پرویز پورحسینی بازیگر سینما و تئاتر و تلویزیون بر اثر کرونا درگذشت

پرویز پورحسینی بازیگر بزرگ و محبوب سینما و تئاتر و تلویزیون بعد از ابتلا به بیماری کرونا صبح جمعه هفتم آذر ماه درگذشت. او متولد بیستم شهریور سال ۱۳۲۰ بود. پورحسینی سال ۱۳۴۸ به دانشکده‌ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران رفت و در آن‌جا بازیگری خواند. مثل بسیاری از دانش‌آموختگان آن سال‌های دانشکده‌ی هنرهای دراماتیک کارش را با تئاتر آغاز کرد.

در عرصه‌ی تئاتر با کارگردانان بزرگ ایرانی مثل دکتر علی رفیعی، بهرام بیضایی و حمید سمندریان همکاری کرده بود و حتی با کارگردان بزرگ بین‌المللی تئاتر پیتر بروک هم کار کرد. بازی در تله تئاتر‌ها در اواخر دهه‌ی ۴۰ پایش را به تلویزیون هم باز کرد. اولین حضورش در سینما اوایل دهه‌ی پنجاه با فیلم «چشمه» آربی آوانسیان رقم خورد. در سینمای قبل از انقلاب پرویز پورحسینی نتوانست فعالیت چندانی بکند و بعد از «چشمه» در هیچ فیلم دیگری بازی نکرد تا بعد از انقلاب که سال ۱۳۶۲ در نقش شازده در فیلم «کمال‌الملک» ساخته‌ی علی حاتمی ظاهر شد.

پرویز پورحسینی به صدای گرم و وقارش همیشه مشهور بود. حتی در فیلم ترسناک «طلسم» ساخته‌ی داریوش فرهنگ که نقش منفی را بازی می‌کرد شیوه‌ی بازی‌اش چنان باوقار و گرم بود که تا اواخر فیلم متوجه کاراکتر شیطانی‌اش نمی‌شدیم.

قبل از انقلاب به جز حضور در تله‌تئاترها در سریال‌های تلویزیونی بازی نکرد اما بعد از انقلاب با «هزاردستان» همکاری با تلویزیون را شروع کرد و در این رسانه بازیگر فعالی بود. از فیلم‌های مشهورش می‌شود به «کشتی آنجلیکا»، «باشو غریبه‌ی کوچک» و از سریال‌های محبوبش به «مختارنامه» و «اولین شب آرامش» اشاره کرد. آخرین تجربه‌ی تلویزیون او بازی در سریال «بچه مهندس» به کارگردانی علی غفاری بود و آخرین حضورش در سینما به سال ۱۳۹۶ و فیلم «جاده قدیم» منیژه حکمت برمی‌گردد.

از آن بازیگرانی بود که کمتر قدر دید با وجود اینکه توانایی فوق‌العاده‌ای در ایفای نقش‌های متفاوت داشت. در چهار روز گذشته این سومین هنرمند ایرانی است که بعد از چنگیز جلیوند و کامبوزیا پرتوی بر اثر بیماری کرونا از دنیا می‌رود.

کامبوزیا پرتوی کارگردان کافه ترانزیت و نویسنده‌ی من ترانه ۱۵ سال دارم درگذشت

چنگیز جلیلوند صدای فردین و پل نیومن و مرد حنجره طلایی سینما درگذشت

دیجی‌کالا مگ فقدان این هنرمند برجسته‌ی کشورمان را به جامعه‌ی هنری و مردم هنردوست ایران تسلیت می‌گوید.

The post پرویز پورحسینی بازیگر سینما و تئاتر و تلویزیون بر اثر کرونا درگذشت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala