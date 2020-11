آیا بهترین فیلم‌های منتشر شده در سال ۲۰۲۰ تا به امروز را از نظر گذرانده‌اید؟ با نگاهی کلی به موفقیت‌ترین فیلم‌های پخش شده طی ماه‌های اخیر به سادگی می‌توان به این نتیجه رسید که اکثر فیلم‌های تحسین شده از آثار تولید نتفلیکس بوده‌اند؛ زیرا سایر کمپانی‌های فیلم‌سازی اکران اغلب فیلم‌های‌شان را حداقل تا بهار ۲۰۲۱ به تعویق انداخته‌اند. به همین خاطر ممکن است در مراسم اسکار ۲۰۲۱ شاهد یکه‌تازی نتفلیکس باشیم و این سرویس آنلاین یک رکورد تاریخی از خود برجای بگذارد.

طی سال‌های گذشته نتفلیکس با فیلم‌های «مرد ایرلندی»، «داستان ازدواج» و «رما» نامزد جایزه‌ی اسکار بهترین فیلم شده است، اما هیچگاه داوران آکادمی علوم و هنرهای تصاویر متحرک فیلمی از این کمپانی را لایق عنوان بهترین فیلم سال ندانسته‌اند. اما امسال شرایط متفاوت بود و نتفلیکس نه تنها ممکن است جایزه‌ی بهترین فیلم را از آن خود کند، بلکه این احتمال نیز وجود دارد که رکورد بیشترین فیلم نامزد شده از یک کمپانی برای جایزه‌ی اسکار بهترین فیلم در یک سال را هم بشکند.

کمپانی مترو گلدوین مایر در سال ۱۹۳۶ موفق شده است ۵ نماینده در میان فیلم‌های کاندید در بخش بهترین فیلم اسکار داشته باشد. در آن دوران ۱۰ فیلم برای رقابت بر سر تندیس طلایی این بخش به لیست نهایی راه پیدا می‌کردند. در آن سال مترو گلدوین مایر با فیلم زندگی‌نامه‌ای-موزیکال «زیگفلد کبیر» به کارگردانی رابرت زی. لنرد اسکار بهترین فیلم را تصاحب کرد و دیگر فیلم‌های آن‌ها «بانوی برچسب‌خورده»، «داستان دو شهر»، «سان فرانسیسکو» و «رومئو و ژولیت» بودند. طی دهه‌ی ۳۰ و ۴۰ میلادی مترو گلدوین مایر یکی از بزرگ‌ترین کمپانی‌های فیلم‌سازی بود و حتی عده‌ای از سینمادوستان در میانه‌های دهه‌ی ۱۹۳۰ به این کمپانی لقب «سلطان فیلم‌سازی» را داده بودند؛ زیرا آن‌ها کارگردان‌ها، فیلمنامه‌نویسان و بازیگران مطرحی همچون کلارک گیبل، لوئیز راینر و جودی گارلند را در اختیار داشتند که باعث می‌شدند فیلم‌ها نه تنها در نزد منتقدان، بلکه در میام عموم سینمادوستان نیز با استقبال بسیار خوبی مواجه شوند.

بی‌تردید نمی‌توان نتفلیکس را سلطان فیلم‌سازی در دوران معاصر به شمار آورد، اما این کمپانی طی سال‌های اخیر توانسته استودیوهای فیلم‌سازی خود را گسترش دهد و فیلم‌سازان مهمی همچون آلفونسو کوارون، نوا بامباک و دیوید فینچر را مجاب به همکاری کند و فیلم‌های موفقی با بودجه‌ی متوسط بسازد. امسال و با تعطیلی سالن‌های سینما بسیاری از کمپانی‌های تولید و پخش فیلم‌ها در اکران عمومی آثارشان با مشکل مواجه شدند و تاریخ نمایش اغلب فیلم‌های‌شان چندین ماه به تعویق انداختند. اما نتفلیکس با چنین مشکلی مواجه نبود و فیلم‌های خود را مطابق زمان‌بندی قبلی منتشر کرد و در هفته‌های آتی نیز فیلم مورد انتظار «منک» را پخش خواهد کرد.

اگر نگاهی سرسری هم به فیلم‌های مدعی در فصل جوایز پایان سال بیندازیم نمی‌توان منکر شانس بالای «دادگاه شیکاگو هفت»، «۵ هم‌خون» و منک شد. مثلا با توجه به نقدهای منتشر شده برای فیلم منک، جدیدترین ساخته‌ی فینچر از لحاظ فنی بسیار قوی است. با در نظر گرفتن این موضوع که تمام اعضای آکادمی اسکار (بیش از ۶ هزار نفر) در رأی‌گیری انتخاب بهترین فیلم شرکت می‌کنند، شانس موفقیت منک برای رسیدن به این عنوان بسیار بالا است؛ زیرا ۶۳ درصد از اعضای آکادمی اسکار افرادی هستند که در زمینه‌های فنی فیلم‌سازی فعالیت دارند! به همین خاطر منک می‌تواند فاتح بخش‌های بهترین صدابرداری و بهترین فیلم‌برداری باشد و نتفلیکس وظیفه تاخت‌و‌تاز در شاخته‌های بهترین بازیگری اسکار ۲۰۲۱ را به دادگاه شیکاگو هفت یا «پایین سیاه ما کارینی» بسپارد.

بسیاری معتقدند چادویک بوزمن فقید به واسطه‌ی نقش‌آفرینی جالب‌توجه در پایین سیاه ما کارینی یکی از گزینه‌های اصلی تصاحب جایزه‌ی اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد باشد و جدی‌ترین رقیب او آنتونی هاپکینز به خاطر بازی در فیلم «پدر» است. اگر این جایزه به بوزمن برسد او پس از پیتر فینچ و هیث لجر، سومین بازیگری است که بعد از مرگش توسط اعضای آکادمی به عنوان بهترین بازیگر سال انتخاب می‌شود. طی ۵۰ سال اخیر تنها ۱۰ بازیگر بوده‌اند که بدون نامزد شدن فیلم‌شان در بخش بهترین فیلم توانسته‌اند اسکار بخش بازیگری را به خود اختصاص دهند. از سویی دیگر ممکن است وایولا دیویس نیز برای ایفای نقش در پایین سیاه ما کارینی در شاخه‌ی بهترین بازیگر زن سال نامزد جایزه‌ی اسکار شود و این موضوع می‌تواند شانس راهیابی پایین سیاه ما کارینی به فهرست نهایی نامزدهای اسکار بهترین فیلم را بسیار افزایش دهد.

کم‌تر از دو هفته‌ی دیگر فیلم «جشن رقص پایان سال» با بازی مریل استریپ، جیمز کوردن، نیکول کیدمن، اندرو رنلز، آوکوافینا و کیگان-مایکل کیش قرار استاز از نتفلیکس پخش خواهد شد. به دلیل ماهیت موزیکال و مبتنی‌بر رقص آن نمی‌توان شانس چندانی برای موفقیت‌اش در میان منتقدین قائل بود، اما تیم بازیگری جشن رقص پایان سال آنقدر چشم‌گیر است که به راحتی می‌توان برای موفقیت بازیگران آن در فصل جوایز شانس بالایی در نظر گرفت.

۵ هم‌خون دیگر فیلم قابل‌توجه نتفلیکس است که در زمان بسیار مناسبی پخش شد. جدیدترین ساخته‌ی نتفلیکس فیلم متوسطی است که بیشتر از یک اثر در راستای مبارزه به نژادپرستی به کلاژی سرسری از باورها و عقاید لی می‌ماند که بارها آن‌ها را در فیلم‌های قبلی‌اش دیده‌ایم. اما پخش این فیلم مصادف شد با اوج‌گیری جنبش «زندگی سیاه‌پوستان مهم است» در آمریکا و به همین خاطر ۵ هم‌خون بسیار زیاد دیده شد. اگر چادویک بوزمن به خاطر پایین سیاه ما کارینی نامزد اسکار بهترین بازیگر مرد نشود، احتمالا با این فیلم به نامزدی اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد دست یابد. همچنین با توجه به جو ملتهب این روزهای جامعه‌ی آمریکا می‌توان شانس اندکی هم برای نامزدی ۵ هم‌خون در شاخه‌ی بهترین فیلم قائل شد.

«آسمان نیمه‌شب» به کارگردانی جورج کلونی از لحاظ بصری و روایی بزرگ‌ترین فیلمی بوده که این هنرمند محبوب تا به امروز ساخته است. این فیلم ۳ دی (۲۳ دسامبر) از طریق نتفلیکس پخش خواهد شد و اگر همه‌چیز مطابق پیش‌بینی‌ها باشد با یک اثر علمی-تخیلی موفق مواجه خواهیم شد. با توجه به اینکه جورج کلونی یکی از محبوب‌ترین سینماگران برای اعضای آکادمی است، چندان بی‌راه نیست اگر از هم‌اکنون فیلم او را از مدعیان چند بخش مختلف در اسکار ۲۰۲۱ بدانیم. کلونی به همراه کوارون و والت دیزنی تنها شخصی است که در ۶ شاخه‌ی مختلف نامزد جوایز اسکار شده است و طی دو دهه‌ی اخیر ۲ بار موفق به دریافت این جایزه شده است.

از سویی دیگر فیلم‌های «زندگی پیش رو» با بازی سوفیا لورن، «یک ببر سفید» با بازی پریانکا چوپرا، «نسخه چهل‌ساله» با بازی رادا بلنک و حتی «تکه‌های یک زن» با بازی ونسا کربی می‌توانند مدعیان دریافت اسکار بهترین بازیگر زن باشند. برای این فیلم‌ها نمی‌توان شانس چندان زیادی برای موفقیت و حتی نامزدی در بخش بهترین فیلم قائل بود، اما نمی‌توان احتمال موفقیت آن‌ها در بخش بازیگری را نادیده گرفت.

فیلم «سرزمین آواره‌ها» به کارگردانی کلوئی ژائو و با بازی فرانسیس مک‌دورموند که شیر طلایی ۲۰۲۰ را برنده شد احتمالا مهم‌ترین رقیب آثار نتفلیکس در بخش بهترین فیلم و بهترین بازیگر نقش اول زن باشد. با نگاه کردن به لیست بهترین فیلم‌های سال در پایگاه‌های سینمایی تا به امروز می‌توان از فیلم‌های «نخستین گاو» به کارگردانی کلی رایکارد و «هرگز به‌ندرت گاهی همیشه» به کارگردانی الیزا هیتمن به عنوان دیگر مدعیان اسکار ۲۰۲۱ اشاره کرد.

قطعا سال آینده و اسکار ۲۰۲۲ تا به این اندازه شرایط برای حکم‌فرمایی فیلم‌های نتفلیکس در زمینه‌های مختلف فراهم نخواهد بود؛ زیرا با توزیع جهانی واکسن کرونا کمپانی‌های فیلم‌سازی فیلم‌های مهم خود را اکران می‌کنند و جوایز بین استودیوهای مختلف تقسیم خواهد شد. از سویی دیگر اگر شرایط کرونایی فعلی ادامه پیدا کند، بازهم اغلب کمپانی‌های بزرگ برای جلوگیری از ضرر مالی مجبور به اکران آثارشان به صورت آنلاین یا عمومی خواهند شد و این یعنی اسکار ۲۰۲۱ بهترین فرصت نتفلیکس برای رکوردشکنی است.

