نخستین تصاویر پیش درآمد بازی تاج و تخت منتشر شد

نخستین تصاویر هنری منتشر شده از سریال «خاندان اژدهایان» دو اژدهای عظیم الجثه را نشان می‌دهند. در مجموعه‌ی «بازی تاج و تخت» تنها سه اژدها وجود داشت، اما اچ‌بی‌او این فرصت را دارد تا در سریال جدید خود چندین و چند اژدهای جدید را به تصویر بکشد و دوست‌داران خاندان تارگرین را سر شوق آورد.

نبردهای عظیم، جلوه‌های ویژه چشم‌گیر و خصوصاً اژدهایان دنریس تارگرین از اصلی‌ترین دلایل محبوبیت بازی تاج و تخت در میان عموم مردم بودند. به همین خاطر شبکه‌ی اچ‌بی‌او تصمیم گرفته است نخستین پیش درآمد این سریال با تمرکز بر خاندان تارگرین، اژدهایان و کتاب «آتش و خون» ساخته شود. حالا نخستین تصاویر هنری از سریال خاندان اژدهایان منتشر شده که دو اژدهای غول پیکر را به نمایش می‌گذارند.

پیش‌درآمد سریال بازی تاج و تخت سال ۲۰۲۲ پخش خواهد شد

بر اساس گزارشات منتشر شده، فیلم‌برداری این مجموعه در اوایل سال آغاز خواهد شد و در سال ۲۰۲۲ باید شاهد آغاز پخش آن از اچ‌بی‌او باشیم.

