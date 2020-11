بازسازی فیلم لایو اکشن پلنگ صورتی ساخته خواهد شد

مترو گلدوین مایر قصد دارد تا چندی دیگر فیلم لایو اکشن پلنگ صورتی را به کارگردانی جف فاولر جلوی دوربین ببرد تا شاهد بازگشت یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های کارتونی به سینماها باشیم.

تا به امروز ۱۱ فیلم سینمایی در دنیای پلنگ صورتی ساخته شده است. آثاری کمدی-جنایی که با بهره‌گیری از محبوبیت و جذابیت این شخصیت کارتونی توانسته‌اند به فروش خوبی در گیشه دست یابند. نخستین فیلم‌های پلنگ صورتی علاوه‌بر موفقیت در فروش، نظر مثبت منتقدین را هم به همراه داشتند، اما فیلم‌های اخیر ساخته شده براساس دنیای این شیر کوهی لاغر اندام صورتی به هیچ‌وجه از کیفیت سینمایی قابل اعتنایی برخوردار نبوده‌اند و برای نمونه امتیاز ۳ فیلم اخیر پلنگ صورتی یعنی «پلنگ صورتی ۲»، «پلنگ صورتی» و «پسر پلنگ صورتی» در پایگاه راتن تومیتوز به ترتیب ۱۲ از ۱۰۰، ۲۲ از ۱۰۰ و ۱۶ از ۱۰۰ است که به خوبی نشان از ضعف‌های عدیده‌ی آن‌ها دارند. اما اینطور که پیداست کمپانی مترو گلدوین مایر قصد دارد سری فیلم‌های پلنگ صورتی را بازسازی (ریبوت) کند و به زودی فیلم لایو اکشن پلنگ را به کارگردانی جف فاولر، نویسندگی کریس برنر و تهیه‌کنندگی لرنس میریش و جولی اندروز جلوی دوربین می‌برد.

فاولر چندان با فضای فیلم‌های لایو اکشن بیگانه نیست و سال گذشته فیلم «سونیک خارپشت» را برای پارامونت پیکچرز کارگردانی کرده بود. این فیلم با بازی جیم کری و جیمز مارسدن علی‌رغم نقدهای منفی که دریافت کرد توانست با بودجه‌ی ۸۵ میلیون دلاری به فروشی بالغ‌بر ۳۰۰ میلیون دلار دست یابد و به یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های سال ۲۰۲۰ تبدیل شود.

مدیران مترو گلدوین مایر پس از اعلام خبر در دست ساخت بودن بازسازی فیلم لایو اکشن پلنگ صورتی در پیامی اعلام کرده‌اند: «میراث برجسته‌ی پلنگ صورتی بیش از ۵۰ سال دوام داشته است و در سراسر جهان، توسط نسل‌های مختلف مورد استقبال قرار گرفته است. خوشحالیم که یکی از محصولات مترو گلدوین مایر را به گونه‌ای که سینمادوستان تا به امروز ندیده‌اند، به سینماها بازمی‌گردانیم.»

