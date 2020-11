فیلم‌های جنگی همیشه بخش مهمی از تاریخ سینما بوده‌اند. چندین دهه است که تقریبا هرسال، همیشه یکی، دو فیلم خوب با محوریت جنگ ساخته می‌شوند. دلیل این امر تا حدودی مشخص است. مهم‌ترین ویژگی فیلم‌های جنگی، تنش و هیجانی است که بر پایه‌ی یک درام پرقدرت ساخته می‌شود. به‌هرحال در یک جنگ، شخصیت‌ها برای بقا می‌جنگند، و هیچ انگیزه‌ای از این قوی‌تر نیست.

سال ۲۰۲۰ که با همه‌گیر شدن بیماری کرونا، سینما به آن صورت رونق خاصی نداشت. اما باز هم سینماگران تلاش زیادی کردند که محصولات خود را به‌موقع آماده‌ی نمایش کنند. بعضی‌هایشان هم که از قبل روند تولید خود را به‌پایان رسانده و تنها دنبال فرصتی برای نمایش می‌گشتند. تاثیر کرونا را بیشتر در سال ۲۰۲۱ باید مشاهده کرد، چرا که خیلی از پروژه‌ها همین الان یا متوقف شده‌اند یا با وقفه‌های فراوان تولید خود را ادامه می‌دهند.

در این مطلب نگاهی می‌‌اندازیم به فیلم‌های جنگی برتر سال ۲۰۲۰. فیلم‌های جنگی معمولا ریتم جذاب و دنبال کننده‌ای دارند و در بهترین حالت هم می‌توانید آن‌ها را به انتها برسانید!‌ پس قطعا گزینه‌های خوبی برای وقت‌های بیکاری خواهند بود.

پاسگاه (The Outpost)

کارگردان: راد لوری

راد لوری فیلمنامه : اریک جانسون، پل تاماسی

: اریک جانسون، پل تاماسی بازیگران: اورلاندو بلوم، اسکات ایستوود، کلب لندری جونز

فیلم قبلی راد لوری بازسازی «سگ‌های پوشالی» سم پکین‌پا بود که مثل تمام بازسازی‌های مشابه دیگر، موفقیت چندانی نداشت (واقعا هدف از این بازسازی‌ها چیست؟!). اما امسال با فیلم «پاسگاه» به نظر می‌آید شروع پرقدرتی داشته است و دست‌کم موفق شده نظر منتقدان را به خود جلب کند.

فیلم داستان نبرد کامدیش است که خون‌بارترین نبرد نیروهای آمریکایی در افغانستان در سال ۲۰۰۹ بود. یک واحد کوچک از سربازان آمریکایی در پاسگاهی دورافتاده که در دره‌ای میان سه کوه واقع شده، درگیر یک نبرد فرسایشی طولانی با نیروهای طالبان می‌شوند.

واقع‌گرایی تماشایی فیلم و جلوه‌های ویژه‌ای صحنه‌های نبرد از جمله جنبه‌های فیلم بود که مورد تحسین فراوانی قرار گرفت. همچنین نگاه همدلی برانگیز فیلم به سربازان درگیر در میدان نبرد، از دیگر ویژگی‌های فیلم است که از دید منتقدان نادیده نماند.

سگ تازی (Greyhound)

کارگردان: آرون اشنایدر

آرون اشنایدر فیلمنامه: تام هنکس

تام هنکس بازیگران: تام هنکس، استیون گراهام، الیزابت شو

نکته جالب در مورد فیلم این است که تام هنکس خودش فیلمنامه‌نویس کار است. اتفاقا چند سالی هم به دنبال ساخت آن بود و عاقبت موفق شد.

«سگ تازی» داستان یک ناوشکن نیروی دریایی با هدایت تام هنکس در دوران جنگ جهانی دوم است که وظیفه‌ی حمایت از یک کشتی تجاری را دارد و مورد حمله نیروهای آلمانی قرار می‌گیرد.

فیلم ابتدا قرار بود اکران شود، ولی با گسترش ویروس کرونا انتشار آن لغو شد و در اپل‌ تی‌وی پلاس پخش شد. شخصیت‌پردازی فیلم آن‌چنان که باید قوی نیست. به نظر می‌رسد تام هنکس در فیلمنامه نویسی به اندازه‌ي بازیگری موفق نیست. اما صحنه‌های اکشن آن از بخش‌های فیلم است که مورد تحسین قرار گرفت.

فیلم بیشتر روی جزئیات نظامی و واقع‌گرایی تاکید دارد تا ارائه‌ی یک درام قدرتمند. فضای محدود فیلم که در یک کشتی می‌گذرد، تنش و هیجان فیلم را دوچندان کرده و باعث شده با یک فیلم خفقان‌آور و نفس‌گیر طرف باشیم.

۵ هم‌خون (Da 5 Bloods)

کارگردان: اسپایک لی

اسپایک لی فیلمنامه: اسپایک لی، پال د میو، دنی بیلسون، کوین ویلموت

اسپایک لی، پال د میو، دنی بیلسون، کوین ویلموت بازیگران: دلروی لیندو، جاناتان میجورز، کلارک پیترس، چادویک بوزمن

متاسفانه خیلی روی فیلم‌های اخیر اسپایک لی نمی‌شود حساب کرد، چون او چند سالی است تمام تمرکزش‌ را روی فعالیت‌های اجتماعی و مبارزه علیه نژاد پرستی گذاشته و فیلم‌هایی که می‌سازد هم در جهت تبلیغ همین تفکرات هستند. البته اسپایک لی همیشه در دوران کاری خود چنین دغدغه‌هایی داشته، ولی لابه‌لای آن‌ها می‌شد چهارخط داستان یا چهارنمای سینمایی قشنگ هم پیدا کرد!‌ ولی او در فیلم‌های تازه خود تمرکزش تنها روی تبلیغات است. با این وجود «۵ هم‌خون» قطعا ارزش دیدن دارد.

فیلم داستان پنج سرباز سیاه‌پوست آمریکایی بازنشسته است که دوباره به ویتنام برمي‌گردند تا هم بقایای رهبر خود را پیدا کنند و گنجی که او مخفی کرده است را بازگردانند.

فیلم که اکران شد، انرژی اسپایک لی و جاه‌طلبی او در رفتن به سراغ چنین موضوعی مورد توجه منتقدان قرار گرفت. خیلی‌ها آن را یکی از تاثیرگذارترین فیلم‌های او می‌دانند. اگرچه عده‌ای هم آن را سردرگم و پراکنده می‌بینند، ولی بازخوردها در مجموع مثبت بود و خیلی‌ها آن را یکی از نامزدهای جدی اسکار آینده می‌دانند. شاید فرصت آشتی دوباره با اسپایک لی است.

مقاومت (Resistance)

کارگردان: جوناتان یاکوبوویچ

جوناتان یاکوبوویچ فیلمنامه: جوناتان یاکوبوویچ

جوناتان یاکوبوویچ بازیگران: جسی آیزنبرگ، کلمانس پوئزی، ماتیاس شوایگهوفر

«مقاومت» داستان هنرمندی فرانسوی به‌نام مارسل مارسو است که در بحبوحه‌ی نسل‌کشی یهودیان توسط آلمان نازی متوجه می‌شود نمی‌تواند نسبت به این مساله بی‌تفاوت بماند، به همین دلیل تمام تلاش خود را می‌کند که کودکان یهودی را از این فاجعه نجات دهد.

نکته جالب در مورد «مقاومت» این است که بر اساس داستان واقعی هنرمندی به نام مارسل مارسو ساخته شده است. او هنرپیشه و هنرمند پانتومیم و بود و شهرت زیادی داشت. او به خاطر همین تلاش‌های خود برای نجات کودکان، بعدا سفیر حسن نیت سازمان ملل هم شد.

متاسفانه فیلم نتوانسته تمام جنبه‌های زندگی مارسو را نمایش بدهد و بیشتر روی احساسات‌گرایی تمرکز کرده است. «مقاومت» بیش از حد معمولی است و نتوانسته زندگی خاص این هنرمند را به خوبی نشان دهند. ولی باز هم آشنایی با مارسو و زندگی فداکارانه‌ی او ارزش تماشا دارد.

هشتصد (Eight Hundred)

کارگردان: گوان هو

گوان هو فیلمنامه : گوان هو، گی روی

: گوان هو، گی روی بازیگران: هوانگ ژیژونگ، ژانگ جونی، اوهو او

«هشتصد» از نظر داستانی شباهت‌هایی به فیلم «پاسگاه» دارد. فیلم که یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های امسال چین هم بود، داستان چند صد نفر از سربازان چینی است که در طول جنگ جهانی دوم از مجموعه انبار شانگهای در برابر ژاپنی‌ها دفاع می‌کنند.

جنگ ژاپن و چین در جنگ جهانی دوم یکی از اتفاقات مهم آسیای شرقی در قرن بیستم است. ژاپنی‌ها در طول این جنگ بسیار پرقدرت و بی‌رحم بودند و آسیب‌های زیادی به چین وارد کردند. به همین دلیل به نظر می‌آید به خاطر این اتفاق چینی‌ها هنوز دل‌خون هستند. آن‌ها هرازچندگاهی یک فیلم تاریخی درباره بی‌رحمی‌های ژاپنی‌ها می‌سازند. فیلم «گل‌های جنگ» از ژانگ ییمو هم از دیگر آثار تماشایی است که به سراغ این بخش از تاریخ می‌رود.

اما «هشتصد» جدا از ایده خوب، کارگردانی قوی و فیلمنامه فکر شده‌ای دارد. صحنه‌های حماسی و بی‌رحمانه جنگ و نمایش فداکاری شخصیت‌ها از جمله بخش‌های مورد توجه فیلم است. مگی لی، منتقد ورایتی، «هشتصد» را با «دانکرک» مقایسه می‌کند و معتقد است فیلم همچون اثر نولان، خیلی خوب موفق می‌شود بقا و شجاعت و پیروزی در عین شکست را به تصویر بکشد.

اشباح جنگ (Ghosts of War)

کارگردان: اریک برس

اریک برس فیلمنامه: اریک برس

اریک برس بازیگران: برنتون توایتز، تئو روسی، اسکایلر آستین

جنگ‌ جهانی دوم آن‌قدر سوژه خوبی برای دنیای سینما است که فیلمسازها تنها به روایت اتفاقات واقعی آن بسنده نکرده‌اند و کلی فیلم ترسناک و علمی‌تخیلی هم هست که داستان خود را به این مقطع تاریخی از قرن بیستم برده‌اند. «اشباح جنگ» یکی از آخرین آثاری است که دست به چنین کاری زده است.

فیلم داستان گروهی از سربازان آمریکایی است که در طول جنگ جهانی دوم وظیفه محافظت از یک قلعه‌ی فرانسوی را برعهده می‌گیرند که پیشتر تحت اشغال نازی‌ها بوده‌اند. آن‌ها کم‌کم متوجه می‌شوند که با یک قلعه‌ی معمولی طرف نیستند و اتفاقات غیرعادی زیادی در این محیط رخ می‌دهد.

اریک برس پیشتر کارگردان «مقصد نهایی ۲» و «اثر پروانه‌‌ای» بوده است و به نظر می‌آید کلا به این نوع فیلم‌های ماوراءالطبیعی علاقه دارد. فیلمنامه‌ی «اشباح جنگ» را هم خودش نوشته است.

متاسفانه تلاش زیاد فیلم برای ادغام دو گونه ترس ماوراءالطبیعه و درام جنگی چندان موفق عمل نکرده است. نتیجه کار محصولی شده است که نه یک فیلم جنگی پرقدرت است و نه یک اثر ترسناک میخکوب کننده. به‌هرحال این فرمول اگر جواب می‌داد، قبلا کارگردن‌های مهم‌تری به سراغش رفته بودند!‌ ولی باز هم اگر از هوداران فیلم‌های ترسناک هستید، «اشباح جنگ» می‌تواند طعم تازه‌ای برای سلیقه شما باشد.

پناهگاه (Bunker)

کارگردان: جوگال راجا

جوگال راجا فیلمنامه: جوگال راجا

جوگال راجا بازیگران: ابیجیت سینگ، آریندیتا کالیتا

سینمای هند هم سال‌هاست پیشرفت‌های قابل توجهی داشته‌اند و نمی‌توان اهمیت آن‌ها را در سینمای جهان نادیده گرفت. به نظر می‌آید فیلم «پناهگاه» یکی از آثار قابل توجه امسال سینمای هند است.

فیلم داستان سربازی تنها است که در یک پناهگاه در کشمیر گیر افتاده است. اوضاع وقتی بهم می‌ریزد که آتش‌بس توافقی را نیروهای دشمن لغو می‌کنند. او که مجروح هم هست، باید در این پناهگاه زنده بماند.

جسارت اصلی فیلم در این است که کلش در یک مکان ثابت می‌گذرد، و با یک شخصیت ثابت که در کل فیلم با او همراه می‌شویم. این که یک فیلم ۹۸ دقیقه‌ای با چنین فضای محدودی پیش برود و خسته کننده نشود، کار راحتی نیست.

جوگال راجا خیلی ماهرانه موفق می‌شود غرور و شادی و رنج و پیروزی این سرباز تنها را به تصویر بکشد. جدا از کارگردانی خوب، تصویربرداری فیلم هم از جمله بخش‌هایی است که خیلی خوب مورد توجه قرار گرفت. کارشناسان سینمای هند معتقدند «پناهگاه» یکی از بخت‌های اصلی جوائز سینمای بالیوود خواهد بود.

نبرد فراموش شده (The Forgotten Battle)

کارگردان: ماتیس ون هاینینگ جونیور

ماتیس ون هاینینگ جونیور فیلمنامه: پائولا ون در اوئست

پائولا ون در اوئست بازیگران: گیجس بلوم، جیمی فلترز، سوزان ردر

«نبرد فراموش شده» هنوز اکران نشده است، اما فیلم پرامیدی به نظر می‌آید و در این سال کم‌رونق سینما، می‌توان آن را در نظر داشت.

فیلم داستان یک خلبان بریتانیایی، یک سرباز نیروهای آلمان و یک زن هلندی عضو نیروهای مقاومت است که در نبرد معروف اسخلده گیر افتاده‌اند، آن‌ها اگرچه انتخاب‌های متفاوتی دارند، ولی هدف مشترک‌‌شان آزادی است.

یک نکته مهم در مورد «نبرد فراموش شده» این است که نتفلیکس یکی از سرمایه‌گذاران فیلم است. این خبر از دو جهت خوب است. جنبه اول این‌که حمایت نتفلیکس باعث می‌شود با یک اثر استاندارد و خوش‌ساخت طرف باشیم. و جنبه دوم این است که احتمالا فیلم هنگام اکران در خود نتفلیکس هم قرار می‌گیرد و خیلی سریع دست ما می‌رسد!‌ فیلم ۱۷ دسامبر اولین نمایش خود را تجربه می‌کند، یعنی کمتر از یک ماه دیگر. زمان زیادی نیست.

