سریال از مردگان متحرک بترسید برای فصل هفتم تمدید شد

شبکه‌ی ای‌ام‌سی پیش از پخش نیمه‌ی دوم فصل ششم سریال «از مردگان متحرک بترسید» (Fear The Walking Dead) رسما این مجموعه را برای فصل هفتم تمدید کرد.

سریال از مردگان متحرک بترسید در سال ۲۰۱۵ زیر سایه‌ی «مردگان متحرک» متولد شد، اما خیلی زود توانست به اثری تمایز و قدرتمند تبدیل شود و توجه بسیاری از دوست‌داران سریال‌های زامبی‌محور و پساآخرالزمانی را به خود جلب کرد. داستان از مردگان متحرک بترسید کمی قبل از آغاز سریال اصلی رقم می‌خورد و در ابتدا داستان دو خانواده را روایت می‌کند که باید بایکدیگر بمانند و در مقابل ویروس کشنده‌ای که سبب پدید آمدن زامبی‌ها شده است، مقاومت کنند. شبکه‌ی ای‌ام‌سی در ابتدای سال ۲۰۲۱ ادامه‌ی فصل ششم این مجموعه را پخش می‌کند و حالا در توئیتی تایید کرده فصل هفتم سریال از مردگان متحرک بترسید نیز ساخته خواهد شد.

اسپین‌آف‌های سریال مردگان متحرک بعد از فصل یازدهم در راه است

در حال حاضر در کنار مردگان متحرک، دو سریال فرعی بر اساس اتفاقات این سریال آخرالزمانی در حال پخش است، اما ای‌ام‌سی قصد دارد پس از خاتمه یافتن سریال اصلی در سال ۲۰۲۲ بعد از ۱۱ فصل، چند مجموعه‌ی فرعی دیگر را با محوریت شخصیت‌های مردگان متحرک بسازد. یک اسپین‌آف با تمرکز بر دو شخصیت دریل دیکسون و کارول پلتیر ساخته خواهد شد که نورمن ریداس و ملیسا مک‌براید برای نقش‌آفرینی دوباره در این سریال باز خواهند گشت. هنوز اسمی برای این مجموعه انتخاب نشده است، اما در سال ۲۰۲۳ شاهد پخش آن خواهیم بود. دومین سریال جدید AMC «داستان‌های مردگان متحرک» نام خواهد داشت که بر اساس اطلاعات منتشر شده یک مجموعه‌ی آنتولوژی با اپیزودهایی منفصل است که طی هر قسمت روی یک شخصیت جدید یا قدیمی تمرکز می‌کنند. در نتیجه برخی از شخصیت‌های سریال‌های اصلی که تا به امروز کشته شده‌اند شانس حضور در این مجموعه را خواهند داشت.

تاریخ پخش فصل هفتم از مردگان متحرک بترسید مشخص نیست، اما احتمالا در سال ۲۰۲۲ شاهد پخش این فصل خواهیم بود.

منبع متن: digikala