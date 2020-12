وبسایت آی‌ام‌دی‌بی در روزهای پایانی سال ۲۰۲۰ فهرستی از محبوب‌ترین ستاره‌های نوظهور سینمای جهان طی ۱۲ ماه اخیر منتشر کرده که گلشیفته فراهانی در جایگاه هشتم این لیست قرار گرفته است.

گلشیفته فراهانی طی یک دهه‌ی اخیر مسیر روبه رشدی را در سینما طی کرده است. او از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ توانسته با کارگردان‌های بزرگی همچون ریدلی اسکات و جیم جارموش همکاری کند و در فیلم‌های پرفروش همچون «دزدان دریایی کارائیب: مردگان حکایت نمی‌کنند» حضور یابد. اما نقش‌آفرینی این بازیگر سی‌وهفت ساله در فیلم محبوب «استخراج» محصول نتفلیکس نقطه عطف بزرگی در کارنامه‌ی حرفه‌ای او بود. این فیلم اکشن توانست به یکی از پربیننده‌ترین آثار اختصاصی نتفلیکس در سال ۲۰۲۰ تبدیل شود و به همین خاطر بازی فراهانی به طور گسترده و جهانی دیده شد. حالا آی‌ام‌دی‌بی گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد این بازیگر ایرانی در میان محبوب‌ترین ستاره‌های نوظهور سینمای جهان است.

گلشیفته فراهانی در سریال هجوم با سام نیل هم‌بازی خواهد شد

آی‌ام‌دی‌بی هرساله براساس میزان بازدیدی که از صفحه‌ی بازیگران در این پایگاه صورت می‌گیرد، فهرستی از محبوب‌ترین ستاره‌ها و محبوب‌ترین ستاره‌های نوظهور منتشر می‌کند. این فهرست به خوبی نشان می‌دهد چه بازیگرانی برای سینمادوستان در سراسر جهان جالب توجه بوده‌اند و چه بازیگرانی توان رشد و دیده شدن را دارند. گلشیفته فراهانی توانسته جایگاه هشتم فهرست محبوب‌ترین ستاره‌های سینمایی روبه ترقی سال ۲۰۲۰ را به خود اختصاص دهد. این رتبه‌بندی تاثیر قابل توجه‌ای بر نظر تیم‌های انتخاب بازیگر و بازیگردان‌ها دارد و به همین خاطر چندان دور از انتظار نیست اگر طی ماه‌های آینده خبر حضور این بازیگر ایرانی در یک یا چند پروژه‌ی سینمایی بزرگ را بشنویم.

در پایین می‌توانید لیست محبوب‌ترین بازیگران نوظهور در آی‌ام‌دی‌بی طی سال ۲۰۲۰ را مشاهده کنید.

آنیا چالاترا آیدان گلگر ماریا باکالوا لورن لپکس ویکتوریا پدرتی جرنی اسمالت آلبا باپتیستا گلشیفته فراهانی فریا آلن دایانا سیلورز

گلشیفته فراهانی سال آینده در سریال «هجوم» محصول اپل تی‌وی حضور پیدا می‌کند. این سریال درباره‌ی نگرش مردم سرزمین‌های مختلف کره‌ی زمین به حمله‌ی فرازمینی‌ها است و فراهانی در آن قرار است نقش یک مادر سوری پناهده به اسم انیشا مالک را بازی کند. همچنین بر اساس اخبار منتشر شده فیلم‌برداری فیلم «استخراج ۲» نیز به زودی آغاز خواهد شد و احتمالا شاهد حضور دوباره این بازیگر ایرانی در کنار کریس همسورث خواهیم بود.

منبع: IMDb

The post گلشیفته فراهانی در میان محبوب‌ترین ستاره‌های نوظهور سینمای جهان در سال ۲۰۲۰ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala