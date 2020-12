اینطور که پیداست زمان چندانی تا پایان فیلم‌برداری فیلم «بتمن» مت ریوز باقی نمانده است؛ زیرا بازیگران نقش اراذل و اوباش خیابانی اعلام کرده‌اند تمام سکانس‌های مربوط به آن‌ها فیلم‌برداری شده است.

به تازگی جی لیکورگو، بازیگر فیلم بتمن تصویری از خود در فیلم منتشر و اعلام کرده تمام سکانس‌های مربوط به مبارزه ارازل و اوباش با بتمن فیلم‌برداری شده است. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت بخش عمده‌ای از بتمن مت ریوز جلوی دوربین رفته است و تا چندی دیگر باید شاهد ورود این فیلم به مرحله‌ی پس تولید باشیم.

کریستین بیل به‌عنوان بهترین بتمن تاریخ سینما انتخاب شد

در آبان‌ماه تصاویری از صحنه‌های فیلم‌برداری بتمن منتشر شده بود که بخش‌هایی از خیابان‌های گاتهام و درگیری او با دشمنانش را نشان می‌داد. با توجه به آن تصاویر و صحبت‌های پیشین نویسنده و کارگردان فیلم بتمن می‌توان نتیجه گرفت در روایت جدید زندگی بروس وین با گاتهامی تاریک‌تر، کثیف‌تر و صد البته دشمنانی خشن‌تر مواجه خواهیم بود.

بر اساس برخی اخبار و گمانه‌زنی‌ها مت ریوز یک سه‌گانه‌ی جدید برای شوالیه‌ی تاریکی خواهد ساخت که تم و اتمسفر متفاوتی نسبت به فیلم‌های قبلی این شخصیت دارند و فیلم بتمن قرار است اولین بخش از این سه‌گانه باشد. با توجه به آنچه در نخستین تریلر بتمن دیدیم، داستان فیلم از جایی شروع می‌شود که میزان وقوع جرم و جنایت به طرز چشم‌گیری در شهر گاتهام افزایش یافته است و بروس وین جوان تصمیم می‌گیرد در کالبد شوالیه‌ی تاریکی برای نجات شهر خود از چنگال قاتلان و خلافکاران خیابانی دست به کار شود. فیلم «بتمن» حدود ۲ سال از نخستین روزهای شکل‌گیری شوالیه‌ی تاریکی را به تصویر می‌کشد در آن شاهد رویارویی بتمن تازه‌کار با دشمنان سرسختش خواهیم بود. مت ریوز چندی قبل اعلام کرده بود در این فیلم قرار نیست با یک بتمن بالغ و کامل مواجه شویم، بلکه بتمنی را خواهیم دید که در ابتدای مسیر مبارزه با جنایتکاران گاتهام است و او بیشتر به یک پارتیزان نقاب‌دار می‌ماند تا فرشته‌ی نجات بخش شهر. در فیلم بتمن رابرت پتینسون نخستین حضور خود در نقش بتمن را تجربه خواهد کرد. این فیلم برای اکران در سال ۲۰۲۱ برنامه‌ریزی شده بود، اما به دنبال همه‌گیری کروناویروس برادران وارنر تاریخ اکران جدیدترین اثر سینمایی شوالیه‌ی گاتهام را تا ۱۳ اسفند ۱۴۰۰ (۴ مارس ۲۰۲۰) به تعویق انداخته است. منبع: Screenrant

The post فیلم‌برداری قسمت‌های مربوط به اراذل و اوباش خیابانی فیلم بتمن به پایان رسید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala