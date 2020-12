ریدلی اسکات (Ridley Scott) یا بهتر است بگوییم سرریدلی اسکات در ۳۰ نوامبر ۱۹۳۷ در انگلستان چشم به‌جهان­‌گشود. تحصیلات خود را در مدرسه‌ی فیلمسازی لندن به­‌پایان­‌رساند و مشغول کار در بخش طراحی­‌صحنه شبکه­‌ی بی­‌بی­‌سی شد. بعد از کار در رشته­‌های جانبی، سرانجام توانست کارگردانی سریال ZZ Car را به­‌عهده بگیرد. اینگونه بود که سفرش آغاز شد. سفری که در سال ۲۰۱۱ او را صاحب ستاره در پیاده­‌روی شهرت هالیوود نمود و تا کنون برای او سه نامزدی اسکار در رشته­‌ی کارگردانی و یک نامزدی در رشته­‌ی بهترین فیلم به­‌همراه­‌داشته­‌است.

در ادامه به ۱۰ فیلم برتر ریدلی اسکات می­‌پردازیم:

۱۰. تمام پول­های جهان (All the Money in the World)

بازیگران: کریستوفر پلامر، میشل ویلیامز، مارک والبرگ و…

امتیاز راتن‌تومیتوز: ۸۰%

امتیاز متاکریتیک: ۷۲%

محصول: ۲۰۱۷

خلاصه داستان: جان پل گتی سوم (چارلی پلامر) نوه میلیاردر نفتی در شانزده سالگی ربوده می­‌شود و مادر مطلقه­‌اش برای راضی کردن پدربزرگ به­‌جهت پرداخت باج تلاش می­‌کند.

فیلم سراسر تعلیق است و همراه شدن این تعلیق با بازی­‌های قوی بازیگران و فضای تنگ و نفس­گیر گروگان گیری و پختگی اسکات در به‌تصویرکشیدن حس سبب می­‌شود که تمام پول­‌های جهان از کارهای خوب اسکات باشد. پلامر که بدنبال رسوایی­‌های اسپیسی در هالیوود جایگزین او در این فیلم شد یکی از بهترین بازی­های کارنامه­‌ی خود را ارائه می­دهد.

۹. مردان چوب­‌کبریتی (Matchstick Men)

بازیگران: نیکلاس کیج، آلیسون لوهمان، سم راکول و…

امتیاز راتن تومیتوز: ۸۲%

امتیاز متاکریتیک: ۶۱%

محصول: ۲۰۰۳

خلاصه داستان: روی (نیکلاس کیج) و همکارش (سم راکول) برای گذران زندگی افراد تبهکار را به­‌قتل می­‌رسانند. در آستانه­‌ی یکی از بزرگترین ماموریت­‌های روی، دخترش، که او تا حالا از وجودش بی­‌خبر بود، وارد زندگی­‌اش می­‌شود…

مردان چوب­کبریتی فیلمی­‌است در ژانر جنایی، سرقت و کمدی-درام از اسکات که کمتر از سایر کارهایش دیده­‌شده­‌است و در گیشه نیز با شکست مواجه­‌شده­‌است. اما نمی­‌شود چند نکته را درباره­‌ی این فیلم نادیده­‌گرفت. یکی از آن­ها بازی­‌های درخشان بازیگران نقش­‌ اصلی است و دیگری پیچشی که مخاطب را ناغافل در ذهن خود گیرمی­‌اندازد و او را مجبور می­‌کند که از خودش بپرسد: آیا آنچه تاکنون در فیلم می­‌دیده­‌است واقعی بوده یا خیر؟

۸. مریخی (The Martian)

بازیگران: مت دیمون، جسیکا چستین، کیت مارا و…

امتیاز راتن تومیتوز: ۹۱%

امتیاز متاکریتیک: ۸۰%

محصول: ۲۰۱۵

خلاصه داستان: فضانوردی بنام مارک واتنی (مت دیمون) در کره‌ی مریخ تنها می­‌ماند و باید از تمام توانش برای زنده ماندن استفاده کند.

بسیاری از دانشمندان مریخی را از نظر علمی دقیق­‌ترین فیلمی می­‌دانند که درباره فضا و مریخ ساخته­‌شده­‌است. مریخی یک نامزدی اسکار دیگر برای اسکات به­‌همراه­‌داشت اما این­‌بار در زمینه­‌ی بهترین فیلم. و البته شش نامزدی دیگر در زمینه­‌های مختلف. اما در نهایت مراسم را دست­‌خالی ترک­‌کرد. یکی از نکاتی که در مریخی بسیار حائز اهمیت است کمدی ملایمی­‌است که بطور غیرمنتظره­‌ای به مخاطب، همزمان با مارک، روحیه می­‌دهد.

۷. گانگستر آمریکایی (American Gangster)

بازیگران: دنزل واشینگتون، راسل کرو و…

امتیاز راتن تومیتوز: ۸۱%

امتیاز متاکریتیک: ۷۶%

محصول: ۲۰۰۷

خلاصه داستان: در اوج دوران تبعیض نژادی در آمریکا، فراک لوکاس (دنزل واشنگتن) بعد از مرگ بامپی، رئیس باند موادمخدر، ریاست گروه را به­‌عهده می­‌گیرد. از آن سو نیز ریچارد رابرتز (راسل کرو)، پلیسی که با تمام وجود در مقابل فاسد شدن مقاومت می­‌کند، از چندتن عیاش پلیس می­‌سازد و گروهی به سرپرستی خودش را برای مقابله با لوکاس آماده می­‌کند.

اسکات که از ساختن فیلم در ژانرهای مختلف ترسی ندارد این­‌بار به سراغ مافیا می­رود و ژانر جنایی. فیلم علاوه بر بازخورد مثبتی که از منتقدان دریافت نمود و برخی آن­را در دسته­‌بندی بهترین فیلم­‌های گنگستری تاریخ قرار دادند، در باکس آفیس نیز با استقبال فراوانی مواجه‌شد. بازی دو اسطوره در کنار یکدیگر نیز ستایش فراوان منتقدان را برانگیخت.

۶. دوئل­بازها (The Duellists)

بازیگران: کیث کارادین، هاروی کیتل و…

امتیاز راتن تومیتوز: ۹۲%

امتیاز متاکریتیک: ۷۰%

محصول: ۱۹۷۷

خلاصه داستان: در زمان ناپلئون توهینی از سمت یک افسر به افسری دیگر بذر دشمنی­‌ای طولانی را بین آن­‌دو می­‌کارد.

نخستین فیلم بلند کارنامه­‌ی اسکات پس از سال­‌ها ساختن تیزرهای تبلیغاتی و چند فیلم کوتاه توانست در جشنواره فیلم کن حضوری موفقیت­‌آمیز داشته­‌باشد و جایزه­‌ی هیئت داوران را بدست آورد. فیلم از نظر بسیاری با بری­‌لیندون (Barry Lyndon) اثر استنلی کوبریک مقایسه شد چرا که در هر دو فیلم دوئل نقشی اساسی بازی می­‌کرد. یکی از برجسته­‌ترین نکاتی که در فیلم مورد تحسین منتقدان قرار گرفت تصویربرداری درخشان فرانک تایدی بود.

۵. سقوط شاهین سیاه (Black Hawk Down)

بازیگران: جاش هارتنت، اریک بانا، ایوان مک­گریگور و…

امتیاز راتن تومینوز: ۷۶%

اامتیاز متاکریتیک: ۷۴%

محصول: ۲۰۰۱

خلاصه داستان: تعدادی از سربازان آمریکایی برای پایان دادن به جنگ داخی راهی سومالی می­‌شوند. به آن­ها خبر می­‌رسد که سران دولت قرار است در جلسه­‌ای جمع شوند. نیروهای آمریکا هم برای دستگیری آنان عملیات گسترده­­ای را برنامه‌ریزی می­‌کنند.

سقوط شاهین سیاه توانست اسکات را در باکس­‌آفیس به موفقیت خیره‌کننده­‌ای برساند و او را به رکوردهایی نزدیک‌کند که پیش از این تنها توسط تایتانیک شکسته­‌شده­‌بود. سقوط شاهین سیاه بجای اینکه مخاطب را با جنگ سرگرم کند، او را با نیروها همراه می­‌کند و تجربه­‌ای نزدیکتر از سایر فیلم­‌ها به حقیقت برای مخاطب فراهم می­‌کند. فیلم توانست چهار نامزدی جوایز آکادمی از جمله سومین نامزدی اسکات را کسب‌کند و از بین آنها بهترین صدا و بهترین تدوین فیلم را بدست­‌آورد.

۴. تلما و لوئیز (Thelma & Louise)

بازیگران: جینا دیویس، سوزان ساراندون، برد پیت و…

امتیاز راتن تومینوز: ۸۴%

امتیاز متاکریتیک: ۸۸%

محصول: ۱۹۹۱

خلاصه داستان: دو دوست صمیمی راهی سفری جاده­‌ای می­شوند و دیری نمی­‌گذرد که بدنبال ارتکاب جرایم مختلف تحت تعقیب پلیس قرار می­‌گیرند.

تلما و لوئیز توانست شش نامزدی جوایز آکادمی را به خود اختصاص­‌دهد، از جمله نخستین نامزدی اسکات برای کارگردانی. در نهایت نیز فیلم اسکار بهترین فیلمنامه‌ی غیراقتباسی را ازآن خودکرد. یکی از وجه­‌های برجسته­‌ی تلما و لوئیز بحث فمنیسم است که سبب شده­‌است مخاطبان این فیلم به دو دسته تقسیم شوند. عده­‌ای آن­را غیرواقعی و ظالمانه نسبت به مردها می­‌دانند و عده­‌ای دیگر آن­را حقیقت جامعه و فیلمی پیشتاز در زمینه­‌ی حقوق زنان.

۳. بیگانه (Allien)

بازیگران: سیگورنی ویور، یافت کوتو و…

امتیاز راتن تومیتوز: ۹۸%

امتیاز متاکریتیک: ۸۹%

محصول: ۱۹۷۹

خلاصه داستان: هفت سرنشین سفینه‌­ی نوسترومو بعد از اینکه هوش مصنوعی بدنبال پیام کمک از سوی سیاره­‌ای آن­‌ها را از حالت انجماد خارج می­‌نماید برای کمک‌رسانی بر سیاره مبدا پیام فرود می­‌آیند اما در هنگام فرود سفینه دچار آسیب می­‌شود.

بیگانه، دومین فیلم بلند اسکات است که جای پای او را در هالیوود محکمتر کرد. بسیاری از منتقدان که پیش از این روی خوشی به فیلم­‌های علمی‌تخیلی نشان نداده­‌بودند در مقابل بیگانه منعطف ظاهرشدند. موفقیت بیگانه به حدی بود که باعث شد کمپانی قرن بیستم طی هجده سال آتی سه دنباله برای فیلم بسازد.

۲. بلید رانر (Blade Runner)

بازیگران: هریسون فورد، شان یانگ و…

امتیاز راتن تومیتوز: ۹۰%

امتیاز متاکریتیک: ۸۴%

محصول: ۱۹۸۲

خلاصه داستان: دکارد (هریسون فورد) ماموریت دارد که ادم­‌مصنوعی­‌ها (رپلیکانت­‌ها) را که حضورشان بر کره­‌ی زمین ممنوع است، از بین ببرد. همه چیز طبق معمول پیش‌می­‌رود تا این­‌که چند آدم­‌مصنوعی متواری مخفیانه تلاش می­‌کنند تا به شرکتی که آن­ها را ساخته‌است نفوذکنند.

اسکات در برابر کمپانی. پس از اتمام تصویربرداری، کمپانی به اسکات اجازه دخالت در تدوین را نداد و فیلم را با پایان­‌بندی دلخواه خودش آماده نمایش نمود. سپس سال­‌ها بعد در ۱۹۹۱ از اسکات درخواست‌کرد تا در تدوین دوباره آن­ها را یاری رساند. اسکات که درگیر ساخت تلما و لوئیز بود نتوانست به­‌آن­ها بپیوندد اما با مشورت او کارگردان دیگری انتخاب شد و آن نسخه از بلیدرانر که شما امروزه مشاهده می­‌کنید همان نسخه­‌ی ۱۹۹۱ است. فضای تاریک و خشنی که اسکات از آینده ترسیم می­‌کند کم­‌نظیر است و هم­چنین جلوه­‌های ویژه قدرتمندی که در فیلم استفاده­‌شده­‌است آن­را از پیشتازان این زمینه قرارداده­‌است.

۱. گلادیاتور (Gladiator)

بازیگران: راسل کرو، خوان فینیکس و…

امتیاز راتن تومیتوز: ۷۷%

امتیاز متاکریتیک: ۶۷%

محصول: ۲۰۰۰

خلاصه داستان: مکسیموس (راسل کرو) بعد از اینکه روم را در مقابل بربرها بعنوان ژنرال به پیروزی می­‌رساند از سمت پادشاه دعوت می­شود و به او پیشنهاد می­‌شود تا بعد از مرگ زمام امپراطوری را در دست بگیرد اما کومودوس (خوان فینیکس) با بقتل رساندن پدر خودش زمام امور را بدست می­‌گیرد و دستور قتل مکسیموس را نیز می­‌دهد. اما مکسیکوس می­‌گریزد. به بردگی گرفته­‌می­‌شود و بعنوان گلادیاتور در مقابل کومودوس حاضر می­‌شود.

گلادیاتور توانست در دوازده رشته نامزدی جوایز آکادمی را بدست­‌آورد و اسکات را برای دومین مرتبه در بین نامزدهای بهترین کارگردانی قراردهد و در پنج رشته از جمله بهترین فیلم و بهترین بازیگرمرد به پیروزی برسد. شخصیت­‌های بیادماندنی، بازی­‌های قدرتمند و موسیقی حماسی همه و همه دست به دست هم می­‌دهند تا بهترین فیلم­ اسکات متولد شود.

در نهایت آنچه بیش از هر چیز با مرور کارنامه­‌ی اسکات به­‌چشم می­خورد شجاعت و ماجراجو بودن اوست. او از هیچ ژانری ترسی ندارد و در تمام آن­ها نیز موفق عمل­‌می­‌کند. آکادمی در بدترین حالت یک اسکار به اسکات بدهکار است همان‌طور که به اورسون ولز، هیچکاک و .. بدهکار است.

