پیشتر در یک مطلب دیگر درباره اهمیت انیمه‌ها و ۱۲ انیمه سینمایی مناسب برای ورود تازه‌کارها اشاره کردیم. اما انیمه تنها در فیلم‌های سینمایی خلاصه نمی‌شود. سریال‌های انیمه یکی از مهم‌ترین شاخه‌های این صنعت بسیار موفق ژاپنی هستند. بعضی از این سریال‌ها سال‌ها، و شاید حتی بتوان گفت دهه‌هاست که ادامه دارند و هنوز هواداران خاص خودشان را دارند.

در این مطلب نگاهی می‌اندازیم به ۱۲ سریال انیمه برتر، مخصوص افرادی که تازه می‌خواهند به این دنیای پر از شگفتی اضافه شوند. این سریال‌های انتخابی تنوع بسیار خوبی دارند و از گونه‌های مختلفی انتخاب شده‌اند. اگر این ۱۲ سریال را ببینید، دیگر می‌توانید خودتان را یک متخصص انیمه بنامید!

۱۲. دفتر مرگ (Death Note)

خالق: تسوگومی اوبا

تسوگومی اوبا کارگردان: تاکه‌شی اوباتا

تاکه‌شی اوباتا تولیدکننده: مدهاوس

مدهاوس فصل اول: ۲۰۰۷

این اثر فوق‌العاده ابتدا مانگایی از تسوگومی اوبا بود که بعدا استودیو مدهاوس یک اقتباس سریالی از آن ترتیب داد، سریال به محبوبیت عظیمی رسید و حتی نتفیلکس هم ترغیب شد که یک نسخه سینمایی از آن بسازد.

«دفتر مرگ» داستان پسری نوجوان به نام لایت یاگامی است که روزی با یک دفترچه‌ی اسرارآمیز آشنا می‌شود. او متوجه می‌شود نام هرکسی را در این دفتر بنویسد، او چهل ثانیه بعد کشته می‌شود. اگرچه یاگامی ابتدا از دفترچه تنها در جهت از بین بردن جنایتکاران استفاده می‌کند، اما کم‌کم این قدرت بی‌اندازه او را هم وسوسه کرده و سریال وارد ابعاد پیچیده‌تری می‌شود.

یک سریال تماشایی که علاوه بر ایده جذاب، روایت فوق‌العاده‌ای هم دارد. نویسنده به معنای واقعی کلمه رس این ایده را کشیده است! به‌تدریج، شخصیت‌های جذاب تازه‌ای وارد سریال می‌شوند. جای شخصیت‌ها در مرز بین خیر و شر مرتب عوض می‌شود. وقتی به اواخر سریال می‌رسیم، باور نمی‌کنیم آن داستان ساده ابتدایی ما را به چنین جهان عمیق و چندلایه‌ای رسانده است. «دفتر مرگ» یک نمونه‌ی عالی از‌ آثاری است که داستان شرور شدن یک انسان عادی را به نمایش می‌گذارند.

۱۱. کابوی بیباپ (Cowboy Bebop)

خالق: هاجیمه یاتاته

هاجیمه یاتاته کارگردان: شینیچیرو واتانابه

شینیچیرو واتانابه تولیدکننده: سانرایز

سانرایز فصل اول: ۱۹۹۸

یکی از مهم‌ترین و نمادین‌ترین انیمه‌های تاریخ است. «کابوی بیباپ» که تاثیر زیادی از داستان‌ها و فضاهای غربی گرفته است، در اصل یک وسترن فضایی است، داستان چهار شخصیت بسیار ناهمگن که در فضایی علمی‌تخیلی در سال ۲۰۷۱، به شکارچیانی جایزه‌بگیر تبدیل شده‌اند.

هر قسمت آن ترکیب هنرمندانه‌ای است از کمدی و اکشن که البته در زیر پوست آن، می‌شود یک لایه‌ی ظریف غم هم پیدا کرد. داستان بعدا در ادامه به شکلی هنرمندانه شخصیت‌های خود را درگیر مضامین جدی چون فقدان و انتظار می‌کند.

از «کابوی بیباپ» تنها یک سریال و فیلم سینمایی ساخته شده، متاسفانه آن زمان آن‌چنان که باید قدر دیده نشد. ولی در حال حاضر کلی طرفدار سرسخت دارد.

۱۰. کیمیاگر تمام‌فلزی: برادری (Fullmetal Alchemist: Brotherhood)

خالق: هیرومی آراکاوا

هیرومی آراکاوا کارگردان: یاسوهیرو ایری

یاسوهیرو ایری تولید کننده: بونز

بونز فصل اول: ۲۰۰۹

پیشتر در سال ۲۰۰۳ از مانگای معروف هیرومی آراکاوا یک اقتباس انیمه صورت گرفت، ولی موفقیت چندانی نداشت. یکی از دلایلش این بود که انیمه چندان به رویدادهای مانگای اصلی وفادار نبود. اما اقتباس دومی که یاسوهیرو ایری در سال ۲۰۰۹ تولید کرد، برعکس یک موفقیت عظیم بود. «کیمیاگر تمام‌فلزی: برادری» یکی از تاثیرگذارترین و الهام‌بخش‌ترین انیمه‌های تاریخ است. خیلی‌ها دلیل این موفقیت را همان وفاداری کامل به مانگای اصلی می‌دانند.

این سریال داستان دو برادر است که تلاش می‌کنند با استفاده از دانشی ممنوع، مادر از دست‌رفته‌ی خود را به زندگی بازگردانند. اما شکست می‌خورند و هریک اعضایی از بدنشان را از دست می‌دهند. حال، برادر بزرگ‌تر عزم خود را جزم می‌کند که راهی برای درمان خود و برادرش پیدا کند.

«برادری» یک فانتزی تمام‌عیار است، مملو از ایده‌‌های خیال‌انگیز و تخیلی فوق‌العاده. جدا از داستان فانتزی و جذاب، سریال همچنین نگاهی هوشمندانه به موضوعاتی بنیادین همچون خانواده و غم از دست دادن دارد. سفر برادر بزرگ برای پیدا کردن یک راه درمان، همچون یک سفر قهرمان کلاسیک می‌ماند که در بسیاری از اسطوره‌های مطرح دیده‌ایم.

۹. حمله به تایتان (Attack on Titan)

خالق: هاجیمه ایسایاما

هاجیمه ایسایاما کارگردان : تتسورو آراکی

: تتسورو آراکی تولید کننده: ویت استودیو، ماپا

ویت استودیو، ماپا فصل اول: ۲۰۱۳

این حماسه‌ی عظیم تماشایی که فصل چهارم و پایانیش همین آذر امسال شروع می‌شود را می‌توان یکی از محبوب‌ترین انیمه‌های حال حاضر دنیا در نظر گرفت. احتمالا هیچ‌‌کس، حتی خود هاجیمه ایسایاما، انتظار چنین موفقیت بزرگی را از «حمله به تایتان» نداشتند.

سریال داستان انسان‌هاست در مقطعی نامشخص از تاریخ، آن‌ها درگیر موجوداتی غول‌پیکر به‌نام تایتان‌ها شده‌اند. تایتان‌ها خاستگاه مشخصی ندارند، اندام تناسلی ندارند و غذای مورد علاقه‌شان انسان‌ها هستند. به همین دلیل بشر که متوجه شده راهی برای مقابله با این موجودات عجیب و بی‌رحم ندارد، خود را درون سه دیوار بزرگ پنجاه متری پنهان کرده تا از شر تایتان‌ها دور باشد. اما ظهور یک تایتان غول‌پیکر شصت‌ متری، همه‌چیز را بهم می‌ریزد و دوباره این نبرد نابرابر آغاز می‌شود.

سریال واقعا یک حماسه‌ی باشکوه است در وصف فداکاری، تلاش و مقاومت. این اثر همچنین در زیرلایه‌های زیرین خود نیم‌نگاهی به مضامین فلسفی و مهمی همچون مرگ، غریزه وحشی‌گری انسان و جایگاه بشر در جهان دارد. هرچه سریال جلوتر می‌رود، لایه‌های عمیق‌تری به داستان اضافه می‌شود و ماجرا هربار پیچیده‌تر می‌شود. شخصیت‌پردازی عالی، داستانی جذاب و دنبال کننده و غافلگیری‌های میخکوب کننده از جمله ویژگی‌های «حمله به تایتان‌» هستند که باعث ماندگاری آن شده‌اند.

۸. سایکوپس (Psycho-Pass)

خالق‌: هیکارو میوشی

هیکارو میوشی کارگردان: نایوشی شیوتانی

نایوشی شیوتانی تولید کننده: تاتسونوکو پروداکشن

تاتسونوکو پروداکشن فصل اول: ۲۰۱۴

در دنیای سریال‌های انیمه، «سایکوپس» جایگاهی همچون «آکیرا» در بین فیلم‌های انیمه دارد. یک داستان پیچیده علمی‌تخیلی فلسفی و چندلایه، که احتمالا تنها در قالب انیمه و مانگا فرصتی برای ظهور پیدا می‌کند. بعید به نظر می‌رسد هیچ رسانه‌ی دیگری در هیچ جایی از جهان، حتی هالیوود پرقدرت، حاضر باشد روی چنین داستان حیرت‌انگیز و عجیب‌وغریبی سرمایه‌گذاری کند.

«سایکوپس» داستان بشر است در آینده‌ای نامعلوم، زمانی که انسان‌ها به لطف فناوری به‌نام سامانه سیبل موفق شده‌اند جرم و جنایت در جامعه را به صفر برساند. چون این سامانه قادر به شناسایی احتمال وقوع جرم با ضریب اطمینان بالا است. به این ترتیب، ماموران پلیس وظیفه دارند که پیش از وقوع جرم در صحنه حاضر شده و مجرم را از بین ببرند. اوضاع وقتی بهم می‌ریزد که یک آنارشیست مرموز و نابغه، این سامانه را ناکارآمد می‌بیند و تصمیم می‌گیرد آن را زیر سوال ببرد.

سریال که از نظر داستانی شباهت‌هایی به «گزارش اقلیت»، فیلم قدرنادیده استیون اسپیلبرگ دارد، در طول داستان خود به سراغ مضامین قابل توجه و تفکر برانگیزی می‌رود. یک موضوع که «سایکوپس» خیلی هنرمندانه به بحث می‌کشد این است که آیا برای انسان یک کمال بی‌نقص وجود دارد؟ آیا به‌راستی انسان می‌تواند با پیشرفت در فناوری، به جایگاهی برسد که بتواند ایرادهای جامعه خود همچون جرم و جنایت را از بین ببرد؟ سریال که چنین نظری ندارد. گویا از نظر هیکارو میوشی، نقص و ایراد خود بخشی از ذات انسان هستند و پایانی برای آن‌‌ها نمی‌توان متصور شد. این سریال عمیق و فوق‌العاده را به هیچ‌وجه نباید از دست بدهید.

۷. کد گیاس (Code Geass)

خالق : گورو تانیگوچی، ایچیرو اوکوچی

: گورو تانیگوچی، ایچیرو اوکوچی کارگردان : گورو تانیگوچی

: گورو تانیگوچی تولید کننده : سانرایز

: سانرایز فصل اول: ۲۰۰۶

فصل اول «کد گیاس» با سریال «دفتر مرگ» هم‌زمان شده بود و این دو در آن سال‌ها در بسیاری از جشنواره‌های مهم انیمیشن در ژاپن، رقابت تنگاتنگی با هم داشتند.

کد گیاس داستان ولیعهد سابق بریتانیا به نام لولوش است در یک دنیای خیالی. او با شیوه‌ی سرکوبگرانه و تمامیت‌خواهانه‌ی نظام بریتانیا مشکل دارد. وقتی یک قدرت جادویی فوق‌العاده به نام گیاس در اختیارش قرار می‌گیرد، لولوش تصمیم می‌گیرد از آن در جهت نابودی حکومت پرظلم‌وستم بریتانیا استفاده کند.

اگر از هواداران سریال‌هایی چون «بازی تاج‌وتخت» هستید که خیانت و از پشت خنجر زدن یکی از مشخصه‌های اصلی آن‌هاست، «کد گیاس» یک گزینه عالی برای شماست. همچون دستمایه‌ی اصلی سریال که سیاسی است، در طول روایت هم سیاست‌بازی و بازی‌های کثیف افراد پشت پرده نقش خیلی مهمی ایفا می‌کنند. شخصیت‌پردازی سریال، مخصوصا لولوش، بسیار قوی است. سال‌ها از پخش فصل اول سریال گذشته و لولوش هنوز یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های دنیای انیمه در بین هواداران است.

۶. هنر شمشیرزنی آنلاین (Sword Art Online)

خالق : رکی کاواهارا

: رکی کاواهارا کارگردان : توموهیکو ایتو

: توموهیکو ایتو تولید کننده: ای-۱ پیکچرز

فصل اول: ۲۰۱۲

«هنر شمشیرزنی آنلاین» ابتدا یک رمان سبک بود از رکی کاواهارا که به محبوبیت رسید و باعث شد انیمه‌های سریالی و سینمایی زیادی از آن ساخته شود. رمان سبک (لایت ناول) به گونه‌ای از رمان‌های ژاپنی گفته می‌شود که کمتر از پنجاه هزار کلمه دارند و مخاطبان اصلی‌شان نوجوانان هستند.

سریال داستان یک بازی واقعیت مجازی به نام «هنر شمشیرزنی آنلاین» است که بازیکنان وارد آن می‌شوند و با هم رقابت می‌کنند. زمانی دردسر ایجاد می‌شود که گروهی از بازیکنان متوجه می‌شوند راهی برای خروج از بازی وجود ندارد، مگر این‌که هر ۱۰۰ مرحله‌ی بازی را به انتها برسانند. چالشی بسیار بزرگ که راهی جز به انتها رساندن آن نیست. چرا که هرکسی در بازی کشته شود، در دنیای واقعی هم می‌میرد.

سریال خیلی خوب موفق می‌شود مضامین علمی‌تخیلی و ماجراجویی که هردو از عناصر کلیدی انیمه‌ها هستند را با هم ترکیب کند و محصولی جذاب و دنبال کننده ارائه دهد. روابط بین این شخصیت‌های مختلف که در ابتدا روبه‌روی هم هستند و بعدا ناچار به همکاری با هم می شوند، از جمله نقاط قوت کار است.

۵. توکیو غول (Tokyo Ghoul)

خالق: سوئی ایشیدا

سوئی ایشیدا کارگردان: شوهی موریتا

شوهی موریتا تولید کننده: پیرو

پیرو فصل اول: ۲۰۱۴

این فاتزی تاریک ترسناک، یکی از بهترین گزینه‌ها برای آشنایی با انیمه‌های مدرنی است که از دهه ۲۰۱۰ به‌بعد تولید شده‌اند.

«توکیو غول» داستانش در شهر توکیو می‌گذرد، در شرایطی که موجوداتی به‌نام غول در میان مردم عادی زندگی می‌کنند که آدم‌خوار هستند و تنها راه زنده‌ ماندن‌شان خوردن انسان‌هاست. در حالی که پلیس همچون همیشه به دنبال راهی برای از میان بردن آن‌هاست، داستان از جایی آغاز می‌شود که یک پسر نوجوان به‌نام کانکی مورد حمله یک غول قرار می‌گیرد و دورگه می‌شود، یعنی نیمی از آن انسان است و نیمی دیگر، غول. او مجبور است بین این دو دنیا مرتب در رفت‌وآمد باشد.

سریال پر است از شخصیت‌های جذاب و دوست‌داشتنی، با ماجراهایی کنجکاوی برانگیز و البته صحنه‌های اکشن فوق‌العاده. تابه‌حال چهار فصل از این سریال ساخته شده است. خیلی‌ها معتقدند در فصل سوم و چهارم سریال افت شدیدی می‌کند و به خوبی اوایل خود نیست. ولی حتی با این وجود هم حیف است یکی از جذاب‌ترین انیمه‌های قرن بیست‌ویک را از دست بدهید.

۴. پوکمون (Pokémon)

خالق: ساتوشی تاجیری، کن سوگیموری

ساتوشی تاجیری، کن سوگیموری کارگردان: کونیهیکو یویاما

کونیهیکو یویاما تولید کننده: او‌ال‌ام، تیم اوتا

او‌ال‌ام، تیم اوتا فصل اول: ۱۹۹۷

«پوکمون» الان دیگر فراتر از یک انیمه است و به یک پدیده در قرن بیست‌ویک تبدیل شده است. بازی‌ها، فیلم‌ها و البته انیمه‌های زیادی از این محصول فوق‌العاده پرطرفدار ساخته شده و الان دیگر برای خودش شمایلی شده است. اصلا می‌توان «پوکمون» را یکی از مهم‌ترین عوامل آشنایی مردم جهان و مخصوصا غرب با انیمه‌ در نظر گرفت.

«پوکمون» داستان پسری نوجوان به نام ساتوشی است که وارد دنیای پوکمون‌ها می‌شود که موجوداتی عجیب و دوست‌داشتنی هستند. او همراه با پوکمون محبوب خود، پیکاچو که حالا دیگر نماد کل این مجموعه شده است، دست به سفرها و ماجراجویی‌های زیادی می‌زند.

فیلم پر از شخصیت‌های دوست‌داشتنی، صحنه‌های پرهیجان جذاب و البته ارتباط تماشایی بین انسان‌ها و پوکمون‌ها است. حتی اگر علاقه‌ای به انیمه ندارید هم باید با «پوکمون» آشنا شوید.

۳. دراگون بال (Dragon Ball)

خالق: آکیرا توریاما

آکیرا توریاما کارگردان: مینورو اوکازاکی، دایسوکه نیشیو

مینورو اوکازاکی، دایسوکه نیشیو تولید کننده: توئی انیمیشن

توئی انیمیشن فصل اول: ۱۹۸۶

این انیمه بسیار مفصل و قدیمی که از سال ۱۹۸۶ تابه‌حال در بازه‌های زمانی مختلف آثار متنوعی از آن ساخته شده، در اصل اقتباسی است از یک رمان قرن شانزدهمی کلاسیک چینی به نام «سفری به غرب». آکیرا توریاما این رمان را با جنبه‌هایی از فیلم‌های رزمی هنگ‌کنگی که جزو آثار محبوبش بودند ترکیب کرد و محصولی تازه به نام «دراگون بال» خلق کرد.

سریال داستان ماجراجویی‌های قهرمان اصلی داستان است به نام سون گوکو، از دوران کودکی تا بزرگسالی و مهارت پیدا کردن در هنرهای رزمی.

خیلی از هواداران قدیمی انیمه معتقدند «دراگون بال» بهترین گزینه برای آشنایی با دنیای انیمه‌هاست. سریال همه گزینه‌های مورد نیاز برای جذب مخاطب را دارد، از روابط دوست‌داشتنی و جذاب گرفته تا شخصیت‌‌های پرداخت شده و صحنه‌های مبارزه‌ی عالی. کلی سریال و فیلم و بازی مختلف هم بر اساس آن ساخته شده و اگر وارد این دنیا شوید، بعید است بتوانید خود را بیرون بکشید!

۲. ناروتو (Naruto)

خالق: ماساشی کیشیموتو

ماساشی کیشیموتو کارگردان: هایاتو داته

هایاتو داته تولید کننده: پیرو

پیرو فصل اول: ۲۰۰۲

«ناروتو» یکی از طولانی‌ترین انیمه‌های تاریخ است. تا سال ۲۰۱۷، تعداد قسمت‌های آن از ۵۰۰ هم عبور کرد. فعلا خبری از قسمت‌های تازه نیست، اما بعید نیست دوباره به سراغش بروند. ولی با وجود چنین قسمت‌های بسیار طولانی، هنوز هم خود سریال و هم قهرمان اصلیش، فوق‌العاده محبوب هستند و طرفداران زیادی دارند.

سریال داستان پسری یتیم به نام ناروتو است که مردم دهکده‌اش از او متنفر هستند، چرا که فکر می‌کنند او باعث کشته شدن پدرش شده است که از بزرگان محترم روستا بوده است. کل سریال داستان تلاش ناروتو است برای این‌که ثابت کند تصور آن‌ها اشتباه است، یکی دیگر از اهداف او این است که حتی از پدرش هم قوی‌تر شود تا بتواند با دشمنان مبارزه کند و بین اهالی دهکده احترامی به دست آورد.

«ناروتو» حال‌وهوای نینجایی دارد. پر است از شخصیت‌های فراوان و با خلق‌وخوی متنوع. همچنین صحنه‌های اکشن آن بسیار تماشایی و نفس‌گیر هستند. کلی بازی و فیلم و حتی رمان مختلف بر اساس آن ساخته شده و الان دیگر یک دنیای خاص و عظیم قائم به‌ذات شده است.

۱. مرد یک مشتی (One Punch Man)

خالق: وان

وان کارگردان: شینگو ناتسومه

شینگو ناتسومه تولید کننده: مدهاوس

مدهاوس فصل اول: ۲۰۱۵

این چهار انیمه‌ی آخر را به جرئت می‌توان از ستون‌های اصلی دنیای انیمه در نظر گرفت که باعث شهرت و محبوبیت آن در کل دنیا شده‌اند.

«مرد یک مشتی» داستانی مبارزی بسیار پرقدرت است که تنها با یک مشت می‌تواند هر رقیبی را شکست دهد. در واقع به خاطر همین تمرین‌های سنگین و فشرده‌ای که داشته تمام موهای سرش را از دست داده. او که از این مبارزه‌های یک‌طرفه خسته شده، دنبال رقیبی می‌گردد که او را به‌ چالش بکشد.

سریال به شکلی ظریف، کمدی و اکشن را با هم ترکیب کرده است. در واقع نقطه قوت اصلی سریال این است که کمدی معروف و بامزه ژاپنی را با داستان‌های ابرقهرمانی آمریکایی ادغام کرده و یک اثر منحصر به‌فرد و دوست‌داشتنی تولید کرده است. شاید همین ترکیب جادویی باعث شده «مرد یک مشتی» یکی از محبوب‌ترین انیمه‌ها در بین هواداران خارجی باشد.

سریال را حتی می‌توان هجویه‌ای بر داستان‌های قهرمان‌محور و انیمه‌‌های مبارزه‌ای در نظر گرفت. نکته مهم دیگر این است که بر خلاف سریال‌هایی چون «ناروتو» و «دراگون بال»، این سریال تقریبا کوتاه است و خیلی سریع می‌توانید کل آن را ببینید.

