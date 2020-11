پروژه جدید لین رمزی بر اساس رمان استیون کینگ کلید خورد

لین رمزی در دنیای سینما به عنوان فیلمسازی مستقل و گزیده‌کار در نظر گرفته می‌شود. او کلا چهار فیلم ساخته است و تازه بعد از فیلم سوم خود، «باید درباره کوین صحبت کنیم» بود که توانست شهرتی برای خود دست‌وپا کند. بعد از «تو واقعا هرگز اینجا نبودی»، فیلم آخر رمزی که موفقیت زیادی به دست آورد، برنده مشترک بهترین فیلمنامه کن شد و واکین فینیکس هم در آن بازی درخشانی از خود نشان داد، به‌تدریج نگاه‌ها به این فیلمساز نه‌چندان پرکار بریتانیایی بیشتر شد و خیلی‌ها منتظر اثر بعدی او ماندند. حال به نظر می‌رسد انتظارها به سر رسیده است، چرا که لین رمزی پروژه جدید خود را شروع کرده است.

فیلم تازه رمزی اقتباسی از یکی از رمان‌های استیون کینگ است با نام «دختری که تام گوردن را دوست داشت». این رمان که نام جالبی هم دارد، داستان دختری است به‌نام تریشا مک‌فارلند که حین راه‌پیمایی در جنگل گم می‌شود و هرچه بیشتر تلاش می‌کند مسیر را پیدا کند، بیشتر از تمدن انسانی دور می‌شود. او که احساس می‌کند یک موجود فراطبیعی لابه‌لای درختان دنبالش می‌کند، در ذهن خود تام گوردن، بیسبالیست مورد علاقه خود را تجسم می‌کند، به نظر می‌رسد این بازیکن سال‌های پیش بیسبال آمریکا، تنها کسی است که می‌تواند از تریشا در برابر آن هیولای عجیب محافظت کند.

داستان جالبی به نظر می‌رسد. لین رمزی در فیلم‌های پیشین خود نشان داده که به نمایش جنبه‌های روانی و درون پیچیده شخصیت‌های خود علاقه زیادی دارد. به نظر می‌رسد این رمان استیون کینگ هم نزدیکی زیادی با دغدغه‌های شخصی رمزی دارد. از آثار استیون کینگ در سینما زیاد اقتباس شده است. شاهکارهایشان کم نیست، ولی بین‌شان اثر معمولی هم زیاد دیده می‌شود. اما خود رمزی آن‌قدر قابل اعتماد هست که به این کار امید داشته باشیم.

فیلمنامه را لین رمزی به همراه کریستی هال نوشته است که نویسنده سریال کمدی «من از این شرایط راضی نیستم» برای نتفلیکس بوده است. هنوز خبری از بازیگران مد نظر کارگردان نیست. «دختری که تام گوردن را دوست داشت» را یک مقطع جرج رومرو در اوایل دهه ۲۰۰۰ می‌خواست کارگردانی کند. متاسفانه رومرو در سال ۲۰۱۷ درگذشت و دیگر فرصتی برای پیگیری این پروژه پیدا نکرد. البته همسر او همچنان یکی از عوامل تولید فیلم است.

انتظار می‌رود که سال میلادی آینده روند تولید و فیلمبرداری فیلم آغاز شود.

بهترین کارگردانان زن جهان در قرن بیست و یکم

منبع: Joblo

The post پروژه جدید لین رمزی بر اساس رمان استیون کینگ کلید خورد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala