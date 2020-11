کریستوفر نولان کارگردان فیلم «شوالیه تاریکی» در گفت‌وگویی اعلام کرده سه‌گانه‌ی بتمن او مربوط به زمانی است که فیلم‌های ابرقهرمانی هنوز تبدیل به ماشین‌های پول‌سازی نشده بودند.

طی یک دهه‌ی اخیر فیلم‌های ابرقهرمانی رشد تصاعدی داشته‌اند و به یکی از محبوب‌ترین، پرفروش‌ترین و سودآورترین گونه‌های سینمایی تبدیل شده‌اند. فیلم‌های شوالیه تاریکی و «شوالیه تاریکی برمی‌خیزد» به کارگردانی کریستوفر نولان جز نخستین فیلم‌های ابرقهرمانی بودند که نشان دادند این سبک تا چه اندازه پتانسیل موفقیت در گیشه را دارد. سه‌گانه‌ی بتمن نولان در مجموع با بودجه‌ی تقریبی ۵۳۵ میلیون دلاری به فروشی بالغ‌بر ۲ میلیارد و ۳۷۴ میلیون دلار دست یافتند.

کریستین بیل به‌عنوان بهترین بتمن تاریخ سینما انتخاب شد

نولان در مصاحبه‌ی اخیر خود بیان کرده تمام موفقیت‌های فیلم‌های بتمن او به دلیل جذابیت‌ها و پتانسیل اقتصادی دنیای ابرقهرمانی نیست، بلکه این فیلم‌ها از نکات قابل‌توجه دیگری در متن و اجرا هم بهرمند هستند. همچنین او معتقد است در دهه‌ی ابتدایی قرن ۲۱ام به دلیل محبوبیت کم‌تر فیلم‌های ابرقهرمانی کارگردان‌ها فرصت بیشتری برای کار کردن روی فیلم‌های‌شان داشته‌اند و همین امر بر کیفیت نهایی آثار تاثیر گذار بوده است. او گفت: «شما در آن سال‌ها می‌توانستید زمان بیشتری برای ساخت فیلم‌ها صرف کنید. طی ۳ سال پس از ساخت «بتمن آغاز می‌کند» ما شوالیه تاریکی را ساختیم و فیلم سوم سه‌گانه‌ی بتمن ۴ سال بعد از شوالیه تاریکی به نمایش در آمد. ما به اندازه‌ی کافی وقت داشتیم. این فیلم‌ها یک ماشین پول‌سازی (موتور تجاری) برای استودیو نبودند. هرچه یک سبک موفق‌تر می‌شود، فشارها نیز افزایش می‌یابد. زمان مناسبی برای ساخت فیلم‌ها بود.»

این کارگردان صاحب نام در بخش دیگری از صحبت‌های خود این موضوع را بیان کرده است که تا پیش از سه‌گانه‌ی بتمن او، داستان اصلی بروس وین در دنیای سینما یا کمیک‌بوک‌ها به طور کامل مورد توجه قرار نگرفته بود. او ادامه داده است: «داستان خاصی وجود نداشت که ما از آن پیروی کنیم. در تاریخ فیلم‌ها [فیلم‌های بتمن] یک شکاف وجود داشت. «سوپرمن» با کریستوفر ریو و ریچارد دانر داستان‌های بسیار قاطعی داشت، در حالی که برای بتمن اینچنین نبود. ما شاهد یک شخصیت فوق‌العاده در جهانی معمولی بودیم.»

فیلم «انگاشته» به عنوان جدیدترین ساخته‌ی کریستوفر نولان چندی قبل اکران شد و نسخه‌ی بلوری آن ۳ هفته‌ی دیگر منتشر می‌شود. عموم منتقدان از تماشای انگاشته راضی بودند و سبک کارگردانی سکانس‌های اکشن آن را بهتر از فیلم‌های قبلی نولان همچون «تلقین» یا «بی‌خوابی» می‌دانستند، اما عده‌ای هم از مشکلات فیلم‌نامه‌ای انگاشته گله‌مند بودند؛ از جمله اینکه فیلم بیش از حد پیچیده است و نمی‌تواند یک جریان منسجم را در ذهن مخاطبش ایجاد کند.

منبع: PlayList

The post نولان: فیلم‌های ابرقهرمانی امروزی به ماشین‌های پول‌سازی تبدیل شده‌اند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala