نتفلیکس یک جهان سینمایی بر اساس فیلم استخراج خواهد ساخت

آنتونی و جوزف وی. روسو در گفت‌وگوی اخیرشان اعلام کرده‌اند به دنبال ساخت یک جهان سینمایی بر اساس دنیا و شخصیت‌های فیلم «استخراج» هستند.

فیلم استخراج به کارگردانی سم هارگریو و نویسندگی و تهیه‌کنندگی برادران روسو در بهار از طریق نتفلیکس پخش شد. این فیلم اکشن با بازی کریس همسورث، دیوید هاربر و گلشیفته فراهانی به خاطر قرنطینه و خانه‌نشینی مردم در سراسر جهان بیشتر از انتظارات دیده شد و توانست به پربیننده‌ترین فیلم اختصاصی نتفلیکس تا به امروز تبدیل شود. به همین خاطر خیلی زود ساخت فیلم «استخراج ۲» در دستور کار قرار گرفت و حالا برادران روسو در گفت‌وگوی اخیرشان اعلام کرده‌اند که قصد دارند بر اساس این فیلم یک جهان سینمایی همانند جهان سینمایی مارول بسازند.

بخشی از صحبت‌های جو روسو در کامیک‌کان اکسپرینس با کلایدر به این شرح است: «من خودم را متعهد به انجام کاری نمی‌کنم؛ زیرا غافلگیر کردن مردم بسیار جذاب‌تر است. اما این را می‌گویم که ما در حال ساخت یک جهان سینمایی هستیم که به برخی از شخصیت‌های فیلم اول می‌پردازد یا شخصیت‌های جدیدی را [به فیلم‌های بعدی] اضافه می‌کند و تعامل بیشتری میان این افراد شاهد خواهید بود. بنابر این اگر به شخصیت دیوید هاربر در فیلم علاقه‌مند هستید، ممکن است در آینده یک فیلم پیرامون زندگی او [در جهان فیلم‌های استخراج] ساخته شود.»

داستان فیلم استخراج از این قرار است که پسر یکی از بزرگ‌ترین قاچاقچیان بنگلادش توسط گروه رقیب دزدیده می‌شود و پدرش برای نجات او مزدوری با نام راک (کریس همسورث) را استخدام می‌کند. در بستر این داستان اکشن علاقه‌ای سطحی نیز میان پسر و مزدور شکل می‌گیرد تا رگه‌های عاطفی نیز به فیلم اضافه شود.

گلشیفته فراهانی به خاطر نقش‌آفرینی در این فیلم بسیار مورد توجه سینمادوستان قرار گرفت و به فهرست ۱۰ ستاره‌ی نوظهور سال ۲۰۲۰ سایت IMDb راه یافت. IMDb هر ساله بر اساس میزان بازدیدی که از صفحه‌ی بازیگران در این پایگاه صورت می‌گیرد، فهرستی از محبوب‌ترین ستاره‌ها و محبوب‌ترین ستاره‌های نوظهور منتشر می‌کند. این فهرست به خوبی نشان می‌دهد چه بازیگرانی برای سینمادوستان در سراسر جهان جالب توجه بوده‌اند و چه بازیگرانی توان رشد و دیده شدن را دارند. فراهانی توانست در مکان هشتم لیست محبوب‌ترین ستاره‌های سینمایی رو به ترقی سال ۲۰۲۰ قرار بگیرد و به همین خاطر در صورت شکل‌گیری جهان سینمایی استخراج ممکن است شاهد ساخته شدن فیلم اختصاصی شخصیت او باشیم.

