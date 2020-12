اسکار ۲۰۲۱ به صورت حضوری برگزار خواهد شد

یکی از اعضای آکادمی علوم و هنرهای تصاویر متحرک در گفت‌وگویی با ورایتی اعلام کرده اسکار ۲۰۲۱ به صورت مجازی برگزار نخواهد شد و باید شاهد برپایی حضوری این رویداد سینمایی باشیم.

همه‌گیری کروناویروس باعث شد برخی از جشنواره‌ها و رویدادهای مهم سینمایی طی سال ۲۰۲۰ به کلی لغو یا به صورت مجازی برگزار شوند. هیئت مدیره آکادمی علوم و هنرهای تصاویر متحرک چندی قبل تصمیم گرفت به دنبال شرایط نابه‌سامان موجود برگزاری اسکار ۲۰۲۱ را تا بهار به تعویق بیندازد. با توجه به اینکه هنوز خبری از تزریق گسترده‌ی واکسن کرونا در سراسر جهان نیست و این ویروس کشنده کماکان به تاخت و تاز خود ادامه می‌دهد برخی از سینما دوستان انتظار داشتند اسکار پیش رو به صورت محدود یا مجازی برگزار شود، اما مسئولی آگاه در گفت‌وگو با ورایتی اعلام کرده اینچنین نخواهد شد و آکادمی قصد دارد اسکار ۲۰۲۱ را به صورت حضوری و با رعایت الزامات بهداشتی برگزار کند.

احتمالاً هم‌اکنون پرسش‌هایی شبیه به اینکه دقیقاً به هنگام برگزاری مراسم چند نفر در سالن ۳۴۰۰ نفری دالبی لس آنجلس حضور دارند یا اینکه فاصله‌گذاری اجتماعی چگونه رعایت خواهد شد مطرح می‌شود، اما فغلا پاسخی برای این سوالات نداریم. تنها یک تبلیغ کننده آگاه در این باره بیان کرده: «آکادمی اخیراً برای بررسی تمام گزینه‌های موجود [برای برگزاری مطلوب مراسم] از سالن دالبی بازدید کرده است.»

یکی از چالش‌های پیش روی آکادمی اسکار در کنار رعایت پروتکل‌های بهداشتی و تحریک سینمادوستان به تماشای مراسم، مجاب کردن هنرمندان سالخورده برای حضور در سالن دالبی است. با توجه به گمانه‌زنی‌ها شاهد نامزدی بازیگرانی همچون آنتونی هاپکینز، سوفیا لورن یا مریل استریپ در بخش بهترین بازیگر مکمل و نقش اصلی خواهیم بود که به ترتیب ۸۲، ۸۶ و ۷۱ ساله دارند!

مراسم اسکار ۲۰۲۱ در ۵ فروردین ۱۴۰۰ (۲۵ آوریل ۲۰۲۱) برگزار خواهد شد. نماینده‌ی امسال سینمای ایران در این رویداد فیلم «خورشید» به کارگردانی مجید مجیدی است. خورشید سال گذشته توانست جایزه‌ی سیمرغ بلورین بهترین فیلم را از جشنواره‌ی فجر دریافت کند و در جشنواره‌ی ونیز ۲۰۲۰ نیز حضور یافت که با بازخوردهای نسبتاً مثبتی مواجه شد.

