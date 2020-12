از همان زمان که اولین پیش‌نمایش از فیلم «انگاشته» پخش شد، کنجکاوی‌ها نسبت به فیلم چند برابر شد. چرا که فیلم از نظر داستانی و سبک بسیار شبیه «تلقین» بود. خیلی‌ها «تلقین» را بهترین فیلم نولان و نقطه اوج کارنامه کاری او می‌دانند. به همین دلیل بازگشت او به آن حال‌وهوا قطعا باعث خوشحالی بود. «انگاشته» در مقایسه با «تلقین» از خیلی جهات کم می‌آورد، و در چند مورد هم به جرئت می‌توان گفت که از «تلقین» جلو می‌زند. بد نیست نگاهی دقیق‌تر به یکی از مهم‌ترین فیلم‌های سال ۲۰۲۰ بیاندازیم.

در نقد فیلم انگاشته (Tenet) خطر لو رفتن داستان وجود دارد.

فیلم ایده نبوغ آمیزی دارد. بازی با دو خط زمانی مختلف و پیش بردن اتفاقات در بستر هم‌زمان این دو خط زمانی، از آن ایده‌های بکری است که تنها نولان به سراغش می‌رود. همین ایده بکر باعث خلق چند سکانس حیرت‌انگیز در فیلم شده است. صحنه مبارزه دو نفر باهم در حالی که یکی در زمان واقعی، و دیگر در زمان معکوس پیش می‌رود، یکی از بهترین نمونه‌های آن است. باید سال‌ها بگذرد تا بتوانیم چنین صحنه غریبی را دوباره در یک فیلم سینمایی ببینیم. در هیچ رسانه دیگری، حتی بازی‌های ویدئویی، نمی‌توان چنین صحنه تماشایی را پیاده کرد.

شاید نولان واقعا می‌خواسته به کلیشه‌های گونه‌ی سینمایی جاسوسی وفادار بماند. بعید است بتوانیم عنصری کلیشه‌ای‌تر از یک ضدقهرمان ثروتمند، بی‌رحم و پرقدرت با لهجه روسی پیدا کنیم! ولی ما اگر نولان را دوست داریم، به خاطر این است که همیشه تلاش کرده سینمای تازه‌ای در اختیار ما قرار دهد و دنبال قواعد تکراری نباشد.

«انگاشته» شروع کندی دارد، و البته تا حدی قابل پیش‌بینی هم هست. همچون «تلقین»، نولان این‌جا هم مجبور است بخشی از زمان فیلم خود را صرف ارائه توضیحاتی درباره ایده فیلم و قوانین جاری در آن کند. وقتی قوانین در ذهن مخاطب تثبیت می‌شوند و با فیلم همراه می‌شود، فیلم به یک‌باره جان می‌گیرد، سرعت رویدادها افزایش می‌یابد و در نهایت در آن مبارزه پایانی که یکی از زیباترین بخش‌های فیلم است، به اوج می‌رسد.

یک نکته قابل توجه در مورد «انگاشته» این است که درک ایده حاکم بر داستان و منطق عجیب و غریب آن، خیلی راحت‌تر از درک قواعد فیلم «تلقین» است. معلوم نیست این به‌این خاطر است که نولان در مقایسه با ده سال پیش به مهارت بیشتری رسیده و بهتر می‌تواند فیلمنامه خود را پیاده کند، و یا این‌که کلا ایده دو خط زمانی مختلف در مقایسه با لایه‌های تودرتوی خواب، پیچیدگی کمتری دارد. به هرحال، نولان از روانشناسی به سراغ علم رفته است و علم همیشه منطق ساده و سفت‌وسختی دارد!

اما «انگاشته» در همه جنبه‌ها به این قوت عمل نمی‌کند و چند نقطه ضعف اساسی دارد که ضربه زیادی به این اثر تماشایی زده‌اند. اولین مشکل، شخصیت‌پردازی است. اغراق نیست اگر بگوییم در فیلم اصلا چیزی به نام شخصیت‌پردازی وجود ندارد. نه شخصیت اصلی داستان با بازی جان دیوید واشنگتن و نه نیل (رابرت پتینسون)، کت، سی‌تر، پریا و دیگر شخصیت‌‌های داستان هیچ پس‌زمینه و عمقی ندارند. معلوم نیست از کجا آمده‌اند و چه ماجرایی را از سر گذرانده‌اند. برای درک بهتر این مشکل باید دوباره به سراغ فیلم «تلقین» برویم. در آن فیلم چیزی که بیش از همه اهمیت داشت، تلاش کاب برای بازگشت به خانواده و احیای دوباره تمام آن خاطرات شیرینی بود که در ذهنش مانده بود. تمام آن تلاش و تکاپو، کشت‌وکشتار، تعقیب و گریز، همه این‌ها برای کاب ارزشش را داشتند چون او به دنبال هدف شخصی بود که برایش اهمیت زیادی داشت. در فیلم «تلقین» دیگر خبری از نجات دنیا نبود، در پایان، حتی در بدترین حالت، تنها دنیای این چند شخصیت اصلی از بین می‌رفت، اما همین عنصر ساده هم برای ما به اندازه پایان دنیا ارزشش را داشت، چرا که ما این شخصیت‌ها را درک کرده بودیم و هدف‌شان به هدف ما تبدیل شده بود.

اما در «انگاشته»، نولان تمام این نکات را در یکی از کلیشه‌ای‌ترین دستمایه‌های فیلمنامه‌نویسی در تاریخ سینما خلاصه کرده است: نجات دنیا! از نظر او وقتی پای نابودی جهان در میان باشد، دیگر شخصیت‌پردازی و دغدغه‌های شخصی مهم نیست، چون این هدف والا به تنهایی ارزشش را دارد. جالب این است که نولان در آثار پیشینش به زیبایی نشان داده بود که دغدغه‌های شخصی قهرمان داستان می‌تواند جایگاهی فراتر از عنصری مهم چون پایان دنیا داشته باشد. اگر در فیلم «دانکرک» انگلیسی‌های در ساحل در خطر یک نابودی قریب‌الوقوع بودند، باز فیلمساز نگاه کلی نداشت و ما با نگرانی‌ها و دغدغه‌های چند شخصیت اصلی همراه بودیم.

اگر در فیلم «میان‌ستاره‌ای» کره زمین در آستانه‌ی نابودی بود و چند فضانورد عازم پیدا کردن یک سیاره جدید برای حیات بودند، باز عنصر کلیدی فیلم، رابطه اصلی شخصیت اصلی فیلم با دخترش بود که در طول سال‌ها و شاید بتوان گفت قرن‌ها گسترش یافته و برای او، به عامل اصلی تلاش و ادامه دادن تبدیل شده بود. در مورد اهمیت این مساله در «تلقین» هم که بالاتر اشاره کردیم. اما در «انگاشته» هیچ شخصیت متمایزی وجود ندارد. هیچ دغدغه شخصی دیده نمی‌شود. قهرمانان فیلم تنها می‌خواهند دنیا را نجات دهند، چون کار خوبی است!‌ همین مساله باعث شده بازی‌ها ویژگی خاصی نداشته باشند. از این نظر باید به بازیگران حق داد. واقعا با شخصیتی که هیچ عمقی ندارد و تنها برای پیش بردن روایت داستان حضور دارد، هیچ‌کاری نمی‌توان کرد.

فیلم از نظر ساختاری شباهت‌های زیادی به فیلم‌های جاسوسی مطرح دارد. در واقع خیلی از کلیشه‌های مهم فیلم‌های جاسوسی همچون فضاهای مجلل و پرزرق‌وبرق، ضدقهرمانی ثروتمند، معشوق درستکاری که در چنگال ضدقهرمان و نوچه‌هایش اسیر شده (الیزابت دبیکی در سریال «مدیر شب» هم دقیقا در نقش چنین شخصیتی بازی کرد!‌ امیدواریم بتواند خود را از چنگال این کلیشه نجات دهد)، تجهیزات پیشرفته و البته تلاش برای نجات دنیا در فیلم وجود دارند. شاید نولان واقعا می‌خواسته به کلیشه‌های این گونه سینمایی وفادار بماند. بعید است بتوانیم عنصری کلیشه‌ای‌تر از یک ضدقهرمان ثروتمند، بی‌رحم و پرقدرت با لهجه روسی پیدا کنیم! ولی ما اگر نولان را دوست داریم، به خاطر این است که همیشه تلاش کرده سینمای تازه‌ای در اختیار ما قرار دهد و دنبال قواعد تکراری نباشد. او کسی بود که با سه‌گانه بتمن، سینمای ابرقهرمانی را برای همیشه متحول کرد. چه‌چیزی می‌تواند از این غم‌انگیزتر باشد که خالق جوکر در فیلم «شوالیه تاریکی» که یکی از بهترین ضدقهرمان‌های دنیای سینما است، در فیلم آخر خود یک ضدقهرمان کاملا تکراری و کلیشه‌ای را رو کرده است؟

«انگاشته» از نظر داستانی یکی از بهترین فیلم‌های امسال است. طراحی چنین ساختار پیچیده و تودرتویی، به یک محاسبه و فرمول‌نویسی عجیب‌‌وغریب نیاز دارد و واقعا کار هرکسی نیست. نوشتن فیلمنامه این فیلم چیزی در حد یک پروژه برنامه‌نویسی بوده است! خیلی از صحنه‌های تماشایی فیلم نمونه‌های مشابهی ندارند و نخواهند داشت، مگر این‌که خود نولان در فیلم‌های بعدی خود دوباره چیز تازه‌ای رو کند. اما نمی‌توان ایرادات قابل توجه فیلم را نادیده گرفت. نولان در «دانکرک» هم نتوانسته بود آن پختگی لازم را به‌کار ببرد. و حال دوباره در این فیلم این اتفاق افتاده است. آیا باید نگران مسیر حرفه‌ای یکی از خلاق‌ترین فیلمسازان دنیا باشیم؟

شناسنامه فیلم انگاشته نویسنده و کارگردان: کریستوفر نولان

بازیگران: جان دیوید واشنگتن، رابرت پتینسون، الیزابت دبیکی

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۷ از ۱۰

خلاصه داستان: دو جاسوس بین‌المللی حرفه‌ای برای جلوگیری از وقوع جنگ جهانی سوم، درگیر ماجرا و توطئه‌ای پیچیده می‌شوند؛ از جمله یک فناوری بی‌مانند که امکان وارونگی زمان را به بشر داده‌است.

محصول: ۲۰۲۰

