کرشر» می‌شناسیم، امسال با نخستین نقش‌آفرینی خود در یک فیلم آمریکایی، «اخبار جهان»، خوش درخشیده است.

شما کدام بازیگران و بازی‌ها در ۲۰۲۰ را لایق عنوان بهترین نقش‌آفرینی سال می‌دانید؟

