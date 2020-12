مجله اینترتینمنت ویکلی در شماره‌ی اخیرش بدترین فیلم‌های ۲۰۲۰ را مشخص کرده است که در میان آن‌ها فیلم‌های جدید ران هاوارد و رابرت زمه‌کیس نیز به چشم می‌خورند.

هرساله با نزدیک شدن به روزهای پایانی دسامبر نشریات و رسانه‌های سینمایی جهان بهترین فیلم‌ها، سریال‌ها، بازیگران، کارگردان‌ها و فیلمنامه‌نویسان را مشخص می‌کنند، اما در این بین برخی از سینمادوستان به دنبال انتخاب بدترین و ضعیف‌ترین آثار و اشخاص سینمایی نیز می‌روند که اینترتینمنت ویکلی در این راستا بدترین فیلم‌های ۲۰۲۰ را انتخاب کرده است.

فیلم‌های حاضر در لیست اینترتینمنت ویکلی لزوما بدترین فیلم‌های اکران و پخش شده طی ۱۲ ماه اخیر نیستند؛ زیرا آثار ضعیف‌تر، سطحی‌تر و ناموفق‌تری نسبت به این فیلم‌ها هم در سال ۲۰۲۰ روی پرده رفته یا از طریق سرویس‌های آنلاین پخش شده‌اند، اما هیچ کدام از آن‌ها به اندازه‌ی فیلم‌های حاضر در این فهرست مورد انتظار نبوده‌اند. در نتیجه عامل «ناامید کننده بودن» را می‌توان یکی از علت‌های مهم انتخاب این آثار به عنوان بدترین قیلم‌های ۲۰۲۰ به شمار آورد.

کاپون (Capone‎)

کارگردان : جاش ترانک

: جاش ترانک بازیگران : تام هاردی، لیندا کاردلیانی، جک لودن و مت دیلون

: تام هاردی، لیندا کاردلیانی، جک لودن و مت دیلون امتیاز متاکریتیک: ۴۶ از ۱۰۰

این فیلم زندگی‌نامه‌ای و جنایی با بازی تام هاردی یکی از مورد انتظارترین فیلم‌های سال ۲۰۲۰ برای دوست‌داران سینمای اکشن و مافیایی بود. «کاپون» داستان زندگی آل کاپون، معروف‌ترین خلافکار آمریکایی در دهه‌ی ۱۹۲۰ میلادی پس از گذرندان ۱۱ سال زندان را به تصویر می‌کشد. از کاپون به عنوان پیشرو و سردمدار جرم و جنایت‌های سازمان‌یافته یاد می‌شود، اما فیلم جاش ترانک و شخصیت آل کاپون آن شباهت چندانی به واقعیت ندارند. فیلمنامه‌ی ضعیف، کارگردانی متوسط و بازی نه چندان قابل قبول اکثر بازیگران از کاپون اثری متوسط و حتی ضعیف ساخته‌اند.

مرثیه هیلبیلی (Hillbilly Elegy)

کارگردان : ران هاوارد

: ران هاوارد بازیگران : گلن کلوز، ایمی آدامز، گابریل باسو و هیلی بنت

: گلن کلوز، ایمی آدامز، گابریل باسو و هیلی بنت امتیاز متاکریتیک: ۳۹ از ۱۰۰

شاید ران هاوارد طی یک دهه‌ی اخیر درخشش سال‌های پایانی قرن ۲۰ام و ابتدای هزاره‌ی جدید را نداشت، اما هیچ‌گاه انتظار نداشتیم او فیلمی به بدی «مرثیه هیلبیلی» بسازد! امتیاز مرثیه هیلبیلی در راتن تومیتوز و متاکریتیک به ترتیب ۲۵ از ۱۰۰ و ۳۹ از ۱۰۰ است که نشان می‌دهد این فیلم در کسب رضایت منتقدان اصلاً راضی نبوده است. دیوید سیمز از آتلانتیک در نقد خود برای این فیلم آورده است: «مرثیه هیلبیلی روایتی اسکارپسند از پیروزی مقاومت یک شخص در برابر مشکلاتی بی‌شمار ارائه می‌دهد. فیلم در انتها مثل یک منشور اخلاقی عمل می‌کند و واقعا یکی از بدترین فیلم‌های سال است.»

داستان مرثیه هیلبیلی از رمانی به همین نام نوشته‌ی جی دی ونس اقتباس شده است و مصائب جوان دانشجویی را به بیان می‌کند که در آستانه‌ی دستیابی به شغل مورد علاقه‌اش، به خاطر یک بحران خانوادگی مجبور می‌شود به محل تولدش بازگردد.

سرسخت (Irresistible)

کارگردان : جان استوارت

: جان استوارت بازیگران : استیو کرل، کریس کوپر و مک‌کنزی دیویس

: استیو کرل، کریس کوپر و مک‌کنزی دیویس امتیاز متاکریتیک: ۴۷ از ۱۰۰

«سرسخت» درباره استراتژیست و طنزپردازی با بازی استیو کرل است که قصد دارد به یک کهنه سرباز بازنشسته کمک کند تا در یک شهر کوچک و محافظه‌کار در میانه‌ی غربی آمریکا به‌نام میدوست، به عنوان شهردار انتخاب شود، اما هیچ چیز مطابق برنامه‌ریزی‌ها پیش نمی‌رود. شاید خلاصه داستان سرسخت جالب توجه به نظر برسد، ولی باور کنید اگر به کنایه‌های سیاسی کلیشه‌ای و شوخی‌های دست چندم آمریکایی علاقه‌ی فراوانی نداشته باشید، تماشای این فیلم تا انتها کار دشواری است!

ضعف فیلم در پیشبرد درام و شخصیت‌پردازی و فضای بیش از اندازه سیاسی اثر از بزرگ‌ترین مشکلات فیلم ذکر شده‌اند که در کنار بازی‌های متوسط و شوخی‌های نخ‌نما، این فیلم ۱۰۰ دقیقه‌ای را به یکی از بدترین فیلم‌های ۲۰۲۰ تبدیل کرده‌اند.

آخرین چیزی که او می‌خواست (The Last Thing He Wanted)

کارگردان : دی ریس

: دی ریس بازیگران : ان هتوی، ویلم دفو، بن افلک و توبی جونز

: ان هتوی، ویلم دفو، بن افلک و توبی جونز امتیاز متاکریتیک: ۳۵ از ۱۰۰

«آخرین چیزی که او می‌خواست» داستان یکی از روزنامه‌نگار واشینگتن پست را روایت می‌کند که به‌طور غیرمنتظره‌ای وارد دنیای خطرناک خرید و فروش اسلحه می‌شود. جذابیت‌های این فیلم نیز مانند سایر آثار حاضر در این فهرست فراتر از خلاصه داستان‌اش نمی‌رود و اثر تازه‌ی دی ریس هم فیلمی بسیار ناامید کننده است. ریس کارگردان چندان سرشناس و موفقی نیست، اما سابقه‌ی کارگردانی سریال‌ها و فیلم‌های قابل تأملی همچون «گل‌گرفته» (Mudbound‎) و «منفور» (Pariah) در کارنامه‌اش به چشم می‌خورد، ولی آخرین چیزی که او می‌خواست هیچ نکته‌ی مثبتی در متن و اجرا نداشت و اصلاً شبیه به آثار خوب او نبود. امتیاز این فیلم در راتن تومیتوز ۵ از ۱۰۰ است که نشان می‌دهد با چه فیلم ضعیفی مواجه هستیم.

جادوگران (The Witches)

کارگردان : رابرت زمکیس

: رابرت زمکیس بازیگران : ان هتوی، اکتاویا اسپنسر و استنلی توچی

: ان هتوی، اکتاویا اسپنسر و استنلی توچی امتیاز متاکریتیک: ۴۷ از ۱۰۰

به عقیده‌ی بسیاری از سینمادوستان «جادوگران» بدترین فیلم حاضر در کارنامه‌ی رابرت زمکیس است. فیلم‌سازی که بیش از هر فیلمی او را به خاطر «فارست گامپ» به خاطر می‌آوریم در همکاری با گی‌یرمو دل تورو و کنیا باریس یکی از بدترین فیلمنامه‌های چند سال اخیر هالیوود را نوشتند! داستان «جادوگران» اقتباسی از رمانی به همین نام اثر رولد دال است، اما در فیلم هیچ اثری از بار فانتزی و دنیای جذاب کتاب نیست.

علاوه‌بر زمکیس، نیکلاس روگ نیز در سال ۱۹۹۰ فیلمی بر اساس کتاب «جادوگران» ساخته است. بسیاری از منتقدان فیلم زمکیس را در مقایسه با اثر روگ فیلمی ضعیف و سطحی می‌دانند که اکثر پتانسیل‌های قصه اصلی را هدر می‌دهد.

