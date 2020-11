پولدارترین بازیگران جهان چه کسانی هستند؟ از شاهرخ خان تا رابرت دنیرو

آیا تا به حال به میزان درآمد بازیگرهای مشهور سینما فکر کرده‌اید؟ به نظر شما پولدارترین بازیگرها چه کسانی هستند و ارزش تجاری آن‌ها چقدر است؟

ستاره‌های سینما از ده‌ها قبل دستمزدهای چند میلیون دلاری دریافت کرده‌اند. بسیاری از این بازیگران علاوه‌بر حضور در فیلم‌های سینمایی در زمینه‌های مد، تبلیغات و اجرا نیز فعالیت می‌کنند تا در کنار دستمزدهای سینمایی، از این روش‌ها نیز کسب درآمد ‌کنند. هرگاه بحث سرمایه و فروش چشم‌گیر فیلم‌ها به میان می‌آید، ناخودگاه تمام توجهات به سمت هالیوود و سپس بالیوود معطوف می‌شود. دو قطب بزرگ فیلم‌سازی جهان که تمام بازیگران پولدار در آن‌ها فعالیت می‌کنند. آیا تا به امروز به این فکر افتاده‌اید که میزان درآمد و به عبارتی سرمایه‌ی مالی بازیگر مورد علاقه‌تان چقدر است؟

پولدارترین بازیگران جهان در سال ۲۰۲۰

کیانو ریوز – ۳۶۰ میلیون دلار

این روزها کمتر کسی پیدا می‌شود که اسمی از سری فیلم‌های «جان ویک» با بازی کیانو ریوز نشنیده باشد؛ تهیه‌کننده، موسیقی‌دان و بازیگر زاده کشور کانادا که اخیرا با حضور در بازی مورد انتظار «سایبرپانک ۲۰۲۷» به دنیای بازی‌های ویدیویی نیز وارد شده است. این بازیگر پنجاه و شش ساله ۳۶۰ میلیون دلار سرمایه دارد و رتبه‌ی دوازدهم فهرست را به خود اختصاص داده است.

جکی چان – ۳۷۰ میلیون دلار

محبوبیت جکی چان به واسطه‌ی حضور در فیلم‌های اکشن-رزمی عامه‌پسند بسیار بیشتر از سایر بازیگران رزمی‌کار است.. این هنرمند هنگ کنگی، نه‌تنها در در بازیگری و خلق صحنه‌های اکشن و بدلکاری بلکه در کارگردانی و تهیه‌کنندگی آثار مختلف نیز طی سال‌های اخیر توانایی خود را نشان داده است. او فعالیت سینمایی خود را در سن ۵ سالگی با بازی در فیلم «وونگ تین بار بزرگ و کوچک» در سال ۱۹۶۲ شروع کرده و بیشتر به خاطر فیلم‌های «مار در سایه عقاب»، «ساعت شلوغی» و «پادشاهی ممنوعه» شناخته می‌شود.

آرنولد شوارتزنگر – ۴۰۰ میلیون دلار

آرنولد شوارزنگر ابتدا به عنوان یک بدنساز حرفه‌ای شروع به کار کرد که به خاطر توانایی‌های فیزیکی قابل‌توجه، بعدها برای بازی در فیلم‌های اکشن و مبارزه‌ای توسط تهیه‌کنندگان و کارگردان‌های هالیوودی استخدام شد. در دهه‌های پایانی قرن ۲۰ام شوارتزنگر به نمادی برای اندام ورزیده و عضلانی تبدیل شده بود. بسیاری از جوانان در سال‌ها صرفاً به خاطر جذابیت‌های فیزیکی او به تماشای فیلم‌هایش می‌نشستند و پس از گذشت پنج دهه هنوز از جذابیت‌های او برای سینمادوستان کاسته نشده است. براساس آمارها وی درحال حاضر بیش از ۴۰۰ میلیون دلار سرمایه دارد.

سیلوستر استالونه – ۴۰۰ میلیون دلار

طبق اطلاعات رسمی در سال ۲۰۲۰، ارزش کاری سیلوستر استالونه رقمی معادل ۴۰۰ میلیون دلار برآورد شده است؛ او بازیگری بسیار پول‌ساز به شمار می‌رود و فیلم‌های ساخته شده با حضور استالونه تا به امروز، حدود ۴ میلیارد دلار فروش داشته‌اند. شهرت استالونه بیشتر از هر فیلم دیگری نقش‌آفرینی‌های خوب او در سری «راکی» و «رمبو» بازمی‌گردد.

آمیتا باچان – ۴۰۰ میلیون دلار

اگر به فیلم‌ها و مجموعه‌های هندی و به خصوص فیلم‌های قدیمی بالیوود علاقه دارید، بدون شک نام آمیتا باچان، بازیگر، سیاستمدار و تهیه‌کننده بزرگ هندی را شنیده‌اید. بازیگری که سه جایزه‌ی بین‌المللی و ۱۱ جایزه فیلم‌فیر (اسکار سینمای هند) را در کارنامه دارد و از نظر دارائی هشتم فهرست پولدارترین بازیگران جهان را به خود اختصاص داده است. از باچان به عنوان یکی از بهترین و محبوب‌ترین بازیگران تاریخ سینمای هند و حتی جهان یاد می‌شود و دوست‌داران بالیوود به او لقت «پدر سینمای هند» را داده‌اند.

آدام سندلر – ۴۲۰ میلیون دلار

طرفداران انیمیشن «هتل ترانسیلوانیا» و فیلم‌های کمدی و هیجان‌انگیزی همچون «اکنون شما را چاک و لری اعلام می‌کنم» و «الماس‌های تراش‌نخورده» به خوبی با آدام سندلر، کمدین معروف آمریکایی آشنایی دارند. این تهیه‌کننده و بازیگر بزرگ تا به امروز در بیشتر از ۳۰ فیلم سینمایی بازی کرده و از نظر دارائی با سرمایه‌ای ۴۲۰ میلیون دلار نفر ششم در لیست پولدارترین بازیگرها است.

مل گیبسن – ۴۲۵ میلیون دلار

بازیگر، تهیه‌کننده و کارگردان معروف آمریکایی-استرالیایی که با ساخت فیلم «شجاع دل» در سال ۱۹۹۵ به شهرت رسید. مل گیبسن برای ساخت این فیلم جوایز اسکار و گلدن گلوب را دریافت کرد و در سال ۲۰۱۷ نیز برای ساخت فیلم «ستیغ هک‌سا» (Hacksaw Ridge) مجدداً نامزد جایزه‌ی اسکار شد.

مری کیت و اَشلی اولسن – ۵۰۰ میلیون دلار

خواهران اولسن مدت‌هاست که در دسته‌ی پولدارترین بازیگرها قرار دارند؛ آن‌ها از سال ۲۰۰۷ به بعد به نوعی پایه‌ی ثابت فهرست پولدارترین بازیگران در سراسر جهان بوده‌اند. به علاوه، اولسن‌ها صاحب کمپانی دوال‌استار نیز هستند که با انتشار فیلم‌ها، مجموعه‌ها، مجله‌ها و بازی‌های ویدیویی، سالانه بیش از ۱ میلیارد دلار فروش دارد.

رابرت دنیرو – ۵۰۰ میلیون دلار

تمام بازیگران حاضر در این لیست سرشناس هستند، اما محبوب نیستند. ولی بدون شک رابرت دنیرو علاوه‌بر سرشناسی در میان سینما دوستان بسیار محبوب است. کسی که با نمایش استعدادهایش دو جایزه‌ی اسکار و ۶۱ جایزه‌ی هنری قابل‌توجه دیگر را به خانه برده است. از فیلم‌های مشهور این بازیگر می‌توان به «راننده تاکسی»، «گاو خشمگین» و «پدرخوانده ۲» اشاره کرد. ارزش کاری و سودآوری او نه تنها طی سال‌های اخیر و با بالا رفتن سن‌اش کم نشده است، بلکه او توانسته در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ بر فروش فیلم‌ها تاثیر مثبتی داشته باشد.

جورج کلونی – ۵۱۰ میلیون دلار

بازی کردن در فیلم‌های «خارج از دید»، «سه پادشاه» و «ای برادر، کجایی؟» باعث شد تا شهرت و محبوبیت جورج کلونی رفته رفته افزایش پیدا کند و امکان حضور در پروژه‌های زیادی را پیدا کند. چهره‌ی میانسال و جذاب کلونی باعث شده او طی سال‌های اخیر علاوه‌بر بازیگری از راه‌های دیگری نیز کسب درآمد کند.

تام کروز – ۵۷۰ میلیون دلار

علاقه‌مندان به سینما قطعا با مجموعه فیلم‌های «ماموریت غیر ممکن» و تام کروز به عنوان شخصیت محوری این سری فیلم‌های اکشن آشنایی دارند. اما تمام محبوبیت او به خاطر ماموریت‌های غیرممکن نیست و توانایی‌های خود در عرصه‌ی بازیگری را از طریق فیلم‌هایی همچون «مگنولیا» و «لبه فردا» نشان داده است. کروز سه مرتبه نامزدی جایزه‌ی اسکار و دریافت ۳ جایزه گلدن گلوب را در کارنامه‌ی حرفه‌ای خود دارد.

شاهرخ خان – ۶۲۰ میلیون دلار

دوستداران بالیوود لقب «پادشاه سینما» را به شاهرخ خان داده‌اند. بازیگر و تهیه‌کننده پنجاه و پنج ساله که معروف‌ترین و پولدارترین هنرمند هندی است و او را بیشتر به خاطر فیلم‌هایی مثل «رئیس»، «سال نو مبارک» و «زندگی عزیز» به خاطر می‌آوریم. شاهرخ خان که جوایز سینمایی ملی بسیاری در عرصه بازیگری در کارنامه دارد، با استناد به آمارها ارزش دارائی‌هایش به ۶۲۰ میلیون دلار می‌رسد جایگاه دوم در لیست پولدارترین بازیگرها جهان را به خود اختصاص داده است.

جیمی گرتز – ۳ میلیارد دلار

جیمی بِث گرتز فعالیت هنری خود را از سال ۱۹۸۱ و با فیلم «عشق بی‌پایان» شروع کرد و پس از آن در آثاری مانند «کمتر از صفر» و «شانزده شمع» خوش درخشید تا به یکی از ستاره‌های سینمای آمریکا تبدیل شود. با این وجود، بخش عظیمی از ثروت این بازیگر در واقع از شوهر وی، آنتونی رسلر به او رسیده است. رسلر یک میلیاردر آمریکایی و صاحب کمپانی بزرگ آرس منیجمنت است که ارزش دارائی‌هایش به بیش از ۱۳۷ میلیارد دلار می‌رسد.

