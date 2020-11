پس از شایعات و گمانه‌زنی‌های بسیار بالاخره مدس میکلسن به طور رسمی به عنوان بازیگر جایگزین جانی دپ در فیلم «جانوران شگفت‌انگیز ۳» انتخاب شد.

طی ماه‌های اخیر دردسرهای جدایی جانی دپ و امبر هرد برای کاپیتان اسپارو بسیار گران تمام شده و چندین کمپانی فیلم‌سازی در فیلم‌های جدیدشان بازیگران دیگری را جایگزین دپ کرده‌اند. پس از اینکه والت دیزنی نقش جک اسپارو را به نوعی از سری فیلم‌های «دزدان دریایی کارائیب» حذف کرد، چند هفته‌ی قبل جانی دپ با انتشار پستی در اینستاگرامش اعلام کرد بنابر درخواست کمپانی برادران وارنر او دیگر در سری فیلم‌های «جانوران شگفت‌انگیز» نیز نقش‌آفرینی نخواهد کرد و حالا مشخص شده مدس میکلسن دانمارکی قرار است در فیلم جانوران شگفت‌انگیز ۳ جایگزین او شود و نقش گلرت گریندل‌والد را بازی کند.

چرا مدس میکلسن جانشینی مناسب برای جانی دپ در فیلم جانوران شگفت‌انگیز ۳ است؟

ایندی‌وار در گزارشی اعلام کرده است برادران وانر همکاری خود با مدس میکلسن در جانوران شگفت‌انگیز ۳ را آغاز کرده‌اند و در استودیو برادران وارنر واقع در خارج لندن (استودیوهای هری پاتر) تولید این فیلم آغاز شده است. سایر بازیگران اصلی دو فیلم قبلی از جمله دن فوگلر، آلیسون سودول و کاترین واترستون برای قسمت جدید جانوران شگفت‌انگیز بازمی‌گردند.

در سال ۲۰۱۶ کمپانی برادران وانر براساس کتاب «جانوران شگفت‌انگیز و زیستگاه آن‌ها» و فیلم‌نامه‌ای از جی کی رولینگ، فیلمی با همین نام ساخت که توانست به موفقیت‌های قابل توجه‌ای دست پیدا کند. فیلم جانوران شگفت‌انگیز و زیستگاه آن‌ها با بودجه‌ی ۱۸۰ میلیون دلاری توانست به فروشی بالغ‌بر ۸۱۴ میلیون دلار دست یابد و یک جایزه‌ی اسکار را هم از آن خود کند. به دنبال موفقیت‌های این فیلم خیلی زود نسخه‌ی دوم آن ساخته و اکران شد و حالا برادران وارنر ساخت فیلم جانوران شگفت‌انگیز ۳ را در دستور کار دارد.

نیکلسون تا به امروز با نقش‌آفرینی در فیلم «دکتر استرنج» و سریال «هانیبال» توانمندی‌های خود در ارائه شخصیتی از خود راضی و بد طینت را نشان داده است. گریندل‌والد نیز شخصیتی بسیار خبیث است که بنا بر گفته‌های رولینگ، خطرناک‌ترین جادوگر سیاه تمامی دوران‌ها به شمار می‌رود و طبق گفته‌های ریتا اسکیتر در کتاب «زندگی و دروغ‌های آلبوس دامبلدور»، تنها لرد ولدمورت در خباثت از او پیشی گرفته ‌است.

منبع: Screenrant

The post مدس میکلسن رسما جایگزین جانی دپ در فیلم جانوران شگفت‌انگیز ۳ شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala