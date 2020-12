سینماها چیزی جز جان سخت برای شکرگزاری ندارند (باکس ‌آفیس هفته)

هفته‌ی گذشته تعطیلات عید شکرگزاری با کسادی باکس‌ آفیس سینماهای جهان همراه بود. به جز فیلم «حانواده غارنشینان: عصر جدید» که توانسته با فروشی معادل ۴.۴ میلیون دلار صدرنشین گیشه‌ی سینماها باقی بماند فیلم‌های دیگر از جمله فیلم «برادران ناتنی» که این هفته تازه اکرانش آغاز شد همه فروشی زیر یک میلیون دلار داشتند. به نظر می‌رسد که عید شکرگزاری امسال برای سینماها شگون نداشته است.

دنباله‌ی انیمیشن «کرودز» یا همان «خانواده‌ی غارنشینان» محصول مشترک دریم ورکز و یونیورسال به نام «خانواده‌ غارنشینان: عصر جدید» با استقبال فوق‌العاده‌ای روبه‌رو شده است و در دومین هفته‌ی اکرانش توانست دوباره در رده‌ی اول جدول فروش جا بگیرد. فروش این فیلم در داخل آمریکا به بیش از ۲۰ میلیون دلار رسیده است و خیلی ساده توانست صدرنشینی‌ خودش را در تعطیلات شکرگزاری ابقا کند. هنرپیشگان مشهوری مثل نیکلاس کیج، اما استون و رایان رینولدز در «خانواده غارنشینان: عصر جدید» صداپیشگی کرده‌اند. این موفق‌ترین بلاک‌باستر سال تا به این‌جا و بعد از شروع پاندمی کروناست.

قسمت اول این انیمیشن خانوادگی سال ۲۰۱۳ ساخته شد و در هفته‌ی اول ۴۳.۶ میلیون دلار فروخته بود. قسمت دوم «خانواده غارنشینان» بزرگترین افتتاحیه‌ی امسال را بعد از فیلم «انگاشته» کریستوفر نولان رقم زد. معمولا تعطیلات شکرگزاری یکی از شلوغ‌ترین فصل‌ها برای انیمیشن‌هاست و در سال‌های قبلی هم انیمیشن‌هایی مثل «رالف اینترنت را خراب می‌کند»، «موانا» و «یخ‌زده» با استقبال مخاطبان این ژانر روبه‌رو شده بودند.

البته فیلم «خانواده غارنشینان: عصر جدید» از منتقدان هم امتیاز خوبی دریافت کرده است و امتیاز آن در روتن تومیتوز ۷۳ از ۱۰۰ و در سایت متاکریتیک ۵۶ از ۱۰۰ است و با مخاطبان هم ارتباط خوبی برقرار کرده و از آن‌ها امتیاز A را در سینمااسکور گرفته است.

این انیمیشن را جوئل کرافورد کارگردانی کرده که اولین کارش به عنوان فیلمساز محسوب می‌شود اما پیش از این در دپارتمان هنر فیلم‌هایی مثل «پاندای کونگ‌فوکار» فعال بوده است.

انیمیشن «خانواده غارنشینان: عصر جدید» داستان خانواده‌ی غارنشینان را کمی پس از قسمت اول روایت می‌کند. خانواده‌ی کرودز تصمیم می‌گیرند برای پیدا کردن خانه‌ای بهتر به گوشه و کنار جنگل‌های انبوه سرک بکشند و پس از کمی جست‌وجو منزل دلخواهشان را پیدا می‌کنند، اما آن محل پیش از این توسط خانواده‌ی آدم‌های بهتر تصرف شده است. خانواده‌ی آدم‌های بهتر انسان‌هایی امروزی‌تر و تکامل یافته‌تر در مقایسه با غارنشینان هستند و در ابتدا قصد ندارند خانه خود را با آن‌ها تقسیم کنند، اما سلسله اتفاقات ناگهانی باعث می‌شود این دو خانواده برای رسیدن به هدفی مشترک با یکدیگر متحد شوند.

منتقدان درباره‌اش می‌گویند:‌ ««خانواده غارنشینان: عصر جدید» دنباله‌ای مقتدرانه برای قسمت اول است. صداگذاری عالی است و جوک‌ها بسیار هوشمندانه و جالب به نظر می‌رسند، به شکلی که بزرگسالان و کودکان را باهم به خنده وا می‌دارند. داستان و بار احساسی عصر جدید در قیاس با نسخه‌ی نخست ضعیف‌تر است، اما در مجموع انیمیشن می‌تواند شما را راضی کند.»

در رده‌ی دوم جدول فیلم «برادران ناتنی» را داریم. کمدی ضعیفی که لوک گرینفیلد کارگردانش است و چند بازیگر ناشناس هم در آن حضور دارند. به این ترتیب فروش ۷۲۰ هزار دلاری آن چندان هم بد به نظر نمی‌رسد. لوک گرینفیلد بیشتر کارگردان تلویزیون محسوب می‌شود و در دو سه فیلمی که تا امروز برای سینماها ساخته چندان موفق ظاهر نشده.

فیلم «برادران ناتنی» داستان یک مرد مکزیکی به نام رناتوست که در نیروی هوایی کار می‌کند و وقتی متوجه می‌شود یک برادر آمریکایی ناتنی دارد که هیچ چیزی از او نمی‌دانسته شوکه می‌شود. آشر برادر آمریکایی او از آن موجودات مستقل است که چندان به رسم و رسوم پایبند نیست. آن‌ها مجبور می‌شوند با هم به یک سفر جاده‌ای بروند تا مسیری را که پدرشان از مکزیک تا آمریکا طی کرده بوده دنبال کنند.

فیلمبرداری فیلم جولای ۲۰۱۹ در مکزیک شروع شد و در عرض ۳۱ روز هم تمام شد. می‌شود حدس زد از آن فیلم‌های جمع و جور و کم خرج است. به عقیده‌ی منتقدان مثل اسم فیلم همه چیزش نصفه و نیمه است. نیمی کمدی جاده‌ای و نیمی درام. فیلم از نگاه دو برادر به مقوله‌ی مهاجرت هم نگاه می‌کند. منتقد نیویورک تایمز می‌نویسد: «فیلم به وضوح قصد دارد پیامی جدی در این‌باره بدهد که چطور قوانین مهاجرتی سختگیرانه منجر به جدا شدن خانواده‌ها از یکدیگر شده است. اما این فیلم که کاملا سردرگم است برای انتقال این پیام چندان مناسب نیست. لحن و روایت فیلم بارها تغییر می‌کند. هیچ پیوستگی میان اجزای فیلم وجود ندارد.»

در مقابل البته منتقد فیلم استیج با فیلم مهربان‌تر است و نوشته که: «با وجود همه‌ی مشکلات فیلم و اینکه خیلی از کمدی‌های اسلپ استیکش چفت و جور نمی‌شوند اما در نهایت ترکیب بازیگران می‌تواند راضی‌تان کند».

فیلم سوم جدول باز هم یک اثر از هفته‌های گذشته است. فیلم «عجیب و غریب» کمدی ترسناکی است که کریستوفر لندون آن را کارگردانی کرده است. این کارگردان و فیلم‌نامه‌نویس آمریکایی را برای نوشتن فیلمنامه‌های فیلم‌های ترسناک علمی-تخیلی مثل «فعالیت فراطبیعی» و کارگردانی فیلم‌های هالووینی «روز مرگ مبارک» می‌شناسیم. واقعیت این است که تا امروز آثارش چندان شاخص نبوده‌اند اما فیلم «عجیب و غریب» یک گام بزرگ رو به جلو برایش محسوب می‌شود.

فیلم با بودجه‌ی محدود ۶ میلیون دلاری هم تولید شده و به همین دلیل انتظار می‌رود که جزء معدود فیلم‌هایی باشد که امسال به سود می‌رسند. چهار نوجوان توسط یک قاتل سریالی که به قصاب بلیسفیلد مشهور است به قتل می‌رسند. روز بعد از آن دانش‌آموز قلدر دبیرستان که دختری به نام میلی است مورد حمله‌ی قضای بلیسفیلد قرار می‌گیرد. او با چاقوی قدیمی که دارد به شانه‌ی دختر ضربه می‌زند و همان لحظه جای زخم روی شانه‌ی خودش هم پدیدار می‌شود. خواهر بزرگتر میلی که افسر پلیس است از راه می‌رسد و قصاب را فراری می‌دهد و چاقوی او را به‌عنوان مدرک ضبط می‌کند. روز بعد میلی و قصاب در بدن دیگری از خواب بیدار می‌شوند.

منتقدان فیلم «عجیب و غریب» را یک اسلشر سرگرم‌کننده می‌دانند. فیلم در سایت متاکریتیک امتیاز ۶۶ از ۱۰۰ را کسب کرده است. فیلمی که به گفته‌ی منتقدان بازی دو نقش اصلی آن و همین‌طور بازیگران مکمل باورنکردنی است. در این فیلم لندون به شکل تدریجی به اساتید ژانر اسلشر مثل کارپنتر نزدیک می‌شود. فیلم هوشمندانه و تند و تیز است که موقع تماشایش اوقات خوبی را سپری می‌کنید.

رتبه‌ی چهارم یک تازه‌وارد دیگر داریم. فیلم «همه‌ی زندگی من» که ۳۵۰ هزار دلار فروخته است اثر عاشقانه‌ای ساخته‌ی مارک مه‌یرز است. کارگردانی که اثر شناخته شده‌ای در کارنامه‌اش ندارد و بازیگرانش هم چهره‌های معروفی نیستند و البته در نهایت فیلم ضعیفی است که امتیاز منتقدان به آن ۳۷ از ۱۰۰ است. فیلم داستان جشن عروسی یک زوج جوان است که وقتی معلوم می‌شود داماد سرطان کبد دارد برنامه‌هایشان به هم می‌خورد.

منتقدان تنها نکته‌ی مثبت فیلم را شیمی میان دو بازیگر اصلی آن می‌دانند اما حتی همین نکته هم به تدریج با تمرکز بیش از اندازه روی اتفاقات سانتی‌مانتال اثرش را از دست می‌دهد. همه چیز فیلم زیادی حساب شده است و هیچ چیزی بین این زوج از عشق و پیوندشان گرفته تا سایر اتفاقاتی که برایشان رخ می‌دهد طبیعی نیست. فیلمی که از شور طبیعی عاری است و بعد از مدتی خسته‌کننده می‌شود.

از «جنگ با پدربزرگ» در هفته‌های اخیر زیاد نوشته‌ایم که این هفته هم رده‌ی پنجم جدول را دارد. کمدی با بازی رابرت دنیرو درباره‌ی پیوند دوباره‌ی یک نوه‌ی شیطان و یک پدربزرگ کمی تا قسمتی افسرده که به زور او را به خانه‌ی دخترش آورده‌اند و حالا باید سر تصاحب یک اتاق با نوه‌اش بجنگد. فیلم در نهمین هفته‌ی اکرانش با فروش ۳۲۹ هزار دلاری توانسته خودش را همچنان در جدول فروش حفظ کند. این یکی هم فیلم ضعیفی است و امتیاز متاکریتیکش ۳۴ از ۱۰۰ است.

فیلم مناسبتی «الف» محصول ۲۰۰۳ و ساخته‌ی جان فاورو به نظر جزو معدود فیلم‌های قابل تحمل اکران است که هفته‌ی چهارم نمایشش را سپری می‌کند.

این فیلم با بازی ویل فرل از فیلم‌های محبوب کریسمسی است. داستان یک شب کریسمس که بچه‌ای درون کیسه‌ی سانتاکلاوس می‌خزد. سانتا که متوجه نشده او را با خودش به قطب شمال می‌برد. در آن‌جا الف‌ها نام او را از روی پوشکش بادی می‌گذارند. بادی در قطب شمال میان الف‌های سانتاکلاوس و گوزن‌ها بزرگ شده و ناگهان متوجه می‌شود که انسان است. او تصمیم می‌گیرد به نیویورک برود تا پدر واقعی‌اش را پیدا کند. اما در مواجهه با پدرش اتفاقات ناخوشایندی برایش رخ می‌دهد.

«بیا بازی کنیم» درام ترسناک اسرارآمیز اولین فیلم بلند جیکوب چیس کارگردانش محسوب می‌شود.

«بیا بازی کنیم» داستان پسری به نام الیور است که به اوتیسم مبتلاست و نمی‌تواند حرف بزند. او از تلفن هوشمند برای ارتباط برقرار کردن با دیگران استفاده می‌کند. همکلاسی‌های الیور در مدرسه او را اذیت می‌کنند و در حقیقت پشتیبان بزرگش مادرش است. زندگی مشترک پدر و مادر الیور هم با مشکل مواجه شده است. شبی الیور متوجه می‌شود که یک اپلیکیشن به نام «هیولاهای درک نشده» روی تبلتش نصب شده که داستان هیولایی به نام لری را تعریف می‌کند. لری به دنبال یک دوست می‌گردد. سارا مادر الیور شب‌نشینی ترتیب می‌دهد تا پسرش اجتماعی‌ شود اما یکی از بچه‌ها تبلت را پیدا می‌کند و لری ظاهر می‌شود و به او حمله می‌کند. بچه‌ها الیور را مقصر می‌دانند. کم‌کم سارا هم چیزهای عجیب و غریبی را که الیور می‌بیند تجربه می‌کند و می‌خواهد پسرش را از تسخیر شدن توسط این هیولا نجات بدهد.

فیلم امتیاز ۵۸ از ۱۰۰ را در سایت متاکریتیک کسب کرده که بد نیست. به گفته‌ی منتقدان فیلم واقعا ترسناک از کار درآمده است و لحن غیرمعمولی هم دارد و موفق می‌شود به داستانش عمق لازم را بدهد.

در رتبه‌ی بعد فیلم نئو وسترن «بگذار برود» را با بازی کوین کاستنر داریم. فیلم اقتباسی از رمانی به همین نام است که لری واتسون سال ۲۰۱۳ آن را منتشر کرد. کوین کاستنر نقش یک کلانتر بازنشسته و دایان لین نقش همسر او را بازی می‌کند که بعد از فوت پسرشان مبارزه می‌کنند تا عروس و نوه‌شان را از خطر خانواده‌ی حریصی که در داکوتا برایشان ایجاد کرده‌اند، نجات بدهند.

امتیاز منتقدان به فیلم هم خوب است. فیلم در سایت متاکریتیک توانسته امتیاز ۶۳ از ۱۰۰ را کسب کند و متوسط ارزیابی شده است. منتقدان بازی لین و کاستنر را ستایش کرده‌اند و معتقدند آن‌ها توانسته‌اند تعلیق فیلم را با احساسات صادقانه تلفیق کنند. این تریلری است که به گفته‌ی منتقدان ماهرانه اجرا شده و تقریبا توانسته مخاطب هدفش را تحت‌تأثیر قرار بدهد.

فیلم «دزد صادق» با بازی لیام نیسن هم که مثل «جنگ با پدربزرگ» نهمین هفته‌ی اکرانش را می‌گذراند همچنان حضورش در باکس آفیس را حفظ کرده و رتبه‌ی نهم را دارد.

اما با اختلاف هزار دلار از «دزد صادق» و با فروش ۱۸۹ هزار دلاری فیلم اکشن محبوب «جان سخت» محصول ۱۹۸۸ ساخته‌ی جان مک‌تیرنان با بازی بروس ویلیس دوباره روی پرده‌ی سینماها رفته و در باکس آفیس دهم شده است.

داستان یک افسر پلیس نیویورک که تلاش دارد جان همسرش و چندین نفر دیگر را که در یک مهمانی کریسمس در لس‌آنجلس توسط تروریست‌های آلمانی گروگان گرفته شده‌اند، نجات بدهد.

این فیلم محبوب در میان ۲۵۰ فیلم برتر تاریخ سینما در سایت IMDB رتبه‌ی ۱۲۵ را دارد و منتقدان هم اکشن‌های «جان سخت» به خصوص این قسمت اول را دوست دارند و به آن امتیاز ۷۲ از ۱۰۰ را داده‌اند.

اکشنی که آن‌قدر در باکس آفیس محبوب بود که دنباله‌های متعددی روی آن ساخته شد. قسمت اول آن یکی از بهترین شریرهای تاریخ سینما را ساخت و تعلیق آن حتی یک لحظه هم تماشاگر را رها نمی‌کرد. قهرمانی دارد که هر کسی می‌تواند با آن ارتباط برقرار کند. دیالوگ‌های هوشمندانه و کمی با شوخ‌طبعی و آتش‌بازی که حسابی تاثیرگذار است.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی خانواده غارنشینان: عصر جدید

The Croods: A New Age ۲ ۴/۴ ۲۰/۳ برادران ناتنی

Half Brothers ۱ ۷۲۰K ۷۲۰K عجیب و غریب

Freaky ۴ ۴۶۰K ۷/۷ همه‌ی زندگی من

All My Life ۱ ۳۵۰K ۳۵۰K جنگ با بابابزرگ

The War with Grandpa ۹ ۳۲۹K ۱۷/۶ الف

Elf ۴ ۳۲۰K ۱/۱ بیا بازی کنیم

Come Play ۶ ۲۳۶K ۹ بگذار برود

Let Him Go ۵ ۲۱۶K ۹ دزد صادق

Honest Thief ۹ ۱۹۰K ۱۳/۸ جان‌سخت

Die Hard ۱ ۱۸۹K ۱۸۹K

*رقم فروش بر اساس میلیون دلار است.

