جزئیات بیشتری از داستان فصل نهم سریال دکستر منتشر شد

براساس گزارش هالیوود ریپورتر فصل نهم سریال «دکستر» حدود ۱۰ سال پس از پایان فصل هشتم رقم می‌خورد و پایان متفاوتی را برای شخصیت دکستر به تصویر می‌کشد.

سریال دکستر در سال ۲۰۱۳ و پس از ۸ فصل خاتمه یافت، اما شبکه‌ی شوتایم قصد دارد این مجموعه‌ی محبوب را با یک فصل جدید به تلویزیون بازگرداند. سریال دکستر داستان یک تحلیلگر آثار پاشیدگی خون به اسم دکستر مورگان را روایت می‌کرد که هم‌زمان با فعالیت در دایره‌ی جنایی پلیس میامی یک آدم‌کشی زنجیره‌ای هم بود و قاتلانی را که از شکاف‌های سیستم قانونی گریخته بودند، شکار می‌کرد. فصل اول این مجموعه بر اساس رمان «دکستر رویاپردازی تاریک» اثر جف لیندزی ساخته شد، اما فصل‌های بعدی آن توسط جمیز منوس جونیور به صورت اختصاصی برای سریال نوشته شدند. طی سال‌های اخیر پایان‌بندی فصل هشتم همواره مورد مناقشه بوده و بسیاری از سریال‌بین‌ها آن را یکی از بدترین پایان‌ها در میان تمام مجموعه‌های تلویزیونی می‌دانند! اما به نظر شبکه‌ی شوتایم قصد دارد کمی این پایان را بهبود ببخشد و بخش‌های جدید زندگی دکستر از کیفیت بالاتری برخوردار خواهند بود.

هالیوود ریپورتر در گزارشی اعلام کرده است داستان فصل جدید دکستر ۱۰ سال پس از پایان فصل هشتم روایت می‌شود و دکستر را نشان می‌دهد که با اسم و شغلی جدید در ایالت اورگن و دنیایی دور از میامی زندگی می‌کند.

کلاید فیلیپس، سازنده‌ی ۴ فصل نخست و فصل آتی دکستر چندی قبل اعلام کرده بود فصل نهم اتفاقات قبلی را تغییر نمی‌دهد، بلکه بر شاخ و برگ آن‌ها می‌افزاید و تلاش می‌کند پایان بهتری برای دکستر رقم بزند. اینطور که پیداست در فصل نهم سریال دکستر بیشتر از دلایل تصمیمات او در قسمت‌های پیشین خواهیم فهمید و با این شخصیت در زندگی جدیدش همراه می‌شویم. شاید فصل نهم نتواند خاطرات بد پایان‌بندی قبلی سریال را از ذهن طرفدارانش پاک کند، اما شوتایم می‌تواند در پایان جدید دکستر داستان را به سرانجام بهتری برساند و کمی رضایت سریال‌دوستان را جلب کند. امتیاز قسمت پایانی فصل ۸ام در آی‌ام‌دی‌بی ۴.۶ از ۱۰ است در حالی که قسمت آخر فصل نخست از نظر کاربران این پایگاه توانسته امتیاز ۹.۶ از ۱۰ را کسب کند.

