مستند ایرانی بودن بهتر از نبودن ساخته‌ی ایمان بیات‌فر که درباره‌ی بلایای طبیعی است بعد از چند حضور در جشنواره‌های جهانی از اول تا پنجم دسامبر در آرژانتین به نمایش درخواهد آمد. این فیلم پیش از این نامزد دریافت جایزه‌ی بهترین مستند سال از جشنواره‌ی آمریکایی Southeast regional 2020 شده بود و حالا در جشنواره‌ی بین‌المللی آسترال که در آرژانتین برگزار می‌شود و مستندهایی از سایر کشورهای دنیا هم در آن حضور دارند روی پرده خواهد رفت.

دومین دوره‌ی «جشنواره‌ی بین‌المللی فیلم استرال با هدف به نمایش گذاشتن آثار برتر سینمایی مستقل جهان و تجاری سازی برای فیلم‌های حاضر جشنواره، از تاریخ یکم تا پنجم دسامبر ۲۰۲۰ در شهر کوردوبا – آرژانتین برگزار می‌گردد.

مستند «بودن بهتر از نبودن» به شرح بلایای طبیعی و تاثیر آن در زندگی مردم می‌پردازد. البته ایمان بیات‌فر دوست دارد که تماشاگر بی‌مواجهه با مستندش برخورد کند و به همین دلیل درباره‌ی جزییات مستندش توضیحات زیادی نمی‌دهد.

او فقط در یادداشتی کوتاه درباره‌ی تجربه‌ی فیلمسازی مستقل نوشته است: «من فکر می‌کنم سینما در حال گذار و پوست انداختن است، شاید در آینده نزدیک سینما تغییرات بنیادی را در تمام نقاط جهان تجربه کند، تلویزیون های اینترنتی، شبکه‌های استریم،نرم‌افزارهای فضای مجازی و بازی‌های کامپیوتری بزرگترین بازیگران عرصه‌ی نمایش در این دوران هستند پس آیا بهترین گزینه حمایت از جریان مستقل فیلمسازی نیست؟»

بیات‌فر فیلم «بودن بهتر از نبودن» را مستقل‌ترین اثر کارنامه‌ی فیلمسازی‌اش می‌داند.

ایمان بیات‌فر کارگردان، فیلمنامه نویس، تدوینگر و تصویربردار، فارغ‌التحصیل رشته‌ی سینما در مقطع کارشناسی است. اولین فیلم او به نام «اجاره‌نشین‌ها، ۲۶ سال بعد» جایزه‌ی‌ بهترین فیلم کوتاه جشنواره‌ فیلم شهر را دریافت کرد.

فیلم کوتاه دوم او، «نفس دوباره» در بخش نهایی چهلمین دوره‌ جشنواره آل چه در اسپانیا شرکت داشت. او همچنین سال ۲۰۱۶ به دعوت دانشگاه پاریس ۸ فرانسه داور جشنواره‌ انیمیشن این دانشگاه بود. بیات‌فر در ادامه‌ی فعالیت‌هایش با فیلم کوتاه «همه بهم میگن عمو کریم، تو هم بگو عمو کریم» در جشنواره‌ی‌ کینوسمنا در بلاروس و جشنواره‌ی فیلم شهر شرکت کرد.

او در سینمای ایران تدوین فیلم سینمایی «صدای آهسته» را عهده‌دار بود و نگارش فیلمنامه‌ی انیمیشن سینمایی «بچه‌های کوچه ایران» و سریال «پرده آخر»، طراحی و ساخت تیتراژ مجموعه‌ی تلویزیونی «میکائیل» و ساخت آنونس فیلم سینمایی «کارت پرواز» را نیز تجربه کرده است.

The post مستند ایرانی بودن بهتر از نبودن از اول دسامبر در آرژانتین اکران می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala