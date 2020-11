حکومت خانواده غارنشینان بر سینماها (باکس آفیس هفته)

انیمیشن «خانواده غارنشینان: عصر جدید» توانسته یکی از بهترین افتتاحیه‌ها در دوران کرونا را داشته باشد و پس از چند هفته‌ی تاریک برای سینماها، باری دیگر فیلم‌بین‌ها را به سالن‌های سینما بکشاند.

هفته‌ی گذشته فیلم «عجیب و غریب» با ۱.۲ میلیون دلار فروش توانست به صدر جدول باکس آفیس برسد. اما این هفته انیمیشن «خانواده غارنشینان: عصر جدید» با ۹.۷ میلیون دلار فروش جایگاه نخست را در اختیار دارد و اثر جدید دریم‌ورکس علی‌رغم بازخوردهای متوسط و منفی که از منتقدان دریافت کرده است، توانسته در روزهای پایانی ماه نوامبر سینمادوستان را مجاب به سینما رفتن کند. همانند هفته‌ی گذشته در فهرست پرفروش‌ترین فیلم‌های آمریکا طی روزهای پایانی نوامبر تنها ۱ فیلم با فروش بالای ۱ میلیون دلار به چشم می‌خورد و فیلم‌های «عجیب و غریب»، «جنگ با بابابزرگ» و «بگذار برود» به ترتیب با ۷۷۰، ۶۴۳ و ۴۵۹ هزار دلار جایگاه‌های دوم تا چهارم را از آن خود کرده‌اند.

گزیده نقدهای انیمیشن «خانواده غارنشینان: عصر جدید»؛ شکست دریم‌ورکس

انیمیشن «خانواده غارنشینان: عصر جدید» داستان خانواده‌ی غارنشینان را کمی پس از قسمت اول روایت می‌کند. کرودها تصمیم می‌گیرند برای پیدا کردن خانه‌ای بهتر به گوشه و کنار جنگل‌های انبوه سرک بکشند و پس از کمی جست‌وجو منزل مورد نظرشان را پیدا می‌کنند، اما آن محل پیش از این توسط خانواده‌ی آدم‌های بهتر تصرف شده است. خانواده‌ی آدم‌های بهتر انسان‌هایی امروزی‌تر و تکامل یافته‌تر در مقایسه با غارنشینان هستند و در ابتدا قصد ندارند خانه‌شان را با آن‌ها تقسیم کنند، اما سلسله اتفاقات ناگهانی باعث می‌شود این دو خانواده برای رسیدن به هدفی مشترک با یکدیگر متحد شوند.

مجموع فروش «خانواده غارنشینان: عصر جدید» در سراسر جهان طی ۵ روز ۳۷ میلیون دلار بوده که ۱۷ میلیون آن مربوط به آمریکا و ۲۰ میلیون دلار باقی مانده حاصل اکران انیمیشن در سایر کشورهای جهان بوده است. انتظار می‌رود طی هفته‌های پیش رو نیز شاهد صدرنشینی یا حداقل حضور «خانواده غارنشینان: عصر جدید» در میان ۳ فیلم پرفروش آمریکا و جهان باشیم؛ زیرا هیچ فیلم مهم دیگری فعلا روی پرده نیست و غارنشینان در روزهای گذشته همواره فروشی بیش از ۵ میلیون دلار (در سراسر جهان) را تجربه کرده‌ و فیلم‌بین‌ها با وجود اوج‌گیری شیوع کرونا علاقه زیادی به این انیمیشن نشان داده‌اند.

فیلم عجیب و غریب به کارگردانی کریستوفر لندون با یک پله سقوط نسبت به هفته‌ی گذشته و فروشی ۷۷۰ هزار دلاری به رتبه‌ی دوم باکس آفیس رسیده است. این فیلم طی ۱۷ روز در آمریکا و بازارهای جهانی به ترتیب ۷ و ۴.۸ میلیون دلار فروخته است.

عجیب و غریب داستان یک قاتل سریالی با بازی وینس وان و یک دختر دبیرستانی با بازی کاترین نیوتون را به تصویر می‌کشد که به واسطه‌ی جادوی یک خنجر خاص بدن‌هایشان با یکدیگر جابه‌جا می‌شود و دختر مدرسه‌ای خود را در جسم قاتل پیدا می‌کند. آن‌ها تنها ۲۴ ساعت فرصت دارند تا جادو را باطل کنند و به بدن خود را بازگردند وگرنه تا ابد در جسم دیگری اسیر می‌شوند.

بودجه‌ی ساخت عجیب و غریب ۵.۶ میلیون دلار اعلام شده است و به همین خاطر این اثر کمدی-ترسناک برخلاف اکثر فیلم‌های اکران شده در دوران کرونا مشکلی برای بازگردانی سرمایه ندارد و از همین حالا سوددهی آن آغاز شد شده است.

جنگ با بابابزرگ این هفته نیز با ۶۴۳ هزار دلار فروش خود را در میان ۳ فیلم بالای جدول حفظ کرده است. این فیلم با بازی رابرت دنیرو از مهرماه (اکتبر) تا به امروز همواره در میان پرفروش‌ترین فیلم‌های آمریکا و جهان بوده است. مجموع فروش این فیلم کمدی-خانوادگی پس از ۵۲ روز اکران ۲۵.۶ میلیون دلار بوده که سهم سینماهای آمریکا و سایر کشورهای جهان از این رقم به ترتیب ۱۷ و ۸ میلیون دلار اعلام شده است.

این فیلم داستان دعواها و درگیری‌های پیتر (اوکس فگلی) و پدر بزرگش (رابرت دنیرو) برای تصاحب اتاق خواب را به تصویر می‌کشد! پیتر می‌بایست اتاق خواب دوست‌داشتنی خود را با پدربزرگش تقسیم کند، اما از این کار به هیچ‌وجه راضی نیست و به همین خاطر اعلام جنگ می‌کند.

فیلم نئو وسترن «بگذار برود» ساخته‌ی توماس بزوچاست طی روزهای گذشته با ۴۵۹ هزار دلار فروش در سینماهای آمریکا به رتبه‌ی چهارم باکس آفیس بسنده کرده است. چهار هفته از اکران این فیلم می‌گذرد و مجموع فروش آن به ۸.۸ میلیون دلار رسیده است. بگذار برود به شکل بسیار محدودی در اروپا روی پرده رفته و در بازارهای جهانی تا به امروز حدود ۷۳ هزار دلار فروخته است و ۹۹.۲ درصد از درآمد آن مربوط به سینماهای آمریکا است.

داستان فیلم درباره‌ی کلانتر بازنشسته‌ای با بازی کوین کاستنر و همسرش با نقش‌افرینی دایان لین است که بعد از فوت پسرشان تلاش می‌کنند تا عروس و نوه‌شان را از مشکلاتی که خانواده‌ای طماع در داکوتا برای‌شان ایجاد کرده، نجات دهند. این فیلم اقتباسی از رمانی با همین نام نوشته‌ی لری واتسون است.

در هفته‌ی گذشته سالن‌های نمایش فیلم ترسناک «بیا بازی کنیم» از ۲۱۸۳ سالن به ۱۳۶۴ مورد رسید و جدیدترین ساخته‌ی جیکوب چیس در هفته‌ی چهارم اکرانش تنها ۳۸۹ هزار دلار فروخت. این فیلم با همین مقدار در رتبه‌ی پنجم جدول قرار گرفته و مجموع فروش خود در آمریکا و بازارهای بین‌المللی را به ترتیب به ۸.۷ و ۲.۱ میلیون دلار رسانده است.

این فیلم براساس فیلم کوتاه موفقی با همین نام ساخته شده است و داستان پدر و مادری را روایت می‌کند که سعی دارند از پسرشان در مقابل یک موجود شرور شبه‌انسانی محافظت کنند. بیا بازی کنیم با بودجه‌ی ۹ میلیون دلاری ساخته شده است و انتظار می‌رود طی هفته‌های آتی هم شاهد تداوم فروش خوب آن باشیم؛ زیرا اکران بیا بازی کنیم در بازارهای جهانی به‌تازگی شروع شده است.

امتیاز این فیلم در راتن‌تومیتوز و متاکریتیک به ترتیب ۵۵ از ۱۰۰ و ۵۸ از ۱۰۰ است که نشان می‌دهد اغلب منتقدان از تماشای بیا بازی کنیم چندان راضی نبوده‌اند. مثلا دیوید ارلیچ در بخشی از نقد خود برای فیلم آورده است: «بیا بازی کنیم صرفاً فیلمی یک بار مصرف است و این حس را به شما القا می‌کند که بازی‌های بسیار بهتری در این ترکیب [ساختار فیلم] از دست رفته است.»

«دزد صادق» یکی دیگر از فیلم‌های پرفروش ۲ ماه اخیر است که همواره جایگاه خود در میان ۱۰ فیلم موفق در گیشه‌های آمریکا و سایر کشورهای جهان را حفظ کرده است. این فیلم هفته‌ی گذشته ۳۵۰ هزار دلار فروخته تا باری دیگر در مکان ششم جدول باکس آفیس قرار بگیرد و فروش خود در آمریکا، بازهای جهانی و در مجموع را به ترتیب به ۱۳.۵، ۱۳.۱ و ۲۶.۷ میلیون دلار برساند.

فیلم درباره‌ی یک دزد ماهر (لیام نیسون) ساکن بوستون به نام تام است که هیچ‌گاه دستگیر نشده و لقب راهزن را به او داده‌اند. این مرد خشن با دختری به نام آنی آشنا می‌شود که او را در مسیر تبدیل شدن به انسانی بهتر قرار می‌دهد. بعد از مدتی تام متقاعد می‌شود از سرقت دست بردارد و خود را تسلیم قانون کند، اما ماموران اداره‌ی پلیس اعترافات او را باور نمی‌کنند. دو پلیس برای تحقیق بیشتر درباره‌ی هویت واقعی تام، او را تعقیب می‌کنند و هنگامی که با مقدار زیادی پول مواجه می‌شوند، تصمیم می‌گیرند با کشتن وی تمام پول‌ها را بردارند و هویت واقعی تام را فاش نکنند، اما این کار چندان ساده نیست و ماجراجویی‌های فیلم از اینجا آغاز می‌شود.

دیگر به حضور یک یا چند فیلم دوباره اکران شده در میان پرفروش‌ترین فیلم‌های آمریکا و جهان عادت کرده‌ایم. فیلم «الف» به کارگردانی جان فاورو محصول ۲۰۰۳ باری دیگر روی پرده رفته است و در هفته‌ی گذشته موفق به کسب ۳۲۰ هزار دلار شده و در رتبه‌ی هفتم جدول این هفته قرار گرفته است. ۱۷ روز از اکران مجدد این فیلم می‌گذرد و مجموع فروش آن در آمریکا و بازارهای بین‌‌المللی طی این مدت ۷۸۹ و ۱۰۳ هزار دلار بوده است. الف با بودجه‌ی ۳۳ میلیون دلاری ساخته شده و در زمان اکرانش با ۲۲۰ میلیون دلار فروش به یکی از موفق‌ترین آثار نیو لاین سینما در گیشه تبدیل شد.

این فیلم کمدی داستان پسری به نام بادی (ویل فرل) را نشان می‌دهد که در پرورشگاهی در نیویورک زندگی می کند. بادی شب کریسمس به داخل کیسه‌ی بابانوئل می‌رود و ناخواسته همراه با او راهی شمال می‌شود. در آنجا پری‌ها تصمیم می‌گیرند که بادی را بزرگ کنند و قدرت‌هایی جادویی به او ببخشند. سال‌ها بعد بادی حقیقت زندگی‌اش را می‌فهمد و تصمیم می‌گیرد تا به نیویورک بازگردد تا پدر واقعی‌اش را پیدا کند.

«انگاشته» به کارگردانی کریستوفر نولان با ۳۰۰ هزار دلار فروش در آمریکا به رتبه‌ی هشتم باکس آفیس این هفته بسنده کرده است. سه هفته‌ی دیگر نسخه‌ی بلوری انگاشته روانه بازار خواهد شد و با در نظر گرفتن عمل کرد نه چندان قابل توجه فیلم در گیشه طی هفته‌های اخیر انتظار داریم هفته‌ی پیش رو آخرین روزهایی باشد که جدیدترین ساخته‌ی نولان موفق به حضور در میان پرفروش‌ترین فیلم‌های آمریکا می‌شود.

انگاشته تا به امروز ۵۷ میلیون دلار در آمریکا فروخته و از گیشه‌های سایر کشورهای جهان هم ۳۰۰ میلیون دلار به دست آورده است تا پس از ۸۸ روز نمایش مجموع فروش آن به ۳۵۷ میلیون دلار برسد. فیلم داستان یک مأمور بی‌نام سازمان سیا را روایت می‌کند که برای جلوگیری از وقوع جنگ جهانی سوم تلاش می‌کند. این مأمور توسط نیروهای مخفی روس دزدیده و شکنجه می‌شود و به همین خاطر تلاش‌هایی از سمت مافوق‌هایش برای رهایی او آغاز می‌شود و فیلم انگاشته در بستر یک داستان جاسوسی و اکشن، همانند اغلب دیگر آثار نولان به سراغ بازی با زمان و پیچده کردن داستان می‌رود.

فیلم «بابا نوئل» این هفته نیز در میان پرفروش‌ترین‌های آمریکا قرار گرفته تا یکی از موفق‌ترین فیلم‌های دوباره اکران شده طی ماه‌های اخیر باشد. این فیلم قدیمی باری دیگر در بیش از هزار سالن در آمریکا روی پرده رفته به فروشی بالغ‌بر ۱۷۰ هزار دلار دست یافته است. بابا نوئل به کارگردانی جان پسکوئن محصول ۱۹۹۴ به غیر از ایالات متحده در چند کشور دیگر نیز روی پرده رفته و فروش آن در بازارهای بین‌المللی تا به این ساعت ۱۶۷ دلار اعلام شده است! مجموع فروش این فیلم در اکران مجدد پس از ۱۰ روز ۷۰۶ هزار دلار است.

فیلم داستان زندگی مرد میانسالی با بازی تیم آلن را روایت می‌کند که پیش از کریسمس به طور اتفاقی بابانوئل را می‌کشد. او در ادامه او توسط نیروهای جادویی انتخاب می‌شود تا در شب سال نو وظایف بابانوئل را انجام دهد و این سرآغاز ماجراهای خنده‌دار و دوست‌داشتنی فیلم است.

«تعطیلات کریسمس نشنال لمپون» یکی دیگر از فیلم‌هایی است که به خاطر نزدیکی به جشن سال نو میلادی باری دیگر روی پرده رفته است. این فیلم بر اساس داستانی کوتاه از مجله‌ی نشنال لمپون ساخته شد و سومین قسمت از سه‌گانه‌ی «تعطیلات نشنال لمپون» به شمار می‌رود. این فیلم با بودجه‌ی ۲۵ میلیون دلاری در سال ۱۹۸۹ به فروشی بیش از ۷۱ میلیون دلار دست پیدا کرده بود.

تعطیلات کریسمس نشنال لمپون پس از ۵ روز نمایش در ۳۰۸ سالن توانسته ۲۲۰ هزار دلار بفروشد و در جایگاه دهم جدول باکس آفیس این هفته قرار بگیرد. این فیلم تنها در آمریکا دوباره اکران شده است.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی خانواده غارنشینان: عصر جدید

The Croods: A New Age ۱ ۱۷ ۱۷ عجیب و غریب

Freaky ۳ ۰٫۷ ۷٫۰۱ جنگ با بابابزرگ

The War with Grandpa ۸ ۰٫۶ ۱۷٫۲ بگذار برود

Let Him Go ۴ ۰٫۴ ۸٫۷ یا بازی کنیم

Come Play ۵ ۰٫۳ ۸٫۷ دزد صادق

Honest Thief ۸ ۰٫۳ ۱۳٫۵ الف

Elf ۲ ۰٫۳ ۰٫۷ انگاشته

Tenet ۱۳ ۰٫۳ ۵۷٫۴ بابا نوئل

The Santa Clause ۲ ۰٫۱ ۰٫۷ تعطیلات کریسمس نشنال لمپون

National Lampoon’s Christmas Vacation ۱ ۰٫۱ ۰٫۲

*رقم فروش بر اساس میلیون دلار است.

منبع: BoxOfficeMojo

The post حکومت خانواده غارنشینان بر سینماها (باکس آفیس هفته) appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala