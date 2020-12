رابطه­‌ی بین برادرها از پرکشمکش­‌ترین روابط است و تاریخی دارد به عمق خود بشریت. از هابیل و قابیل تا ثور و لوکی. برادران همان‌گونه که می­‌توانند بهترین محافظان یکدیگر باشند، می‌­توانند بزرگترین و خون‌خوارترین دشمنان یکدیگر هم باشند. همین تضاد است که باعث جذاب شدن این نوع رابطه می‌شود. طرح داستانی بسیاری از سریال­‌های تلویزیونی پرطرفدار برپایه­‌ی روابط احساسی و عاشقانه شکل می­‌گیرد اما هنوز برخی سریال­‌ها هستند که به فراز و نشیب‌های بین برادرها اعتماد می­‌کنند. برخی از آن­‌ها در کنار موضوعات اصلی خود به این روابط می­‌پردازند و برخی دیگر این رابطه را شالوده­‌ی اصلی داستان خود قرار می­‌دهند. در ادامه به ۱۰ مورد از به­‌یادماندنی­‌ترین برادران تاریخ سریال­‌های تلویزیونی نگاهی می­‌اندازیم.

۱۰. سگ شکاری (The Hound) و کوه (The mountain) از بازی تاج و تخت (Game of Thrones)

بازیگران: روی مک‌کان، کونان استیونز



روی مک‌کان، کونان استیونز امتیاز راتن­‌تومیتوز: ۸۹%

۸۹% امتیاز TV.comبه سریال : ۹ از ۱۰

: ۹ از ۱۰ محصول: ۲۰۱۱- ۲۰۱۹

در انتهای یک تابستان ده ­‌ساله در قاره­‌های وستروس و اسوس، بعد از سرنگون شدن پادشاه هفت اقلیم چندین مدعی بر سر نشستن بر تخت آهنین با هم درگیر می­‌شوند. در میان شخصیت‌های فراوانی که سریال ما را با آن‌ها آشنا می‌کند کوه و سگ شکاری هستند. آن دسته از برادرانی که دشمنی خونین‌شان آن­‌ها را در یادها نگه­‌ می­‌دارد. کوه وقتی برادر خود را در حال بازی کردن با اسباب بازی­‌های خود می­‌یابد نیمی از صورتش را در آتش می­‌سوزاند. همان آتشی که با وجود سگ شکاری عجین می­‌شود و طی سال­‌ها تنفر او را گرم نگه‌می­‌دارد، تا سال­‌ها بعد انتقام خود را در نبردی به‌یادماندنی بگیرد. در شهری که درحال سوختن از آتش سینه­‌ی اژدها است.

۹. دریل و مریل از مردگان متحرک (The walking dead)

بازیگران : نورمن ریدوس، مایکل روکر

: نورمن ریدوس، مایکل روکر امتیاز راتن‌­تومیتوز: ۸۱%

۸۱% امتیاز TV.comبه سریال : ۸.۶

: ۸.۶ محصول: ۲۰۱۰ – اکنون

باوجود تمام تنش­‌هایی که بین این دو برادر به­‌وضوح دیده­‌ می­‌شود، آن­‌ها همچنان به­‌هم وابسته­‌اند. بدون مادر و با وجود پدری سوءاستفاده­‌گر این دو برادر از کودکی تنها یکدیگر را داشته­‌اند. اکنون که دریل مردی معتاد به موادمخدر، بددهن و تا اندازه­‌ای شرور است و دریل مردی ساکت و کمانداری با مهارت هم اوضاع تغییری نکرده­‌است. دو برادر در آخرالزمانی با مردگان متحرک روبه‌رو می­‌شوند و هرکدام فرصتی می­‌یابند تا وفاداری دیگری را محک بزنند.

۸. استفن و دیمن از خاطرات خون‌آشام (The Vampire Diaries)

بازیگران : پائول وسلی، ایان سامرهالدر

: پائول وسلی، ایان سامرهالدر امتیاز راتن‌تومیتوز: ۸۶%

۸۶% امتیاز TV.comبه سریال: ۸.۳

۸.۳ محصول: ۲۰۰۹ – ۲۰۱۷

دو برادر و دوست از نوع انسان، به دو خون­‌آشام تبدیل می­‌شوند با رابطه­‌ای سرشار از فراز و نشیب. تمام داستان از سال­‌ها پیش آغاز می­‌شود. استفن، دیمن را به تکمیل کردن فرآیند تبدیل، که لازمه­‌ی آن مکیدن خون انسان است، ترغیب می­‌کند. و همه­‌چیز پیچیده­‌تر می­‌شود وقتی هردوی آن­‌ها به یک دختر دل می­‌بازند. امّا تمام این­‌ها مانع از این نمی­‌شود که در هنگام نیاز همه­‌چیز را رها کرده و به کمک یکدیگر بشتابند و تا پای جان برای نجات دیگری بجنگند.

۷. کوین و رندال از این ما هستیم (This is Us)

بازیگران : جاستین هارتلی، استرلینگ کی براون

: جاستین هارتلی، استرلینگ کی براون امتیاز راتن­‌تومیتوز: ۹۳%

۹۳% امتیاز TV.comبه سریال: ۸.۳

۸.۳ محصول: ۲۰۱۶ – اکنون

دو برادر که رابطه­‌ی خونی با یکدیگر ندارند، آن­‌چیزی که گمان می­‌شود پیوند دهنده­‌ی اصلی بین برادران است. ولی هنوز، کوین تنها کسی است که در بدترین حملات عصبی رندال در کنارش می­‌ماند و از او محافظت می­‌کند. دو برادر که همواره طی زندگی خود به دلیل رنگ پوست متفاوتشان از یکدیگر عجیب بوده­‌اند، امّا حتی ­‌هنگام درگیری­‌های بین خودشان، همه­‌چیز را برای یکدیگر رها می­‌کنند.

۶. راب و برن استارک و جان اسنو از بازی تاج و تخت

بازیگران: ایزاک همپستد رایت، کیت هرینگتون، ریچارد مدن

بعد از دور شدن پدر از خانواده، برادران استارک نیز یکی پس از دیگری از هم جدا می­‌شوند و هرکدامشان به دنبال سرنوشت خود می­‌روند. سرنوشتی که به هیچ­‌کدامشان رحم نمی­‌کند. اما پیوند برادری بین آن­‌ها به­‌قدری قدرتمند است که با فاصله­‌ی جغرافیایی از بین نمی­‌رود. هرکدام آن­‌ها قلبش با سایر برادرانش می­‌تپد. این­‌ را می‌­شود به­‌هنگام شنیدن خبر نامطلوبی درباره­‌ی برادران از چهره­‌ی آن­‌ها برداشت کرد. آن­‌ها توسط چیزی فراتر از کنار هم بودن فیزیکی به یکدیگر متصل­‌اند.

۵. چارلی و آلن از دو مرد و نصفی (Two and a half men)

بازیگران : چارلی شین، جان کرایر

: چارلی شین، جان کرایر امتیاز راتن­‌تومیتوز: ۶۵%

۶۵% امتیاز TV.comبه سریال: ۸.۴

۸.۴ محصول: ۲۰۰۳ – ۲۰۱۵

درست­‌است که وقتی آلن خوابیده است چارلی ابروی او را می­‌تراشد و به هر طریق دیگری که بتواند او را آزار می­‌دهد امّا تمام آنچه که رابطه­‌ی بین برادرها را جذّاب می­‌کند هم همین است. چارلی سقفی برای آلن و فرزندش مهیّا می­‌کند و اگر حوصله­‌اش را داشته­‌باشد به گلایه­‌ها و درددل­‌های او گوش می­‌دهد. همین ارتباط پرپیچ­‌وخم است که باعث می­‌شود بعد از مرگ چارلی همه­‌چیز تغییر کند و آلن برای زنده­‌ نگه­‌داشتن یادش مانند او لباس بپوشد.

۴. ویل و جاناتان از چیزهای عجیب­تر (Stranger Things)

بازیگران: نوحا اشنپ، چارلی هیتون



نوحا اشنپ، چارلی هیتون امتیاز راتن­‌تومیتوز: ۹۳%

۹۳% امتیاز TV.comبه سریال : ۸.۹

: ۸.۹ محصول: ۲۰۱۶ – اکنون

بعد از اینکه پدر در زمان خردسالی فرزندان خانواده را ترک‌ می­‌کند، جاناتان برای ویل شمایلی پدرگونه می‌یابد. ویل، همان موسیقی­‌ای را گوش می­‌کند که جاناتان دوست دارد و همواره از او پیروی می­‌کند. جاناتان نیز هرگز ویل را ناامید نمی­‌کند و بی­‌شک برای برادر کوچک­ترش از جان خود هم می­‌گذرد. همان‌طور که برای نجات دادن ویل از چنگ دماگروگان چنین کرد.

۳. تیریون و جیمی لنیستر از بازی تاج و تخت

بازیگران: پیتر دینکلیج، نیکولاج کاستر-والداو



«تمام کوتوله­‌ها از چشم والدینشان حرامزاده­‌اند». این را تیریون می­‌گوید. چگونه ممکن‌ است از خانواده­‌ای که همه از تو متنفرند و تو را مقصر مرگ مادر خود هم می­‌دانند زنده بیرون آمد؟ ممکن نیست، جز با داشتن برادری که همیشه درکنارت باشد و در هنگام نیاز تو را به سایرین ترجیح دهد. جیمی همان برادری بود که تیریون برای زنده ماندن و بعدها حل کردن مشکلات در هفت قلمرو به آن نیاز داشت و تیریون نیز همان برادری بود که جیمی به آن نیاز داشت تا هر چندوقت یکبار صدای منطق او باشد و حماقت­‌هایش را به او گوشزد کند.

۲. مایکل و لینکولن از فرار از زندان (Prison break)

بازیگران : ونت‌ورث میلر، دومینیک پرسل

: ونت‌ورث میلر، دومینیک پرسل امتیاز راتن‌­تومیتوز : ۶۰%

: ۶۰% امتیاز TV.comبه سریال : ۹

۹ محصول: ۲۰۰۵ – ۲۰۰۹ و ۲۰۱۷

لینکولن برای جرمی که مرتکب نشده‌است، محکوم به قتل می­‌شود و مایکل در ظاهر جرمی مرتکب می­‌شود تا به برادر خود در زندان بپیوندد. اما این تازه شروع ماجراست. مایکل تمام زندگی خود را به خطر می­‌اندازد تا برادر بزرگتر خود را از زندان فراری دهد. فرار از زندان آن­‌ دسته از سریال­‌هاست که رابطه­‌ی برادرها هسته­‌ی اصلی آن­ را تشکیل می­‌دهد و تمام پنج فصل سریال به آن وابسته­‌ است.

۱. سم و دین از ماوراالطبیعه (Supernatural)

بازیگران : جنسن آکلز، جرد پادالکی

: جنسن آکلز، جرد پادالکی امتیاز راتن­‌تومیتوز: ۹۳%

۹۳% امتیاز TV.comبه سریال : ۹.۱

۹.۱ محصول: ۲۰۰۵ – ۲۰۲۰

افراد دیگری که در لیست ما حضور دارند تا پای جان برای برادرهای خود جنگیده­‌اند اما سم و دین پا را از این­‌ هم فراتر گذاشته­‌اند و برای یکدیگر مرده­‌اند آن­‌ هم نه فقط یکبار. ماوراالطبیعه توانست پانزده سال در رقابت سنگین سریال­‌های تلویزیونی بقا پیدا کند و در نهایت نیز کنسل نشود بلکه خودش به­‌ پایان برسد. سم و دین وینچستر پانزده سال با رابطه­‌ی مستحکمی که از همان قسمت اول بین خودشان برقرار نمودند توانستند ماورالطبیعه را زنده­‌ نگه­‌دارند. آن­‌ها هم با یکدیگر قهر می­‌کنند، بطور فیزیکی درگیر می­‌شوند و حتی برای مدتی دور از هم زندگی می­‌کنند، امّا هرگز در مواقع نیاز یکدیگر را رها نمی­‌کنند و اینگونه­‌ است که از آخرالزّمان زنده بیرون می­‌آیند، آن­‌ هم نه فقط یکبار.

