بررسی قسمت آخر سریال فروپاشی (Undoing)؛ درس زندگی که کم توقع باشید!

شاید شما هم به اندازه‌ی من از نتیجه و قسمت آخر سریال «فروپاشی» (undoing) نا‌­امید شده باشید، چرا­ که طبق عادت همه‌ی علاقمندان فیلم و سریال‌های جنایی، حدس‌هایی زده بودیم و پیش‌بینی‌هایی داشتیم که نه تنها هیچ‌کدام درست از­ آب در­نیامد، اتفاقا بی‌اندازه غافلگیرمان کرد.

به طور کلی، معتقدم، اگر سال ۲۰۲۰ هیچ چیز به ما یاد نداده باشد، مطمئنا به همه‌مان ثابت کرده که هرگز شرایط آن طور که امیدواریم پیش نمی‌رود. با این وجود همه‌ی ما به پیش رفتیم و این روزها را به نحوی گذراندیم. هرکدام به دنبال روزنه‌ای بودیم که این روز‌های سخت را برایمان روشن‌تر کند، مثلا می‌توان گفت که آخرین سکه‌های امید و انگیزه‌مان را برای سریالی درخشان از HBO خرج کردیم.

به مدت پنج هفته با سریال جنایی-معمایی شش قسمتی با میلیون‌ها نفر در سراسر جهان همراه شدیم و داستان زوج درخشان منهتنی، گریس و جاناتان فریزر (نیکول کیدمن و هیو گرانت) که با دستگیری جاناتان به خاطر قتل معشوقه‌اش النا از هم جدا می‌شوند، را در یک محبوبیت بین‌المللی شاهد بودیم.

فضای مجازی و اینترنت پر شده بود از حدس و گمان‌های متفاوت و پر­شور که: قاتل کیست؟، قتل چطور اتفاق افتاد؟، انگیزه چه بود و چه کسی بیشترین انگیزه را داشت؟ و هزاران فرضیه پیچیده دیگر!

جالب اینجاست که مانند بسیاری از فیلم‌ها و سریال‌های پر‌‌طرفدار و هیجان‌انگیز، گروه‌های طرفداری برای هر یک از کاراکترها بوجود آمد و جنگی نرم بین هر کدام درگرفت که سرکشی مختصری به بعضی از آن‌ها خالی از لطف نیست.

گروهی علیه گریس بودند! با این دلایل که: او یک خوابگرد است و در هنگام ارتکاب به قتل هوشیار نبوده و خشم از خیانت همسرش به اندازه کافی انگیزه خوبی است! گروهی دیگر فرانکلین (دونالد ساترلند) را مقصر می­دانستند، چرا؟ چون مردی زناکار بود و از دیدن خود در چهره دامادی که هم‌اکنون باعث رنج دخترش شده متنفر بود چرا که همسرش را به یادش می‌آورد. او به راحتی با دلایل و شواهد متفاوت و با اجیر کردن قاتل و کشتن النا و مقصر نشان دادن جاناتان می‌توانست او را در حبس کند و انتقامش را هم از خود و هم از جاناتان بگیرد! او قطعا این کار را کرد، مگر اینکه نوه‌اش هنری (نوح ژوپ) قاتل باشد که از رابطه پنهانی پدرش اطلاع داشت و می‌خواست والدینش را در کنار هم نگه دارد. اما چطور ممکن است پسری نوجوان یک زن بالغ را بکشد!

تقریبا مطمئن بودیم که سیلویا (لیلی ربه) بود که بیشتر از همه انگیزه داشت. او محرم اسرار گریس بود و به دلیل رابطه عمیق و کمک به دوست صمیمی‌اش می‌توانست متهم باشد، یا انتقام یک رابطه مخفی قبلی با جاناتان را گرفت. او دادستان را نیز می‌شناخت كه این دیگر باید مهر تائیدی بر این فرضیه باشد، درست است؟ البته مطمئناً، شوهر بدکار خود النا، که از پذیرش بچه‌ای که متعلق به خودش نبود سر باز می‌زد نیز مظنون دیگری در این داستان است یا سرایدار (با در نظر گرفتن فاصله طبقاتی)، یا هر کس دیگری.

از نظر من، همه‌ی ما حسابی درگیر این سریال پر ماجرا شدیم. ما شدیدا تشنه یک پایان دلنشین بودیم. وقتی به انتهای داستان رسیدیم، دقیقا همان چیزی را که شایسته‌اش بودیم به دست آوردیم: درسی در مورد اهمیت «کاستن انتظارات». در بهترین حالت، می‌توانید استدلال کنید که این روش آشکارسازی معما در این سریال کاملا مناسب عصر مدرن و پیشرفته‌ی ما است. حدس می‌زنم که بعد از دیدن قسمت آخر سریال و پرده‌برداری از این راز که ۶ قسمت ما را به دنبال خود کشاند، از خشم به شکستن تلویزیون یا صفحه نمایش خود فکر کردید! اما آرام باشید، جذابیت سریال به همین است.

باید اعتراف کرد که مشخص شدن هویت قاتل ناامید کننده بود، ولی من قصد ندارم کل داستان را برایتان تعریف کنم. بنابراین بگذارید فقط بگویم که در قسمت آخر همه چیز از هم پاشید. آنچه به طرز لذت‌بخشی پیش‌بینی شده بود غیر منتظره شد. خیلی از مسائل، آنطور که فکر می‌کردیم وحشتناک نبودند. تنش‌های کل سریال به شکل غیرقابل‌باوری حل شدند، و مضنون واقعی از نظر ما اشتباه بود و روند پیچیده‌ی داستان تماشاچی را به حال خود رها کرد تا در حدس و گمان خود باقی بماند و با این شوک عظیم دست و پنجه نرم کند.

اما بگذارید با یک یادداشت مثبت به پایان برسیم. این یک سریال شش قسمتی بود، نه هشت یا دوازده و یا بیست‌و‌چهار قسمت. تعداد کم اپیزودها، ارزش بازیگر را در قالب کاراکترهای این فیلم نشان می‌دهد، و اگر عدالتی در جهان وجود داشته باشد – که معتقدم، و تقریبا مطمئنم که هست، نوما دومزونی به خاطر عملکرد طوفانی‌اش به عنوان هیلی فیتزجرالد در نقش وکیل‌مدافع، برنده‌ی جایزه‌ی امی خواهد شد، و سال آینده در پروژه‌های بسیاری پیشنهاد خواهد داشت.

در آخر باید بگویم، فقط باید بخاطر بسپاریم، انتظارات کم و یا در کل، کم توقع بودن، کلید خوشبختی است و هر چیز غیر از این باعث «فروپاشی» ما خواهد شد.

شناسنامه‌ی مینی‌سریال فروپاشی خالق: دیوید ای.کلی

کارگردان: سوزان بیر

بازیگران: نیکول کیدمن، هیو گرنت، ادگار رامیرز، دونالد ساترلند

تعداد فصل: ۱

تعداد اپیزودها: ۶

محصول شبکه‌ی: HBO

خلاصه‌ی داستان: گریس و جاناتان زوج خوشبختی هستند که با پسرشان در نیویورک زندگی می‌کنند. گریس روانشناس است و جاناتان دکتر متخصص سرطان کودکان. همه چیز خوب به نظر می‌رسد تا این که مادر همکلاسی پسرشان به قتل می‌رسد که معلوم می‌شود به زندگی همه‌ی آن‌ها مربوط بوده است.

