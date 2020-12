فیلم زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴ به کارگردانی پتی جنکیز ۵ دی (۲۵ دسامبر) در سینماهای آمریکا و سرویس آنلاین اچ‌بی‌او مکس اکران خواهد شد. این فیلم نخستین اثر برادران وارنر در دوران کرونا است که همزمان با اکران در سالن‌های سینما، نسخه‌ی دیجیتالی آن هم در اختیار سینمادوستان قرار می‌گیرد. برادران وانر سه هفته پیش از آغاز نمایش دنباله‌ی «زن شگفت‌انگیز» این فیلم را در اختیار تعدادی از منتقدان قرار داده است و با توجه به واکنش‌های این افراد در شبکه‌های اجتماعی می‌توان گفت جنکیز باری دیگر در تصویرگری یک ابرقهرمان زن موفق بوده است.

چند هفته‌ی دیگر اکران عمومی فیلم «زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴» (Wonder Woman 1984) آغاز خواهد شد، ولی هم‌اکنون برخی از منتقدان موفق به تماشای این فیلم شده و درباره آن اظهار نظر کرده‌اند.

دستمزد گل گدوت برای زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴ به شکل شگفت‌انگیزی افزایش یافت

فیلم زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴ که از آن با عنوان «زن شگفت‌انگیز ۲» نیز یاد می‌شود، پرنسس دایانا با بازی گل گدوت را به زمان جنگ سرد می‌کشاند. در سال ۱۹۸۴، پرنسس دایانا/زن شگفت‌انگیز با دو دشمن قدرتمند روبه‌رو می‌شود؛ باربارا ان مینروا یا چیتا و مکسول لرد. از سویی دیگر، معشوقه‌ی دایانا یعنی استیو ترور نیز برای کمک به او بازمی‌گردد.

نخستین واکنش‌ها به فیلم زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴

جیم وجودا از آی‌جی‌ان

من دیروز زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴ را دیدم. فیلمی بسیار سرگرم کننده بود و پیامی بسیار دل‌انگیز و امیدوار کننده داشت. اثری که صادقانه بگویم، امسال واقعاً به آن احتیاج داشتیم.

تری شوارتز از آی‌جی‌ان

من آنقدر خوش‌شانس بودم که جز اولین افرادی باشم که زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴ را می‌بینند. من فیلم را دوست داشتم و نخستین زن شگفت‌انگیز مورد علاقه‌ی من در بین فیلم های مدرن DC است. زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴ تمام قدم‌هایش را هوشمندانه برمی‌دارد و یک داستان بسیار انسانی و زیبا را برای پرنسس دایانا تعریف می‌کند.

امی راتکلیف از نردیست

صادقانه بگویم، این فیلم همان چیزی است که به آن احتیاج داشتم. چیزی که همه‌ی ما به آن نیاز داریم. این زن نشاط‌آور، امیدوار کننده و کامل که در فیلمی زیبا با مضامین درست قلب شما را تسخیر می‌کند..

ژرمن لوسیه از اسلش فیلم

من دیروز زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴ را در خانه دیدم و این فیلم تمام آن چیزی بود که احتیاج داشتم، حتی بیشتر. اثری جاه‌طلبانه، پر از امید و هیجان‌انگیز بود. زن شگفت‌انگیز جدید بسیار طولانی است و گاهی اوقات به اشتباه می‌افتد، اما به من یادآوری می‌کند که یک فیلم پرفروش بزرگ چگونه می‌تواند شما را احساساتی کند.

اریک و دیویس از فاندانگو

من بسیار خوشحالم که به شما بگویم زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴ از ابتدا تا انتها اثر چشم‌گیر و خوبی است. ادامه‌ای استثنایی برای فیلم اول و اثری پر از احساس، امید، عشق و اکشن با کمی شوخ طبعی است.

برندون دیویس از کامیک‌بوک

جنکینز از هر لحاظ یک فیلم بر اساس دنیا و سینمای دهه‌ی ۸۰ (دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی) ساخته است که آن را برای امروز بسیار منحصر به فرد می‌کند. فیلم بسیار بزرگ‌تر از زن شگفت‌انگیز به نظر می‌رسد. همچنین گل گدوت در برخی دقایق دایانا و زن شگفت‌انگیز به نقطه‌ی اوج [در بازیگری] می‌رسد.

مایک روژو از گیم‌اسپات

من فیلم زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴ را دیدم و اکنون می‌خواهم اقکارم را با شما به اشتراک بگذارم. اثری کاملا لذت‌بخش و یک فیلم فوق‌العاده است و اتفاقات داستان را احساس کردم. بازگشت کریس پاین بسیار خوب و منطقی رقم می‌خورد و گاهی گال تبدیل به یک الهه می‌شود.

همانطور که می‌بینید تمام واکنش‌های منتقدانی که تا به این ساعت فیلم جدید جنکیز را دیده‌اند، مثبت بوده است. نقدهای رسمی و نهایی این فیلم در هفته‌ی پایانی آذرماه و پیش از آغاز اکران آن در کشورهای اروپایی منتشر خواهند شد.

منبع: IGN

The post اولین واکنش‌ها به فیلم زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴ در شبکه‌های اجتماعی؛ درخشش دوباره پتی جنکیز appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala