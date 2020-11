دیوید لینچ سریال گلیسین را برای نتفلیکس خواهد ساخت

بنابر گزارش وبسایت به توئین پیکس خوش‌آمدید (Welcome To Twin Peaks) و با توجه شماره جدید پروداکشن ویکلی، دیوید لینچ قصد دارد تا چندی دیگر سریال «گلیسین» را برای نتفلیکس بسازد.

پروداکشن ویکلی به تازگی شماره‌ی ۱۲۲۲ خود را منتشر کرده است که در آن اشاراتی به سریال جدید دیوید لینچ وجود دارد. با توجه به فهرست پروژه‌های درحال تولید منتشر شده از سوی پروداکشن ویکلی، نتفلیکس و لینچ برای تولید سریال جدیدی به توافق رسیده‌اند که فیلم‌برداری و تولید آن از می ۲۰۲۱ (اردیبهشت/خرداد ۱۴۰۰) آغاز خواهد شد.

دیوید لینچ در خیال ساخت ادامه‌ی سریال Twin Peaks است

اینطور که پیداست سریال جدید لینچ گلیسین نام دارد. گلیسین اسم گیاهی گلدار و یک سرده از تیره‌ی باقلاییان است. ایندیپندنت در گزارش خود آورده که لیتچ وظیفه‌ی کارگردانی و نویسندگی این سریال را عهده‌دار شده است و تهیه‌گنندگی آن به طور مشترک توسط او و سابرینا اس. ساترلند انجام خواهد شد.

یکی از کاربران ردیت در این راستا مدعی شده که لینچ در سال ماه فوریه (بهمن/اسفند ۱۳۹۸) برای گفت‌وگو درباره‌ی ساخت سریال گلیسین به دفتر مرکزی نتفلیکس مراجعه کرده است. این مجموعه احتمالاً با بودجه‌ی ۸۵ میلیون دلاری و طی ۲۵ قسمت ۱ ساعته تولید خواهد شد؛ ممکن است اسم سریال به چیز دیگری تغییر یابد و شاید نتفلیکس آن را از یک سریال ۲۵ قسمتی به ۱۳ فیلم کوچک (Mini Movies) تبدیل کند. با در نظر گرفتن شایعات، پروژه‌ی جدید دیوید لینچ برای ۲۰۰ روز فیلم‌برداری در لس‌آنجلس طی بهار سال آینده برنامه‌ریزی شده است، اما ممکن است همه‌گیری کروناویروس تولید آن را تا ابتدای سال ۲۰۲۲ به تعویق بیندازد.

چند ماه قبل نتفلیکس فیلم کوتاه «جک چه کار می‌کرد؟» را از این کارگردان صاحب نام منتشر کرد. پیش از این اثر، آخرین کار مهم لینچ سریال «توئین پیکس: بازگشت» بود که در سال ۲۰۱۷ از شبکه‌ی شوتایم پخش شد. او از سال ۲۰۰۶ و پس از «امپراتوری درون» تا به امروز فیلم سینمایی نساخته است.

بسیاری از سینمادوستان فیلم «جاده مالهالند» را یکی از بهترین فیلم‌های قرن ۲۱ام تا به امروز می‌دانند. این فیلم توانست در سال ۲۰۰۱ جایزه‌ی بهترین کارگردانی جشنواره کن را برای لینچ به ارمغان بیاورد. فیلم‌های او ۴ بار نامزد نخل طلای جشنواره‌ی کن شده‌اند و وی در سال ۱۹۹۰ با فیلم «از ته دل وحشی» موفق به دریافت این جایزه شده است.

