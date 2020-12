پس از گمانه‌زنی‌های بسیار با انتشار فراخوان جشنواره فجر ۱۳۹۹ مشخص شد این رویداد به صورت حضوری و در زمان همیشگی‌اش برگزار خواهد شد.

طی هفته‌های اخیر شایعات فراوانی درباره برگزاری جشنواره فجر در بهار سال آینده به گوش می‌رسید. حتی عده‌ای از سینمادوستان معتقد بودند در آن زمان هم می‌بایست سی‌ونهمین دوره‌ی جشنواره فجر به صورت مجازی برگزار شود. اما اینطور که پیداست بنیاد فارابی و وزارت فرهنگ و ارشاد قصد دارند همانند سال‌های گذشته در بهمن‌ماه (۱۲ تا ۲۲ بهمن) این رویداد سینمایی را با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به صورت حضوری برگزار کنند.

با توجه به انتشار فراخوان جشنواره فجر ۱۳۹۹ دیگر در برپایی این جشنواره تردیدی نیست و پرسش اصلی سینماگران ایرانی چگونگی برگزاری آن است. چندی قبل محمدمهدی طباطبایی نژاد، دبیر جدید جشنواره فجر در گفت‌وگویی با ایسنا در خصوص چگونگی برگزاری جشنواره سی‌ونهم بیان کرده بود: «تا الان قرار ما بر این است که جشنواره فیلم فجر به شکل محدود و کاملا رعایت شده با حداکثر پروتکل‌های بهداشتی برگزار شود. البته منظور از محدود این نیست که حجم جشنواره کوچک شود بلکه برپایی آن را با همان رعایت پروتکل‌ها و ۵۰ درصد ظرفیت سالن‌ها مدنظر داریم. در این راستا جشنواره‌ ونیز به نوعی الگوی برگزاری جشنواره فجر در دوران کرونا خواهد بود.»

هنوز نمی‌توان از فیلم‌های حاضر در جشنواره صحبت کرد، اما انتظار داریم در این رویداد شاهد حضور فیلم‌های «چشم و ابرو» به کارگردانی حمید نعمت‌الله، «نگهبان شب» به کارگردانی رضا میرکریمی، «خائن‌کشی» به کارگردانی مسعود کیمیایی و «شب، داخلی، دیوار» به کارگردانی وحید جلیلوند باشیم.

متاسفانه تا به امروز بسیاری از فیلم‌های موفق جشنواره فجر ۱۳۹۸ فرصت اکران عمومی یا آنلاین را پیدا نکرده‌اند؛ تهیه‌کنندگان فیلم‌هایی همچون «خورشید»، «درخت گردو» یا «روز صفر» که انتظار می‌رود با موفقیت در گشیه مواجه شود هنوز با اکران آنلاین فیلم‌های‌شان موافقت نکرده‌اند و به همین خاطر سینمای ایران با انبوهی از فیلم‌های در صف اکران مواجه است که پس از رهایی از دام کرونا ممکن است سینمای کشورمان را با چالش‌های جدی و جدیدی مواجه کند.

