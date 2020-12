چندی قبل دولت انگلستان از نتفلیکس خواسته بود با قرار دادن توضیحاتی در ابتدای قسمت‌های سریال «تاج» اعلام کند تمام اتفاقات این مجموعه مطابق واقعیت نیست؛ زیرا برخی از رویدادهای سریال ممکن است به اعتبار و محبوبیت خاندان سلطنتی بریتانیا آسیب بزنند. اما نتفلیکس طی بیانیه‌ای اعلام کرده است قصدی برای انجام این کار ندارد و درخواست دولت انگلستان را صحیح نمی‌داند.

فصل چهارم سریال تاج در سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۷ رقم می‌خورد و دوران نخست‌وزیری مارگارت تاچر و معرفی لیدی دایانا اسپنسر همسر پرنس چارلز و مادر پرنس ویلیام و پرنس هری را به تصویر می‌کشد. با نزدیک شدن داستان سریال به قرن بیست‌ویکم حساسیت‌ها روی تطابق اتفاقات آن با حقیقت بسیار بیشتر شد و به خاطر نحوه‌ی به تصویر کشیده شدن تصمیمات و عملکرد تاچر در این مجموعه بسیاری از سیاست‌مداران انگلستانی ناراحت شدند. در بخش‌هایی از فصل چهارم به رابطه‌ی چارلز، شاهزاده‌ی ولز (پسر ارشد ملکه الیزابت دوم و وارث تاج و تخت) و کامیلا، دوشس کورنوال (همسر دوم چارلز) پرداخته می‌شود. شیوه‌ی تصویرگری ازدواج و ارتباط این دو نفر در سریال به گونه‌ای بود که افراد بسیاری در سراسر جهان در شبکه‌های اجتماعی به آن‌ها حمله کردند.

بعد از حواشی بسیاری که پیرامون فصل چهارم سریال تاج شکل گرفت، دولت انگلستان به طور رسمی از نتفلیکس درخواست کرد تا با قرار دادن اطلاعیه‌ای در ابتدای قسمت‌های سریال تاج اعلام کند تمام رویدادهای سریال مطابق واقعیت نیستند. اما اینطور که پیداست نتفلیکس قصدی برای انجام این کار ندارد و در بیانیه‌ای اعلام کرده است: «ما همواره تاج را به عنوان یک سریال درام [و نه مجموعه‌ای مستند] ارائه داده‌ایم و اطمینان داریم که مشترکان‌مان این موضوع را درک می‌کنند که این مجموعه یک اثر داستانی است که بر اساس وقایع تاریخی ساخته شده است. در نتیجه ما هیچ برنامه‌ای برای انتشار تکذیبیه نداریم و نیازی به آن نمی‌بینیم.»

تا به امروز ۴ فصل و ۴۰ قسمت از سریال تاج پخش شده است. این مجموعه‌ی تلویزیونی احتمالا ۶ فصل و ۶۰ قسمت خواهد داشت و داستان خاندان سلطنتی انگلستان از زمان ملکه الیزابت دوم تا به امروز را روایت می‌کند. موضوعات عاشقانه‌ی خاندان سلطنتی بریتانیا و پرداختن به روابط اعضای این خانواده پررنگ‌ترین تم‌های بخش‌های ابتدایی این سریال بودند. علاو‌بر ازدواج الیزابت دوم، حکایت عاشقانه‌ی تنها خواهر ملکه الیزابت، پرنسس مارگارت، با افسر نیروی هوایی انگلستان پیتر تاونزند نیز در فصل نخست تاج روایت شد. اما رفته رفته رگه‌های سیاسی و اجتماعی این مجموعه تقویت شدند و به همین خاطر میزان تحسین‌ها و بینندگان آن طی سال‌های اخیر روندی صعودی داشته است.

