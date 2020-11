فیلم «عجیب و غریب» به کارگردانی کریستوفر لندون در یکی از تاریک‌ترین و بدترین هفته‌های سینمایی چند دهه‌ی اخیر صدرنشین جدول پرفروش‌ترین فیلم‌های آمریکا شده است.

از زمان دنیاگیری کروناویروس به دنبال تعطیلی گسترده‌ی سینماها و ترس عموم مردم از ابتلا به این بیماری کشنده شاهد افت چشم‌گیر فروش فیلم‌ها و امتناع کمپانی‌های بزرگ فیلم‌سازی از اکران آثار پرهزینه و مهم‌شان بوده‌ایم. سلسله اتفاقاتی که باعث شده‌اند در اواخر پاییز شاهد صدرنشینی فیلم‌هایی متوسط با فروشی ناچیز در قیاس با صدرنشینان سال گذشته‌ی فهرست پرفروش‌ترین فیلم‌های آمریکا در همین بازه‌ی زمانی باشیم. طی ماه‌های اخیر و پس از بازگشایی سینماها معمولا ۳ فیلم نخست جدول باکس آفیس به فروشی ۱ تا ۳ میلیون دلاری دست پیدا کرده می‌کردند، اما هفته‌ی سوم نوامبر در این زمینه حتی از هفته‌های کم رمق قبلی نیز ضعیف‌تر بوده و فیلم عجیب و غریب با ۱.۲ میلیون دلار فروش رتبه‌ی نخست را در اختیار گرفته و هیچ فیلم دیگری موفق به فروش بالای ۷۰۰ هزار دلار نشده است!

۱۰ فیلم برتر سینمای کره ‌جنوبی که حتما باید ببینید

فیلم‌های کمدی-ترسناک معمولا با استقبال خوبی از جانب عموم مردم مواجه می‌شوند و فیلم عجیب و غریب به کارگردانی کریستوفر لندون نیز از این قاعده مستثنی نیست. عجیب و غریب در دومین هفته‌ی اکرانش موفق شده ۱.۲ میلیون دلار بفروشد تا مجموع فروش آن در آمریکا به ۵.۵ میلیون دلار برسد. این فیلم همچنین تا به امروز در بازارهای جهانی ۳.۶ میلیون دلار فروش داشته و با احتساب این رقم جدیدترین ساخته‌ی لندون در ۱۰ روز نخست اکرانش بیش از ۹.۲ میلیون دلار فروخته است.

بودجه‌ی ساخت عجیب و غریب ۵.۶ میلیون دلار اعلام شده است و به همین خاطر این اثر کمدی-ترسناک برخلاف اکثر فیلم‌های اکران شده در دوران کرونا مشکلی برای بازگردانی سرمایه ندارد و از همین حالا سوددهی آن آغاز شد شده است. این فیلم طی هفته‌ی جاری نیز در بیش از ۲ هزار سینما در آمریکا روی پرده می‌رود و با در نظر گرفتن سایر فیلم‌های در حال نمایش احتمالا در روزهای آتی نیز شاهد فروش خوب آن باشیم.

عجیب و غریب داستان یک قاتل سریالی با بازی وینس وان و یک دختر دبیرستانی با بازی کاترین نیوتون را روایت می‌کند که بدن‌های‌شان با جادوی یک خنجر خاص با یکدیگر جابه‌جا می‌شود و دختر مدرسه‌ای خود را در بدن قاتل پیدا می‌کند. آن‌ها تنها ۲۴ ساعت فرصت دارند تا جادو را باطل کنند و به بدن خود را بازگردند وگرنه تا ابد در جسم دیگری اسیر می‌شوند.

اینطور که پیداست فیلم «جنگ با بابابزرگ» فعلا قصد خارج شدن از میان پرفروش‌ترین فیلم‌ها را ندارد جنگ با بابابزرگ این هفته با ۷۳۳ هزار دلار فروش و با یک پله صعود در مقایسه با هفته‌ی پیش به رتبه‌ی دوم جدول رسیده است. این فیلم کمدی و خانوادگی جز معدود فیلم‌های مهم و جدید اکران شده در آمریکا است که بازیگران شناخته شده‌ای دارد که از میان آن‌ها می‌توان به رابرت دنیرو، کریستوفر واکن و اوما تورمن اشاره کرد. این فیلم داستان دعواها و درگیری‌های پیتر (اوکس فگلی) و پدر بزرگش (رابرت دنیرو) برای تصاحب اتاق خواب را به تصویر می‌کشد! پیتر می‌بایست اتاق خواب دوست‌داشتنی خود را با پدربزرگش تقسیم کند، اما از این کار به هیچ‌وجه راضی نیست و به همین خاطر اعلام جنگ می‌کند.

فیلم جنگ با بابابزرگ پس از ۶ هفته و ۴۵ روز اکران بالاخره توانسته موفق به بازگشت سرمایه شود. این فیلم در سراسر جهان ۲۴.۳ میلیون دلار فروخته است که ۱۶ میلیون آن مربوط به آمریکا و ۸ میلیون دلار دیگرش مربوط به بازارهای جهانی است.

فیلم نئو وسترن «بگذار برود» ساخته‌ی توماس بزوچاست این هفته نیز عملکرد قابل‌قبولی داشته و با ۷۱۰ هزار دلار فروش جایگاه سوم باکس آفیس را تصاحب کرده است. سه هفته از اکران این فیلم می‌گذرد و مجموع فروش آن از ۸ میلیون دلار گذشته است. بگذار برود به شکل بسیار محدودی در اروپا روی پرده رفته و در بازارهای جهانی تا به امروز کم‌تر از ۱۰۰ هزار دلار فروخته است و ۷.۹ میلیون دلار از درآمد آن مربوط به سینماهای آمریکا است.

داستان فیلم درباره‌ی کوین کاستنر در نقش یک کلانتر بازنشسته و دایان لین در نقش همسر اوست که بعد از فوت پسرشان تلاش می‌کنند تا عروس و نوه‌شان را از دام مشکلاتی که خانواده‌ای حریصی در داکوتا برایشان ایجاد کرده، نجات دهند. این فیلم اقتباسی از رمانی با همین نام نوشته‌ی لری واتسون است.

اغلب منتقدان از تماشای بگذار برود راضی بوده‌اند و نمره‌ی این فیلم در راتن‌تومیتوز و متاکریتیک به ترتیب ۷۹ از ۱۰۰ و ۶۴ از ۱۰۰ است. کیتی والش، منتقد لس آنجلس تایمز در یادداشت خود بگذار برود را اثری خوانده است که علی‌رغم بهره‌گیری از کلیشه‌های آثار تریلر و ترسناک، به واسطه‌ی عملکرد خوب کارگردان و نویسنده‌اش به فیلمی قابل اعتنا تبدیل می‌شود که حتی می‌تواند تا مدت‌ها در خاطر تماشاگران باقی بماند.

«بیا بازی کنیم» یکی از فیلم‌های ترسناک کم هزینه و درجه دومی بود که به مناسبت هالووین اکران شد و فروش خوب آن تا به امروز ادامه داشته است. جدیدترین ساخته‌ی جیکوب چیس در هفته‌ی نخست اکرانش توانست به صدر جدول باکس آفیس برسد و حالا پس از ۴ هفته اکران مجموع فروش خود در سراسر جهان را به ۹.۹ میلیون دلار رسانده است. این فیلم ترسناک طی هفته‌ی گذشته ۵۵۰ هزار دلار در آمریکا فروخته است.

این فیلم داستان پدر و مادری را روایت می‌کند که سعی دارند از پسرشان در مقابل یک موجود شرور شبه‌انسانی محافظت کنند. بیا بازی کنیم با بودجه‌ی ۹ میلیون دلاری ساخته شده است و انتظار می‌رود طی هفته‌های آتی هم شاهد تداوم فروش خوب آن باشیم؛ زیرا اکران فیلم در بازارهای جهانی به تازگی شروع شده است.

دیگر به حضور یک یا چند فیلم دوباره اکران شده در میان پرفروش‌ترین فیلم‌های آمریکا و جهان عادت کرده‌ایم. فیلم «بابا نوئل» به کارگردانی جان پسکوئن محصول ۱۹۹۴ دوباره روی پرده رفته است و طی ۳ روز موفق به کسب ۴۶۱ هزار دلار شده و در رتبه‌ی پنجم جدول این هفته قرار گرفته است. بابا نوئل در زمان اکرانش توانسته بود به فروشی بالغ‌بر ۱۸۹ میلیون دلار دست یابد و با توجه به بودجه‌ی ۲۲ میلیون دلاری آن به یکی از موفق‌ترین فیلم‌های کمدی والت دیزنی در آن سال‌ها تبدیل شدو

فیلم داستان زندگی مرد میانسالی با بازی تیم آلن را روایت می‌کند که پیش از کریسمس به طور اتفاقی بابانوئل را می‌کشد. در ادامه او توسط نیروهای جادویی انتخاب می‌شود تا در شب سال نو وظایف بابانوئل را انجام دهد و این اتفاق سرآغاز ماجراهای خنده‌دار و دوست‌داشتنی فیلم است.

«دزد صادق» یکی از فیلم‌هایی است که در دوران کرونا توانسته فروش متوسط، اما پیوسته‌ای را تجربه کند. این فیلم در ششمین هفته‌ی اکرانش با ۴۵۲ هزار دلار فروش در آمریکا مجموع درآمد خود را به ۲۵ میلیون دلار رسانده و به مکان ششم باکس آفیس قرار گرفته است. دزد صادق در بازارهای اروپایی تا به امروز ۱۲ میلیون دلار فروخته است و مابقی فروش آن (۱۳ میلیون دلار) مربوط به آمریکا است.

فیلم درباره‌ی یک دزد ماهر (لیام نیسون) ساکن بوستون به نام تام است که هیچ‌گاه دستگیر نشده و لقب راهزن را به او داده‌اند. این مرد خشن با دختری به نام آنی آشنا می‌شود که او را در مسیر تبدیل شدن به انسانی بهتر قرار می‌دهد. بعد از مدتی تام متقاعد می‌شود از سرقت دست بردارد و خود را تسلیم قانون کند، اما ماموران اداره‌ی پلیس اعترافات او را باور نمی‌کنند. دو پلیس برای تحقیق بیشتر درباره‌ی هویت واقعی تام، او را تعقیب می‌کنند و هنگامی که با مقدار زیادی پول مواجه می‌شوند، تصمیم می‌گیرند با کشتن وی تمام پول‌ها را بردارند و هویت واقعی تام را فاش نکنند، اما این کار چندان ساده نیست و ماجراجویی‌های فیلم از اینجا آغاز می‌شود.

فیلم «پیشتاز» با بازی جکی چان پس از تجربه‌ی یک فروش موفق در سراسر جهان و خصوصا شرق آسیا راهی سینماهای آمریکا شده و در هفته‌ی نخست اکرانش به فروشی ۴۰۰ هزار دلاری دست پیدا کرده است. این فیلم در سایر نقاط جهان نیز ۴۹.۶۵ میلیون دلار فروخته و مجموع فروش آن بیش از ۵۰ میلیون دلار است.

اکثر منتقدان پیشتاز را دوست نداشته‌اند و امتیاز آن در راتن‌تومیتوز و متاکریتیک به ترتیب ۲۹ از ۱۰۰ و ۳۵ از ۱۰۰ است. اما نکته‌ی جالب اینجاست که علی‌رغم حضور بازیگران آسیایی محبوب، بیشتر تماشاگران پیشتاز نیز از تماشای فیلم راضی نبوده‌اند و میانگین امتیاز ۴.۶ از ۱۰ برای آن در آی‌ام‌دی‌بی ثبت شده است.

در خلاصه داستان رسمی فیلم آمده است که شرکت امنیتی پیشتاز آخرین امید یک حسابدار برای زنده ماندن است. گروهی مزدور بین‌المللی قصد دارند این حسابدار را ترور کنند و او برای نجات جانش دست به دامان پیشتازان می‌شود.

«انگاشته» به کارگردانی کریستوفر نولان همچنان در میان پرفروش‌ترین فیلم‌های آمریکا به چشم می‌خورد و با ۳۶۰ هزار دلار فروش در مکان هشتم جدول این هفته ایستاده است. تا چندی دیگر نسخه‌ی بلوری انگاشته روانه بازار خواهد شد و با در نظر گرفتن عمل کرد نه چندان قابل توجه فیلم در گیشه طی هفته‌های اخیر انتظار داریم هفته‌ی پیش رو آخرین روزهایی باشد که جدیدترین ساخته‌ی نولان موفق به حضور در میان پرفروش‌ترین فیلم‌های آمریکا می‌شود.

انگاشته تا به امروز ۵۶ میلیون دلار در آمریکا فروخته و از گیشه‌های سایر کشورهای جهان نیز ۲۹۹ میلیون دلار به دست آورده است تا پس از ۸۱ روز نمایش مجموع فروش آن به ۳۵۶ میلیون دلار برسد. نولان چندی قبل در گفت‌وگویی اعلام کرده بود کمپانی‌های فیلم‌سازی نباید از فروش کم‌تر از انتظار انگاشته اشتباه برداشتند؛ زیرا در شرایط فعلی سینما نیاز به اکران فیلم‌های بزرگ و مهم دارد و همین مقدار فروش نیز راضی کننده است.

عموم منتقدها از تماشای انگاشته راضی بودند و سبک کارگردانی سکانس‌های اکشن آن را بهتر از فیلم‌های قبلی نولان همچون «تلقین» یا «بی‌خوابی» می‌دانستند، اما عده‌ای هم از مشکلات فیلم‌نامه‌ای انگاشته گله‌مند بودند؛ از جمله اینکه فیلم بیش از حد پیچیده است و نمی‌تواند یک جریان منسجم را در ذهن مخاطبش ایجاد کند.

فیلم «آخرین ورمیر» به کارگردانی دن فریدکین هفته‌ی گذشته در ۹۱۲ سالن روی پرده رفت و با ۲۲۵ هزار دلار فروش جایگاه نهم باکس آفیس را به خود اختصاص داد. این فیلم با بازخوردهای متوسطی از سوی منتقدان و تماشاگران مواجه شده و اغلب آن‌ها آخرین ومیر را اثری قابل دیدن، اما نه چندان تاثیرگذار توصیف کرده‌اند. جدیدترین ساخته‌ی فردیکین تا به امروز تنها در آمریکا اکران شده است.

آخرین ومیر اقتباسی از کتاب «چه کسی ومیر را ساخت؟» نوشته‌ی جاناتان لوپز است که به زندگی جاعل بزرگ هلندی، هان وان میگرن می‌پردازد. میگرن به خاطر جا زدن نقاشی‌های خود به جای نقاشی‌های مشهور و ارزشمند معروف است. او در دهه‌ی ۱۹۴۰ نسخه‌ی جعلی تابلوی «عیسی مسیح و زن بدکار» را به هرمان گورینگ، فرمانده نیروی هوایی آلمان نازی می‌فروشد! در فیلم آخرین ورمیر به پروسه‌ی نقاشی کشیدن میگرن و ترفند‌های او برای قدیمی و اصل جلوه دادن نقاشی‌هایش پرداخته شده است.

انیمه‌ی فانتزی «سرنوشت جکی جوبان» با ۵ روز اکران در ۳۰۴ سالن توانسته در آمریکا به ۲۰۰ هزار دلار فروش برسد. این انیمه در سراسر دنیا نیز با استقبال خوبی مواجه شده و تا به امروز در بازارهای جهانی ۱۸.۶ میلیون دلار فروخته است.

سرنوشت جکی جوبان به کارگردانی تومونوری سودو و نویسندگی کینوکو ناسو قسمت پایانی یک سه‌گانه است که در آن شاهد تقابل نیروهای خیر و شر هستیم.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی عجیب و غریب

Freaky ۲ ۱/۲ ۵٫۵ جنگ با بابابزرگ

The War with Grandpa ۶ ۰٫۷ ۱۶/۱ بگذار برود

Let Him Go ۲ ۰٫۷ ۷/۹ بیا بازی کنیم

Come Play ۳ ۰٫۵ ۸/۰۵ بابا نوئل

The Santa Clause ۱ ۰٫۴ ۰٫۴ دزد صادق

Honest Thief ۶ ۰٫۴ ۱۳٫۰۱ پیشتاز

Vanguard ۱ ۰٫۴ ۰/۴ انگاشته

Tenet ۱۱ ۰٫۳ ۵۶/۹ آخرین ورمیر

The Last Vermeer ۱ ۰٫۲ ۰٫۲ سرنوشت جکی جوبان

Gekijouban Fate/Stay Night: Heaven’s Feel – III. Spring Song ۱ ۰٫۲ ۰٫۲

*رقم فروش بر اساس میلیون دلار است.

منبع: BoxOfficeMojo

The post صدرنشینی فیلم عجیب و غریب در باکس‌آفیس طی هفته‌ی تاریک سینما appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala