مخالفت کریستوفر نولان با تصمیم عجیب برادران وارنر

کریستوفر نولان کارگردان فیلم «انگاشته» مخالفت خود با همکاری گسترده‌ی کمپانی برادران وارنر و سرویس آنلاین اچ‌بی‌او مکس طی سال آتی میلادی را اعلام کرده است.

کمپانی برادران وانر قصد دارد از ۲۵ دسامبر ۲۰۲۰ (۵ دی) و با فیلم «زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴» تا پایان سال ۲۰۲۱ تمام فیلم‌های خود را به هنگام اکران در سینماها از طریق سرویس آنلاین اچ‌بی‌او مکس نیز در اختیار سینمادوستان قرار دهد. با این تفاسیر چند ساعت پس از اکران فیلم‌هایی همچون «تل‌ماسه» یا زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴ در سینماها به واسطه‌ی نمایش آن‌ها در یک سرویس آنلاین، نسخه‌ی دزدی‌شان نیز در سراسر اینترنت منتشر خواهد شد. اما اینطور که پیداست قرارداد تجاری برادران وارنر و ای‌تی اند تی به گونه‌ای است که خیال این کمپانی از لحاظ ضرر و زیان مالی آسوده باشد، ولی برخی از کارگردان‌ها از اکران آنلاین فیلم‌های‌شان همزمان با اکران حضوری راضی نیستند.

نولان: فیلم‌های ابرقهرمانی امروزی به ماشین‌های پول‌سازی تبدیل شده‌اند

بسیاری از سینمادوستان متعقدند این تصمیم برادران وارنر به خاطر وضعیت پیچیده و نامشخص سالن‌های سینما در سال ۲۰۲۱ است. کمپانی‌های بزرگ برای بقا و رشد مجبور به نمایش فیلم‌های تولید شده خود و در ادامه ساخت فیلم‌های جدید هستند، اما همه‌گیری کرونا به شدت به فروش فیلم‌ها در گیشه آسیب زده است و به همین خاطر بهترین راه حل طی ماه‌های پیش رو اکران فیلم‌ها به صورت آنلاین و حضوری است تا درآمد حاصل از اکران فیلم‌ها رضایت سرمایه‌گذاران را جلب کند.

از ابتدای شیوع کرونا کریستوفر نولان یکی از فیلم‌سازانی بود که اصرار بسیاری بر اکران فیلم‌ها و روشن نگه داشتن چراغ سینماها داشت، به همین خاطر او با موافقت برادران وارنر در تابستان فیلم انگاشته را روی پرده برد. حالا این کارگردان بریتانیایی در گفت‌وگویی با هالیوود وارنر مخالفت خود با تصمیم اخیر برادران وارنر مبنی‌بر اکران آنلاین فیلم‌ها را اینگونه بیان کرده است: «برخی از بزرگ‌ترین فیلم‌سازان صنعت و ستارگان سینما تا دیشب تصویر می‌کردند در بزرگ‌ترین استودیوی فیلم‌سازی کار می‌کنند. به رختخواب رفتند و وقتی بیدار شدند، فهمیدند در حال همکاری با بدترین سرویس آنلاین حال حاضر هستند.»

سال ۲۰۲۱ قطعا سال سرنوشت‌سازی برای هنر-صنعت سینما است؛ زیرا پس از تجربه‌ی سال تلخ ۲۰۲۰ و شکست بسیاری از فیلم‌ها در گیشه اغلب کمپانی‌های بزرگ و کوچک فیلم‌سازی امیدوارند در ماه‌های آینده و پس از تزریق گسترده‌ی واکسن کرونا شرایط به حالت عادی بازگردد. اما برخی سینماگران و سینمادوستان نگران تاثیرات اکران آنلاین فیلم‌ها بر آینده‌ی این هنر-صنعت هستند و نولان در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود در این خصوص بیان کرده است: «برادران وارنر یک سیستم فوق‌العاده برای یک فیلم و فیلم‌ساز چه در سینماها و چه در خانه‌ها [شبکه‌ی نمایش خانگی] داشت، اما آن‌ها دارند این سیستم را از بین می‌برند. برادران وارنر حتی نمی‌فهمند چه چیزی را از دست می‌دهند. تصمیم آن‌ها توجیه اقتصادی ندارد و حتی معمولی‌ترین سرمایه‌گذار در وال استریت نیز می‌تواند تفاوت بین اختلال موقتی و اختلال دائمی در عملکرد را بفهمد.»

فیلم انگاشته تا به امروز بیش از ۳۵۷ میلیون دلار در آمریکا و سایر نقاط جهان فروخته است. نسخه‌ی بلوری این فیلم نیز هفته‌ی آینده منتشر می‌شود و انتظار می‌رود انگاشته در شبکه‌ی نمایش خانگی نیز عملکرد قابل قبولی داشته باشد. جدیدترین ساخته‌ی کریستوفر نولان داستان یک مأمور بی‌نام سازمان سیا را روایت می‌کند که برای جلوگیری از وقوع جنگ جهانی سوم تلاش می‌کند. این مأمور توسط نیروهای مخفی روس دزدیده و شکنجه می‌شود و به همین خاطر تلاش‌هایی از سمت مافوق‌هایش برای رهایی او آغاز می‌شود. فیلم انگاشته در بستر یک داستان جاسوسی و اکشن، همانند اغلب دیگر آثار نولان به سراغ بازی با زمان و پیچده کردن داستان می‌رود.

منبع: Screenrant

The post مخالفت کریستوفر نولان با تصمیم عجیب برادران وارنر appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala