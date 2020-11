یکی از بهترین گزینه‌های فیلم دیدن برای خانواده‌ها، انیمیشن‌ها هستند. دلیل این امر هم این است که کودکان هنوز بخش قابل توجهی از مخاطبان انیمیشن‌ها را تشکیل می‌دهند و به همین دلیل، سازندگان تلاش زیادی می‌کنند که عرف‌های اخلاقی را رعایت کنند و اثری بی‌حاشیه و ساده تحویل دهند. البته در چند سال اخیر انیمیشن‌ها هم بیش از پیش جدی گرفته می‌شوند. مدت‌هاست که فیلمسازان گزیده‌کارتر و حتی مستقل هم آثار خود را در قالب انیمیشن تولید می‌کنند، دلیل این امر برخی ویژگی‌های خاص انیمیشن است. دیگر در انیمیشن دردسرهایی مثل کار کردن با بازیگران و کار در صحنه فیلمبرداری وجود ندارد.

در این مطلب نگاهی می‌اندازیم به چند انیمیشن برتر سال ۲۰۲۰ که می‌توانید مد نظر داشته باشید. امسال با وجود بحران‌های مختلفی که سینما درگیرش بود، به نظر می‌آید از نظر انیمیشن مشکل چندانی وجود ندارد. با فهرستی عالی از انیمشن‌هایی متنوع از کشورهای مختلف طرف هستیم. خیلی‌هایشان شهرت چندانی ندارند و تماشایشان می‌تواند تجربه بکری برای شما داشته باشد.

۱. به‌پیش (Onward)

کارگردان : دن اسکنلون

: دن اسکنلون نویسنده : دن اکسنلون

: دن اکسنلون تولید کننده: پیکسار

پیکسار کشور: آمریکا

«به‌پیش» را می‌توان ناکام‌ترین فیلم کل دوران پیکسار در نظر گرفت. فیلم در زمانی اکران شد که همه‌گیری کرونا کم‌کم داشت به اوج خود می‌رسید و بسیاری از کشورها سینماهای خود را تعطیل کرده بودند. به همین دلیل دیزنی تنها چند هفته پس از اکران آن را پایین کشید و نسخه دیجیتالی‌اش را عرضه کرد.

فیلم داستان دو برادر الف است در یک جهان پسافانتزی! در جهانی که آن‌ها زندگی می‌کنند، فانتزی جای خود را به واقعیت عبوس و تلخ داده است و موجودات خیالی هم مثل ما انسان‌ها درگیر روزمرگی‌ و زندگی خسته کننده شده‌اند. اما این دو برادر معتقدند فانتزی هنوز جایی آن بیرون وجود دارد، به همین دلیل با یک نقشه خیالی به جستجوی آن می‌روند.

«به‌پیش» همان کاری را می‌کند که سال‌ها پیش «شرک» استادانه انجامش را داد: ترکیب تمام داستان‌های فانتزی مشهور و ارائه یک داستان مشترک و واحد که هم ادای دینی به تمام آن داستان‌هاست، و هم اثری قائم به‌ذات است که هویت خاص خودش را دارد. فیلم پر از ایده‌های تماشایی بکر است. این‌که چقدر از آن لذت ببرید، به میزان شناخت‌تان از این نوع داستان‌های خیالی بستگی دارد. پیکسار حتی در بدترین آثارش هم گلیم خودش را از آب بیرون کشیده است، چه برسد به فیلم «به‌پیش» که یک اثر قابل قبول و دوست‌داشتنی است.

۲. بکشش و از این شهر برو (Kill it and Leave This Town)

کارگردان: ماریوس ویلچینسکی

ماریوس ویلچینسکی نویسنده : ماریوس ویلچینسکی

: ماریوس ویلچینسکی تولید کننده: بمبونیرکا

بمبونیرکا کشور: لهستان

اولین فیلم بلند ماریوس ویلچینسکی یک اثر مهجور مستقل است، مهجور بودن حتی از اسمش هم مشخص است!‌ فیلم داستان قهرمان گمنامی است که عزیزش را از دست داده است. حال، در نهایت افسردگی، غرق در خاطراتی شده که مملو از تمام عزیزانی هستند که از دست داده است.

فیلم فضایی سورئال و تیره دارد و فضای کار طوری است که به نظر می‌آید با یک فیلمنامه سرراست طرف نیستیم. بیشتر شبیه نمایش تمام احساسات درونی کارگردان می‌ماند تا روایت سنتی یک داستان. جای‌جای فیلم روایت نوع نگاه فیلمساز به مسائلی چون غم، مرگ و انزوا است. گویی با فیلمی طرف هستیم که ریشه در ضمیر ناخودآگاه ویلچینسکی دارد.

«بکشش و از این شهر برو» پر از تصاویر سورئال عجیب است، از زنی در حال کتک زدن فرزندش گرفته تا پیرزنی در حال مرگ که می‌گوید که همچون یک جغد اینجا تنها مانده است. در مجموع، با یک تجربه کاملا شخصی از فیلمسازی طرف هستید که بعید است اعتقاد چندانی به انتظارات مخاطب داشته باشد.

۳. روی ماه (Over the Moon)

کارگردان: گلن کین

گلن کین نویسنده : آدری ولز

: آدری ولز تولید کننده: نتفلیکس، پرل استودیو، سونی پیکچرز ایمج‌ورکز

نتفلیکس، پرل استودیو، سونی پیکچرز ایمج‌ورکز کشور: آمریکا

نکته جالب در مورد «روی ماه» این است که این اولین تجربه کارگردانی گلن کین است. او سال‌ها در شرکت پیکسار حضور داشته و در فیلم‌های مهمی همچون «علاءالدین» و «رالف خراب‌کار» در پست‌های مختلف طراحی و انیمیشن فعالیت کرده است. حال بالاخره در سن ۶۶ سالگی، به سراغ اولین فیلم خود رفته است.

فیلم داستان دختری ماجراجو به‌نام فی‌فی است که متوجه می‌شود یک ایزدبانوی چینی روی ماه قرار دارد. به همین دلیل سفینه‌ای می‌سازد تا به ماه سفر کرده و با این ایزدبانو دیدار کند.

فیلم از نظر بصری مورد تحسین زیادی قرار گرفت و خیلی‌ها جلوه‌های ویژه آن را ستودند، ولی از نظر داستانی چندان موفق عمل نکرد. خیلی‌ها معتقدند «روی‌ ماه» ترکیبی است از چند انیمیشن موفق، گویی فیلم تلاش می‌کند تمام ویژگی‌های مثبت آن‌ها را قرض بگیرد و اثری مستقل بسازد. ولی متاسفانه این تلاش به سرانجام نرسیده و با یک اثر تا حدودی چندپاره طرف هستیم. عده‌ای از منتقدان هم «روی ماه» را بسیار تحت تاثیر انیمیشن تحسین‌برانگیز کوکو می‌دانند و معتقدند فیلم تلاشی بوده برای آشنا کردن مخاطب با یک تصویر تازه از چین.

۴. یک تار مو فاصله (A Whisker Away)

کارگردان : جونیچی ساتو

: جونیچی ساتو نویسنده: ماری اوکادا

ماری اوکادا تولید کننده: استودیو کلوریدو، توهو انیمیشن، تواین انجین

استودیو کلوریدو، توهو انیمیشن، تواین انجین کشور: ژاپن

«یک تار مو فاصله» داستان دختری به نام میو است که عاشق همکلاسی خود به‌نام کنتو است و بارها تلاش می‌کند توجه او را جلب کند، یکی از روش‌های او برای جلب توجه این است که به گربه‌ای تبدیل شده و به او نزدیک شود. اما این تبدیل شدن‌های مداوم به جایی می‌رسد که مرز بین خودش و گربه کم‌کم از بین می‌رود.

مهم‌ترین چالش فیلم این است که این دو داستان تقریبا بی‌ربط را باید بهم متصل کند: داستان عاشقانه میو و کنتو و زندگی در قالب یک گربه. شاید همین چالش باعث می‌شود که «یک تار مو فاصله» به یک اثر کامل تبدیل نشود.

فیلمنامه اثر با وجود این‌که ایده قشنگی دارد، به همین بکری پیش نمی‌رود و اتفاقات آن تا حدودی قابل پیش‌بینی هستند. ولی با این‌حال، باز هم با یک اثر سرگرم کننده و دوست‌داشتنی طرف هستیم که حتما شما را تا انتها دنبال خود می‌کشاند.

۵. بی‌باک (Fearless)

کارگردان : کوری ادواردز

: کوری ادواردز نویسنده : کوری ادواردز، جان مورفی

: کوری ادواردز، جان مورفی تولید کننده : ۳کیویو میدیا، ونگارد انیمیشن، نیو هیرو، سینه‌سیت

: ۳کیویو میدیا، ونگارد انیمیشن، نیو هیرو، سینه‌سیت کشور: کانادا

این فیلم محصول مشترک کانادا و آمریکا که یارا شهیدی، بازیگر ایرانی از صداپیشه‌های اصلی آن است، داستان یک بازیباز حرفه‌ای است که متوجه می‌شود قهرمان بازی ویدئویی مورد علاقه‌اش سه بچه ابرقدرت را وارد دنیای واقعی او کرده است. حال او مجبور است یک پرستار حرفه‌ای هم شود.

نقطه قوت «بی‌باک» این است که با ظرافت، بچه‌ها که مخاطبان اصلی‌اش هستند را از خطر اعتیاد به فناوری آگاه می‌کند. این‌که علاوه بر این دنیای مجازی بی‌پایان، ما یک دنیای واقعی هم داریم که نباید نادیده گرفت و به حال خودش گذاشت.

اگرچه بعضی منتقدان معتقدند «بی‌باک» از نظر فیلمنامه خیلی پرقدرت نیست و می‌توانست بهتر از این‌ها باشد، ولی باز هم با یک اثر دوست‌داشتنی و دلنشین طرف هستیم که لحظات بامزه زیادی در خود دارد.

۶. جنگ مورد علاقه من (My Favorite War)

کارگردان : ایلزی بورکوفسکا یاکوبسن

: ایلزی بورکوفسکا یاکوبسن نویسنده: ایلزی بورکوفسکا یاکوبسن

ایلزی بورکوفسکا یاکوبسن تولید کننده: بیوراست فیلم، ایگو میدیا

بیوراست فیلم، ایگو میدیا کشور: نروژ، لتونی

احتمالا نامتعارف‌ترین فیلم این فهرست باشد. «جنگ مورد علاقه من» یک مستند انیمیشنی از ایلزی بورکوفسکا یاکوبسن است، داستان دوران نوجوانی و جوانی او در فاصله بین ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ در کشور لتونی که حکومت وقت آن، از جنگ جهانی دوم به عنوان ابزاری برای سرکوب و ارعاب مردم استفاده می‌کرد.

بودجه محدود فیلم باعث شد که کارگردان مجبور به استفاده از تصاویر واقعی در بخش‌هایی از فیلم شود. ولی همچون بسیاری از انیمیشن‌های کلاسیک اروپایی، با یک اثر سرد و غمگین طرف هستیم که تلخی دوران سیاه گذشته را علاوه بر داستان و شخصیت‌ها، در طراحی و انیمیشن هم به‌نمایش می‌‌گذارد.

«جنگ مورد علاقه من» اثری بسیار تحسین شده است و در جشنواره‌های زیادی، از جمله در خود لتونی، مورد ستایش فراوان قرار گرفته است.

۷. خانواده پاگنده (Bigfoot Family)

کارگردان : بن استاسن

: بن استاسن نویسنده: باب بارلن، کارل برونکر

باب بارلن، کارل برونکر تولید کننده : ان‌ویو پیکچرز، آکتوپلیس

: ان‌ویو پیکچرز، آکتوپلیس کشور: بلژیک، فرانسه

«خانواده پاگنده» دنباله انیمیشن موفق «پسر پاگنده» است که در سال ۲۰۱۷ اکران شد و موفقیت خوبی داشت. «پسر پاگنده» داستان پسری بود که به دنبال پدر گمشده‌اش می‌گشت و متوجه می‌شد او یک پاگنده است. در دنباله این بار پسر داستان است که ناپدید می‌شود و پدر، خانواده خود را گرد هم جمع می‌کند و به دنبال پسرش می‌گردد.

مسلما آمریکا غول انیمیشن‌سازی سه‌بعدی است که در دنیا رقیبی ندارد. اما سال‌هاست کشورهای اروپایی تلاش می‌کنند آثاری در سطح انیمیشن‌های آمریکایی بسازند. حال که به لطف فناوری‌های پیشرفته، امکان ساخت آثار سه‌بعدی راحت‌تر از همیشه شده است، ساخت یک انیمیشن قابل قبول کار سختی نیست. مشکل اصلی پیدا کردن ایده‌های ناب و خلق فیلمنامه‌هایی پرقدرت است که بتوانند مخاطب را به‌خود جلب کنند. به نظر مي‌رسد «خانواده پاگنده» از نظر فیلمنامه هم اثری هم‌سنگ انیمیشن‌های هالیوودی است.

در واقع همین کیفیت بالای کار است که خیلی‌ها را شگفت‌زده کرده است. چنان‌که گویی کمتر کسی انتظار داشت اروپا به این زودی به سطح هالیوود برسد!‌ در هر صورت، «خانواده پاگنده» یک اثر مفرح و دوست‌داشتنی است. بعد از دو قسمت موفق، احتمال زیاد قسمت سوم هم ساخته می‌شود. گویا با اولین مجموعه انیمیشن موفق اروپایی طرف هستیم.

۸. فاجعه، کودکی مارتا جین کانری (Calamity, a Childhood of Martha Jane Cannary)

کارگردان : رمی چِیه

: رمی چِیه نویسنده : رمی چیه، فابریس دکاستیل، ساندرا توسلو

: رمی چیه، فابریس دکاستیل، ساندرا توسلو تولید کننده: –

– کشور: فرانسه

فیلم اگرچه در سوئیس ساخته شده، ولی داستانش در آمریکا می‌گذرد. داستان دختری به‌نام مارتا جین که در سال ۱۸۶۳ در یک کاروان حضور دارد و باید نحوه مراقبت از اسب‌ها و هدایت گاری خانوادگی‌شان را یاد بگیرد. او به تنهایی باید با این طبیعت وحشی مقابله کند.

جالب این است که داستان فیلم ریشه در واقعیت دارد و بر اساس زندگی مارتا جین کانری ساخته شده است. او که به جین فاجعه هم مشهور بود، قهرمانی اسطوره‌ای در غرب وحشی بود که به‌خاطر دلاوری‌هایش هنگام محافظت از کاروان‌ها و دستگیری مجرمان، شهرتی فراوان داشت.

برگ برنده فیلم، طراحی هنری خاص و زیبای آن است که نمونه مشابه چندانی ندارد. همین نگاه خاص باعث می‌شود داستانی که به‌ظاهر تکراری به نظر می‌رسد، تا پایان جذاب و گیرا باشد. سبک طراحی کار شبیه نقاشی‌های رنگ روغن کلاسیک می‌ماند که در کنار انیمیشن‌های دستی، فضایی متمایز به اثر داده است.

۹. ۱۰۰٪ گرگ (۱۰۰% Wolf‎)

کارگردان : الکس استادرمن

: الکس استادرمن نویسنده : فین ادکوئیست

: فین ادکوئیست تولید کننده: فلاینگ بارک پروداکشنز، سایامیس پتی

فلاینگ بارک پروداکشنز، سایامیس پتی کشور: استرالیا

«۱۰۰٪ گرگ» داستان گرگی به‌نام فردی لوپن است که از یک خانواده گرگینه بااصالت می‌آید و توقع دارد مثل بقیه اعضای‌ خانواده‌اش، او هم یک گرگ خطرناک و ترسناک شود. ولی در کمال تعجب متوجه می‌شود که تنها یک سگ پودل بامزه است.

فیلم در مجموع چهار میلیون دلار فروش داشت، البته این فروش نه‌چندان جالب را باید پای همه‌گیری کرونا گذاشت. داستان در مجموع بامزه و سرگرم کننده است، اما بعضی جاها پرت و چندپاره می‌شود و در کل مدت فیلم، یک‌دست و قدرتمند نیست. بعضی جاها هم انمیشن‌ها و طراحی‌ها ایراداتی دارد و به نظر می‌آید روند تولید فیلم کمی عجله‌ای بوده است. ولی باز هم «۱۰۰٪ گرگ» اثر جذابی است و باعث سرافکندگی انیمیشن‌های خانوادگی نمی‌شود!

۱۰. خون‌آشام کوچولو (Little Vampire)

کارگردان : ژوان سفار

: ژوان سفار نویسنده : ساندرینا ژاردل، ژوان سفار

: ساندرینا ژاردل، ژوان سفار تولید کننده: ژوان سفارز مجیکال سوسایتی، استودیو کانال، پاناشه پروداکشنز

ژوان سفارز مجیکال سوسایتی، استودیو کانال، پاناشه پروداکشنز کشور: فرانسه

آخرین انیمیشن ژوان سفار «پیامبر» بود که در سال ۲۰۱۴ تولید شد و اقتباسی از کتاب جبران خلیل جبران بود. او در فیلم تازه خود به سراغ یکی از کمیک‌های قدیمی اما محبوب خودش رفته است که در سال ۱۹۹۹ منتشر شد. از این کمیک یک سریال تلویزیونی هم در سال ۲۰۰۴ ساخته شده است.

«خون‌آشام کوچولو» داستان خون‌آشام ده‌ساله‌ای است که هیچ‌وقت پیر نمی‌شود، او با یک پسربچه یتیم دوست می‌شود و یک پیوند عیمق بین‌شان شکل می‌گیرد. مشکل این است که یک هیولای عجیب همیشه در تعقیب‌شان است و برایشان مانع تراشی می‌کند.

چیزی که در فیلم بیشتر از همه جلب توجه می‌کند، کیفیت بالای اثر در مقایسه با نسخه سریال و حتی کمیک است. این شخصیت‌های بامزه و دوست‌داشتنی قطعا مخاطب را با خود همراه می‌کنند و ماجراهای دوست‌داشتنی ‌آن‌ها، ساده‌تر از این‌هاست که بخواهد فکر ما را مشغول چیزهای دیگری کند. فیلم ضیافت رنگ و نور و گرافیک‌های دوبعدی است. حتی داستان آن را هم نادیده بگیرید، به خاطر ویژگی‌های بصری‌ هم شده «خون‌آشام کوچولو» را باید تماشا کرد.

