رسانه‌ی ایندی‌وار فهرستی از بهترین سریال‌های ۲۰۲۰ را منتشر کرده است که در آن شاهد حضور پررنگ محصولات اف‌ایکس، اچ‌بی‌او و نتفلیکس هستیم.

سال ۲۰۲۰ یکی از بدترین و تاریک‌ترین سال‌های چند دهه‌ی اخیر برای دنیای سرگرمی بود. به دنبال همه‌گیری کروناویروس سینما و تلویزیون هم مانند هر هنر و صعنت دیگری با مشکلات عدیده‌ای مواجه شدند و اکران، پخش یا ساخت بسیاری از مجموعه‌های تلویزیونی و فیلم‌های سینمایی به دنبال محدودیت‌های پیش آمده به تاخیر افتاد. اما با این وجود طی ماه‌های اخیر چندین سریال جالب توجه نیز از شبکه‌ها و سرویس‌های مختلف پخش شده‌اند و حالا ایندی‌وایر در جمع‌بندی بهترین‌های سال ۲۰۲۰ به سراغ انتخاب بهترین سریال‌های رفته است.

سریال «آنچه در سایه‌ها انجام می‌دهیم» به کارگردانی جامین کلمنت از شبکه‌ی اف‌ایکس رتبه‌ی سوم بهترین سریال‌های سال ۲۰۲۰ را به خود اختصاص داده است. مجموعه‌ای ترسناک کمدی که براساس فیلمی با همین نام ساخته شده و اعضای تحریریه ایندی‌وایر برخی از لحظات خنده‌دار آن را ماندگار می‌دانند و تم کلی اثر را خلاقانه و شایسته تقدیر دانسته‌اند.

در جایگاه دوم فهرست «من ممکن است تو را نابود کنم» از اچ‌بی‌او به چشم می‌خورد. سریالی که توسط میکائلا کوئل نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی شده است. این مجموعه‌ی کمدی درام از ۱۰ قسمت تقریبا ۳۰ دقیقه‌ای تشکیل شده که بسیار خنده‌دار است و تفاوت‌های بسیاری با کمدی‌های کلاسیک دارد. سریال حول محور یک تجاوز رقم می‌خورد و در بستر درام آن به موضوعاتی مانند روابط دوستانه، تجاوز جنسی و واکنش اجتماع به معضلات اینچنینی پرداخته می‌شود.

فصل چهارم سریال «چیزهای بهتر» از شبکه‌ی اف‌ایکس در نظر منتقدان ایندی‌وایر بهتر از هر مجموعه‌ی تلویزیونی طی ۱۲ ماه گذشته بوده است. آن‌ها این سریال را اثری شایسته خوانده‌اند که به شکلی صادقانه، جذاب و همدلی‌برانگیز داستان خود را روایت می‌کند. داستان درباره زن مستقلی به نام سم فاکس است که می‌بایست در کنار رسیدگی به مشکلات دختران نوجوان‌اش از مادر پیر خود نیز مراقبت کند.

بهترین سریال‌های ۲۰۲۰ به انتخاب ایندی‌وایر

چیزهای بهتر (اف‌ایکس) من ممکن است تو را نابود کنم (اچ‌بی‌او) آنچه در سایه‌ها انجام می‌دهیم (اف‌ایکس) مردم عادی (هولو) بوجک هورسمن (نتفلیکس) بهتره با ساول تماس بگیری (ای‌ام‌سی) خانم آمریکا (اف‌ایکس و هولو) ما که هستیم (اچ‌بی‌او) پی-ولی (استارز) بیبی-سیستر کلاب (نتفلیکس)

