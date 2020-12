بررسی بهترین فیلم‌های نتفلیکس در سال میلادی ۲۰۲۰ با توجه به تحولات سال‌های اخیر کاملا ضروری به نظر می‌رسد.

از یک سو نتفلیکس حالا دیگر به یک شرکت رسانه‌ای بسیار قدرتمند با چندصد میلیون دنبال‌کننده تبدیل شده و از سوی دیگر در سال میلادی جاری با توجه به شرایطی که برای اکران آثار سینمایی پیش آمد، این شبکه در پخش آثار سینمایی نیز دست بالا را داشت.

بهترین فیلم‌های اکشن سال ۲۰۲۰

۴۲ فیلمی که در سال ۲۰۲۰ نباید از دست دهید

گرچه وضعیت صنعت سینما تحت تاثیر ویروس کرونا در سال ۲۰۲۰ یک بحران اساسی برای این صنعت و یک فرصت برای نتفلیکس بود اما نمی‌توان این موضوع را هم نادیده گرفت که در نهایت شبکه قدرتمندی چون نتفلیکس به یکی از آخرین پناهگاه‌های تولیدکنندگان آثاری تبدیل شد که دیگر شانس چندانی در اکران سینمایی نداشتند.

به این ترتیب دو اتفاق مهم رخ داد؛ تعدادی از آثار مطرح سینمایی سال اساسا توسط نتفلیکس تولید شده بود و تعداد دیگری از آثار برجسته طی قرارداد با این شبکه خود را از ضرر و زیان مالی نجات دادند و راهی امن برای مخاطبان یافتند که آثارشان را در خانه تماشا کنند. همین موضوع کارنامه کاری نتفلیکس در سال ۲۰۲۰ را پربارتر از همیشه کرده است.

در ادامه نگاهی خواهیم داشت به بهترین و برجسته‌ترین آثار سینمایی که در سال ۲۰۲۰ توسط نتفلیکس پخش‌ شدند؛ البته مقصود آثاری است که یا در همین سال میلادی توسط نتفلیکس تولید شده‌اند و یا معدود فیلم‌هایی که ممکن است محصول سال ۲۰۱۹ باشند اما پخش گسترده‌ای را تجربه نکردند تا زمانی که نتفلیکس در سال ۲۰۲۰ این آثار را در اختیار مخاطبان قرار داد.

۱- بلک باتم ما رینی (Ma Rainey’s Black Bottom)

کارگردان : جورج سی ولف

: جورج سی ولف بازیگران : وایولا دیویس، چادویک بوزمن، گلین ترمن

: وایولا دیویس، چادویک بوزمن، گلین ترمن امتیاز متاکریتیک: ۸۸

«بلک باتم ما رینی» درامی ساخته شده براساس نمایشنامه‌ای به همین نام به قلم آگوست ویلسون نمایشنامه‌نویس تحسین‌شده و مطرح آمریکایی است که آخرین نقش‌آفرینی چادویک بوزمن بازیگر تازه درگذشته هالیوود را پیش چشم مخاطبان می‌آورد.

این اثر سینمایی که ۲۸ آذر از نتفلیکس پخش خواهد شد و از ۵ آذر یک اکران محدود را تجربه می‌کند درباره یک جلسه ضبط موسیقی است که در آن گروه موسیقی تنش‌هایی را تجربه می‌کنند؛ این تنش‌ها و درگیری‌ها بر اثر کشمکش‌ میان ما رینی خواننده مطرح و از اولین خوانندگان حرفه‌ای شناخته‌شده موسیقی بلوز در آمریکا و مدیر برنامه‌های سفیدپوستش بر سر کنترل اثر هنری در حال ضبط ایجاد می‌شود.

بلک باتم ما رینی بابت پرداختن به یک اسطوره موسیقی بلوز، توجه دقیق به فرهنگ سیاه‌پوستان و بازی‌های درگیرکننده بویژه آخرین نقش‌آفرینی بوزمن مورد تمجید گسترده منتقدان قرار گرفته است.

۲- ۵ هم خون (Da 5 Bloods)

کارگردان : اسپایک لی

: اسپایک لی بازیگران : دلروی لیندو، جاناتان میجورز، کلارک پیترس

: دلروی لیندو، جاناتان میجورز، کلارک پیترس امتیاز متاکریتیک: ۸۲

این درام جنگی جدیدترین ساخته اسپایک لی پس از «بلکککلنزمن» (BlacKkKlansman) است و درباره یک گروه چهارنفره از کهنه‌سربازان جنگ ویتنام است که در جست‌وجوی بقایای رهبر گروه‌شان و گنجی که در آن دوره در ویتنام مخفی کرده بودند به این کشور باز می‌گردند.

«۵ هم خون» که با بودجه ۳۵ تا ۴۵ میلیون دلاری ساخته شده نسبت به سایر آثار اسپایک لی اثر پرهزینه‌ای محسوب می‌شود و در میان گران‌ترین پروژه‌های سینمایی او قرار دارد گرچه برخلاف فیلم بسیار پرهزینه‌ای چون «مرد ایرلندی» (The Irishman) برای تولید صحنه‌های مربوط به گذشته از تکنولوژی جوان‌سازی چهره در این اثر استفاده نشده است.

کارگردانی اسپایک لی، فیلم‌برداری ۵ هم خون که به دو شکل دیجیتال و ۱۶ میلی‌متری برای صحنه‌های مربوط به دهه ۱۹۶۰ انجام شده و فیلم‌نامه در کنار نقش‌آفرینی دلروی لیندو از جمله نقاط قوت این اثر سینمایی است که در نقدهای منتقدان نیز به آن‌ها اشاره شده است.

۳- منک (Mank‎)

کارگردان : دیوید فینچر

: دیوید فینچر بازیگران : گری اولدمن، آماندا سایفرد، لی‌لی کالینز

: گری اولدمن، آماندا سایفرد، لی‌لی کالینز امتیاز متاکریتیک: ۷۹

فیلم سینمایی «منک» از آثار به شدت موردانتظار سال ۲۰۲۰ و اولین فیلم فینچر است که پس از ۶ سال فاصله با «دختر گم‌شده» (Gone Girl) به نمایش در می‌آید.

این فیلم سیاه و سفید درباره هرمن جی. منکویتس و کار او روی فیلم‌نامه اثر بسیار مشهور اورسن ولز یعنی «همشهری کین» (Citizen Kane) است.

جک فینچر پدر دیوید فینچر که یک روزنامه‌نگار بوده فیلم‌نامه‌نویس اصلی فیلم منک است اما دیوید فینچر و اریک راث در سال‌های اخیر زمانی را صرف بازنویسی این فیلم‌نامه کرده‌اند. گری اولدمن در این اثر نقش هرمن جی. منکویتس را بازی می‌کند؛ همانطور که اشاره شد او در واقعیت به همراه اورسن ولز فیلم‌نامه همشهری کین را نوشت و بابت همین فیلم‌نامه هم جایزه اسکار دریافت کرد.

فینچر در فاصله ۶ ساله میان آخرین فیلم سینمایی‌اش تا این اثر اخیر، به کار روی چندین پروژه تلویزیونی نتفلیکس از جمله «شکارچی ذهن» (Mindhunter‎) و مجموعه انیمیشنی «عشق، مرگ و ربات‌ها» (Love, Death & Robots) پرداخت؛ البته همکاری فینچر با نتفلیکس از زمان کار روی مجموعه «خانه پوشالی» (House of Cards) آغاز شد که اولین سریال داخلی نتفلیکس بود و اعتبار قابل توجهی به این شبکه بخشید.

به هر حال با نگاهی به نظرات منتقدان و روزنامه‌نگاران واضح است که آن‌ها فیلم فینچر را بسیار جدی گرفته‌اند. به باور آن‌ها منک فیلمی است لذت‌بخش و دلچسب با توجه ویژه به تاریخ هالیوود، اثری که ویژگی‌های تکنیکی تحسین‌برانگیز بسیاری دارد و از شانس‌های مهم و مسلم اسکار خواهد بود.

۴- یک دختر ساده (An Easy Girl)

کارگردان : ربکا زلوتوفسکی

: ربکا زلوتوفسکی بازیگران : زاهیا دهار، مینا فرید، بونوآ ماژیمل

: زاهیا دهار، مینا فرید، بونوآ ماژیمل امتیاز متاکریتیک: ۷۸

داستان فیلم «یک دختر ساده» بر محوریت زندگی دو دختر نوجوان بنا شده است. نعیما که ۱۶ سال دارد می‌خواهد در تابستان پیش رو دریابد که با زندگی‌اش چه باید بکند و در همین حال دخترعمویش صوفیا با سبک‌ زندگی فریبنده، جذاب و چشم‌نوازش از راه می‌رسد تا تابستان را با او سپری کند.

یک دختر ساده سال ۲۰۱۹ در بخش‌های جنبی جشنواره فیلم کن به نمایش درآمد و توجه برخی منتقدان را به خود جلب کرد. این اثر سینمایی نهایتا در سال ۲۰۲۰ توسط نتفلیکس نمایش داده شد گرچه در کشور فرانسه نیز در سال ۲۰۱۹ یک اکران داخلی محدود را تجربه کرده بود.

ربکا زلوتوفسکی کارگردان فیلم سینمایی یک دختر ساده فعالیت خود به عنوان سینماگر را از سال ۲۰۰۶ با کارگردانی آثار کوتاه آغاز کرد و نهایتا در سال ۲۰۱۰ اولین فیلم بلند داستانی‌اش را اکران کرد.

۵- من به پایان دادن به اوضاع فکر می‌کنم (I’m Thinking of Ending Things‎)

کارگردان : چارلی کافمن

: چارلی کافمن بازیگران : جسی پلمونس، جسی باکلی، تونی کولت

: جسی پلمونس، جسی باکلی، تونی کولت امتیاز متاکریتیک: ۷۸

فیلم سینمایی «من به پایان دادن به اوضاع فکر می‌کنم» یک تریلر روانشناختی و سومین فیلم کارنامه کاری چارلی کافمن است که بیشتر به عنوان یک فیلم‌نامه‌نویس برجسته و خلاق در هالیوود شناخته می‌شود.

کافمن نویسنده‌‌ آثار شناخته‌شده‌ای چون «جان مالکوویچ بودن» (Being John Malkovich)، «اعترافات یک ذهن خطرناک» (Confessions of a Dangerous Mind‎) و «درخشش ابدی یک ذهن پاک» (Eternal Sunshine of the Spotless Mind) بوده است.

من به پایان دادن به اوضاع فکر می‌کنم براساس رمانی به همین نام به قلم ایین رید و طبیعتا با فیلم‌نامه‌ای از کافمن تولید شده است.

فیلم درباره زن جوانی است که به همراه مردی که با او رابطه عاطفی دارد به مزرعه منزوی و پرت‌افتاده والدین مرد سفر می‌کند. به محض اینکه زن به مقصد می‌رسد تمام آنچه گمان می‌کرده درباره خودش و مرد می‌داند به پرسش کشیده می‌شود.

فیلم کافمن در ماه سپتامبر سال ۲۰۲۰ از شبکه نتفلیکس به نمایش درآمد و توجه مخاطبان و منتقدان را به خود جلب کرد؛ منتقدان به شکل ویژه‌ای فیلم را بابت فیلم‌برداری و دو بازیگر نقش‌های اصلی آن تحسین کردند.

۶- دادگاه شیکاگو هفت (The Trial of the Chicago 7‎)

کارگردان : آرون سورکین

: آرون سورکین بازیگران : ساشا بارون کوهن، ادی ردمین، یحیی عبدالمتین دوم

: ساشا بارون کوهن، ادی ردمین، یحیی عبدالمتین دوم امتیاز متاکریتیک: ۷۶

«دادگاه شیکاگو هفت» داستان محاکمه هفت متهم ضد جنگ ویتنام است که با جرایم گوناگون در دادگاه حضور دارند اما در کل به اتهام شورش در کنوانسیون ملی حزب دموکرات سال ۱۹۶۸ در شیکاگو، دادگاهی شده‌اند.

باید در نظر داشت که این کنوانسیون ملی حزب دموکرات در شرایطی برگزار شد که آمریکا در تمام طول سال شاهد تظاهرات و ناآرامی بود که از جمله آن‌ها می‌توان به شورش در بیش از ۱۰۰ شهر پس از ترور مارتین لوتر کینگ جونیور در همان سال اشاره کرد.

در عین حال کنوانسیون در شرایطی برگزار می‌شد که رابرت اف. کندی برادر کوچکتر جان اف کندی در جریان مبارزات انتخاباتی هدف گلوله قرار گرفت و مثل برادرش کشته شد. با این اوصاف سال ۱۹۶۸ سال بسیار ملتهبی برای ایالات متحده آمریکا بود.

فیلم‌نامه دادگاه شیکاگو هفت در ابتدا سال ۲۰۰۷ توسط سورکین به رشته تحریر درآمد تا استیون اسپیلبرگ آن را جلوی دوربین ببرد اما مجموعه وقایعی که از آن سال تا سال ۲۰۱۸ رخ داد شرایط را به ترتیبی تغییر داد که خود سورکین به عنوان کارگردان پروژه انتخاب شد و در سال ۲۰۱۹ ساخت آن را آغاز کرد.

پیش از همه‌گیری ویروس کرونا قرار بر این بود که دادگاه شیکاگو هفت توسط استودیوی پارامونت یک اکران سینمایی را تجربه کند اما شیوع کرونا وضعیت را تغییر داد و در نهایت پارامونت تصمیم گرفت حق توزیع فیلم را به نتفلیکس بفروشد.

فیلم آرون سورکین بابت بازی‌های خوب، فیلم‌نامه قدرتمند و بازنمایی‌های عمیق عناصر فرهنگی دهه ۱۹۶۰ مورد توجه قرار گرفته است و در میان آثار برتر سال ۲۰۲۰ شناخته می‌شود.

۷- نیمی از آن (The Half of It)

کارگردان : آلیس وو

: آلیس وو بازیگران : لیا لوئیس، دنیل دیمر، الکسیس لمایر

: لیا لوئیس، دنیل دیمر، الکسیس لمایر امتیاز متاکریتیک: ۷۴

« نیمی از آن» یک کمدی از مجموعه آثاری است که با موضوع نوجوانان در حال بلوغ سر و کار دارند.

داستان فیلم درباره الی چو دانش‌آموز تنها و بی‌همدمی است که در شهری دورافتاده با فقر روزگار می‌گذراند و از طریق نوشتن تکالیف هم‌شاگردی‌هایش امرار معاش می‌کند.

در نهایت یک بازیکن فوتبال به نام پل مونسکی از الی می‌خواهد برای دختری که پل دوستش دارد یک نامه عاشقانه بنویسد. قبول این پیشنهاد برای الی دشوار است چرا که او خود به پل علاقه‌مند است اما شرایط اقتصادی خانه او را وادار می‌کند چنین پیشنهادی را بپذیرد.

منتقدان فیلم سینمایی نیمی از آن را در مجموع تحسین‌کرده و اثر را یک درام نوجوانانه سرگرم‌کننده و تاثیرگذار ارزیابی کرده‌اند. جدیدترین اثر آلیس وو در جشنواره فیلم ترایبکا به عنوان بهترین فیلم روایی سال انتخاب شد.

آلیس وو کارگردان نیمی از آن پیشتر ساخت یک کمدی رمانتیک به نام «نجات چهره» (Saving Face) را در کارنامه دارد.

۸- بیتس (Beats)

کارگردان : برایان ولش

: برایان ولش بازیگران : لورا فریزر، لورن مک‌دونالد، کریستین اورتگا

: لورا فریزر، لورن مک‌دونالد، کریستین اورتگا امتیاز متاکریتیک: ۷۴

فیلم سینمایی «بیتس» از محصولات سینمای بریتانیا است و توسط برایان ولش کارگردانی شده. ولش سابقه ساخت چند فیلم سینمایی و کارگردانی آثار تلویزیونی را در کارنامه دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به کارگردانی یک قسمت از مجموعه «آینه سیاه» (Black Mirror) به نام «همه تاریخچه تو» (The Entire History of You) اشاره کرد.

فیلم سینمایی بیتس داستان زندگی دو نوجوان را در یکی از پرآسیب‌ترین دوره‌های تاریخ بریتانیا دنبال می‌کند. فیلم فضایی نوستالژیک دارد و تصویری از مناطق دلگیر صنعتی اسکاتلند در دهه نود را پیش چشم مخاطب می‌آورد. از مشکلات خانوادگی گرفته تا درگیری با قانون و پلیس درون این اثر سینمایی تصویر شده اما تمرکز فیلم بر نوسان و بالا و پایین رابطه دو نوجوان حفظ می‌شود که در این فضا زیست می‌کنند. ولش کارگردان اثر، خود در دهه نود دوران نوجوانی‌اش را گذرانده و متولد اسکاتلند است به این ترتیب شناختی عینی از موضوع دارد.

تقریبا بخش عمده فیلم سیاه و سفید است و دشواری‌های زندگی جوانان و نوجوانان اسکاتلندی را با لحنی احساسات‌برانگیز ترسیم می‌کند. با این وجود در معدود صحنه‌هایی کارگردان تصمیم گرفته از تصاویر رنگی هم در کنار تصاویر سیاه و سفید بهره ببرد. این تصاویر رنگی در یک هماهنگی مناسب با حال و هوای شخصیت‌ها و موسیقی فیلم غنای بیشتری به این اثر سینمایی بخشیده است. فیلم از طریق تضادهای درونش موفق شده داستان قدرتمندی درباره دوستی و جوانی در اسکاتلند اواسط دهه نود روایت کند.

۹- پسران در گروه (The Boys in the Band)

کارگردان : جو مانتلو

: جو مانتلو بازیگران : جیم پارسونز، زکری کینتو، مت بامر

: جیم پارسونز، زکری کینتو، مت بامر امتیاز متاکریتیک: ۷۰

«پسران در گروه» براساس نمایشنامه‌ای به همین نام نوشته مارت کراولی ساخته شده است؛ کراولی در کنار ند مارتل فیلم‌نامه این اثر سینمایی را هم به رشته تحریر درآورده‌اند.

البته ویلیام فریدکین کارگردان آثاری چون «جن‌گیر» (The Exorcist) و «ارتباط فرانسوی» (The French Connection) پیش از این در سال ۱۹۷۰ فیلم اقتباسی از پسران در گروه را جلوی دوربین برده و در آن فیلم نیز مارت کراولی فیلم‌نامه اثر را تنظیم کرده بود.

فیلم یک مهمانی جشن تولد در نیویورک سال ۱۹۶۸ را به تصویر می‌کشد که با یک مهمان ناخوانده، احساساتی ناگفته و حقایقی مدفون‌شده همراه است. از بازیگران نام‌آشنای این اثر سینمایی می‌توان به جیم پارسونز اشاره کرد که بیشتر بابت نقش شلدون کوپر در سریال «تئوری بیگ‌بنگ» (The Big Bang Theory) شناخته شده است.

۱۰- نگهبانانی از دیرباز (The Old Guard‎)

کارگردان : جینا پرینس-بایدوود

: جینا پرینس-بایدوود بازیگران : شارلیز ترون، ماتیاس اسخونارتس، مروان کنزاری

: شارلیز ترون، ماتیاس اسخونارتس، مروان کنزاری امتیاز متاکریتیک: ۷۰

نگهبانانی از دیرباز یک اثر ابرقهرمانی فانتزی به کارگردانی جینا پرینس-بایدوود در میان محبوب‌ترین فیلم‌های نتفلیکس و از بهترین فیلم‌های اکشن ۲۰۲۰ است.

فیلم درباره یک گروه از جنگجویان نامیرا است که به دلیل قدرت‌های اسرارآمیزشان هدف حملاتی قرار گرفته‌اند؛ روایت بر اساس رویارویی این جنگجویان و تبه‌کاران شرور پیش می‌رود.

فیلم ابرقهرمانی نگهبانانی از دیرباز به سرعت پس از شروع پخش از شبکه نتفلیکس راه خود را به لیست پربیننده‌ترین آثار این شبکه باز کرد. طبق آنچه نتفلیکس اعلام کرده این اثر که از ۲۰ تیرماه در اختیار مخاطبان قرار گرفت در ۴ هفته ۷۸ میلیون مخاطب داشته و در میان محبوب‌ترین‌های این شبکه جا خوش کرده است.

این ساخته پرینس-بایدوود بابت سکانس‌های اکشن و بازی تحسین‌برانگیز شارلیز ترون توجه منتقدان و رسانه‌ها را به خود جلب کرد. با توجه به موفقیت و محبوبیت این اثر اکشن گمانه‌زنی‌هایی درباره ساخت یک دنباله برای آن از هم‌اکنون به گوش می‌رسد. گرگ روکا فیلم‌نامه‌نویس و خالق کمیک بوک که فیلم‌نامه نگهبانانی از دیرباز را هم خود به رشته تحریر درآورده پیش از این در اظهارنظری گفته بود کار ساخت یک دنباله بسیار روشن و سرراست است؛ کتابی که فیلم بر اساس آن ساخته شده دنباله‌ای دارد و آن کتاب در سال ۲۰۱۹ منتشر شده است. شارلیز ترون بازیگر اصلی نگهبانانی از دیرباز هم نسبت به حضور در دنباله فیلم ابراز تمایل کرده است.

The post بهترین فیلم‌های نتفلیکس در سال ۲۰۲۰ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala