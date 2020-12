۱۰ بازیگر برتر سال ۲۰۲۰ به انتخاب سایت IMDb

با توجه به نزدیک شدن به انتهای ۲۰۲۰ و رسیدن به فصل جوایز، زمان آن رسیده است که به جمع‌بندی‌های سالانه بپردازیم. سایت IMDb ده بازیگر برتر سال ۲۰۲۰ را معرفی کرد. معیار این انتخاب‌ها میزان بازدید مخاطبان از صفحه‌ی مربوط به بازیگران است.

۱۰. هنری کویل

رتبه‌ی سال گذشته: در فهرست نبوده

هنری کویل را بیشتر در نقش سوپرمن و فیلم‌های تجاری دیگرش می‌شناسیم اما او امسال با دو اقتباس ادبی در نت‌فلیکس، در نقش‌های متفاوت ظاهر شد. در سریال ویچر (The Witcher)، شکارچی هیولای کم حرف و درونگرا بود و در فیلم النا هلمز، نقش شرلوک را داشت. سریال برای فصل دوم و فیلم برای قسمت دوم تمدید شده‌اند. در سال پیش رو هم در نسخه‌ی زک اسنایدر از فیلم لیگ عدالت، هنری کویل را به عنوان یکی از شخصیت‌های اصلی خواهیم دید.

۹. لیندا کاردلینی

رتبه‌ی سال گذشته: ۱۴

او از زمانی که یک نوجوان بود، در اواخر دهه‌ی نود میلادی، در سریال‌های تلویزیونی به هنرنمایی می‌پرداخت اما تنها در چند سال اخیر، به دنبال بازی در سریال‌های خط خون (Bloodline) و سریال‌های دنیای مارول، مورد توجه قرار گرفت. در ۲۰۲۰ بازی درخشانی از خودش در سریال مرده از نظر من (Dead to Me) نشان داد و توانست به لیست ده ستاره‌ی برتر راه یابد. کاردلینی ۴۵ ساله است و تاکنون دو بار نامزد دریافت جایزه‌ی تلویزیونی امی شده‌ است.

۸. آنیا تایلور-جوی

رتبه‌ی سال گذشته: ۸۴

از آنجا که سریال گامبی وزیر بطور غیرمنتظره‌ای تبدیل به پربیننده‌ترین سریال ۲۰۲۰ شد، حضور ستاره‌ی این سریال در لیست ما دور از انتظار نبود. آنیا تایلور-جونیور از مدعیان اصلی گلدن گلوب امسال هم محسوب می‌شود و نگاه‌های طرفدارانش منتظر دیدن او در اسپین آف جدید جاده‌ی خشم خواهند بود.

بهترین سریال‌های سال۲۰۲۰

۷. آیدان گالاگر

رتبه‌ی سال گذشته: در فهرست نبوده.

بازی این ستاره‌ی جوان در سریال آکادمی آمبرلا (The Umbrella Academy) همه را شگفت زده کرد. بازیگران زیادی نبوده‌اند که بتوانند در سن او شخصیتی با این پیچیدگی را مقابل دوربین بیاورند. آیدان تنها ۱۷ سال دارد و پیش از این در سریال نیکی، ریکی، دیکی و داون نیز در بین بازیگران اصلی بوده است.

۶. مارگو رابی

رتبه‌ی سال گذشته: ۹

رابی ۲۰۲۰ را با کاندید شدن در بخش بهترین بازیگر مکمل زن برای فیلم بامب‌شل (Bombshell) آغاز کرد و به دنبال آن بعد از مدتی در نقش هارلی کوئین به پرده‌ی نقره‌ای بازگشت و بزودی نیز قرار است دوباره با قسمت دوم فیلم جوخه انتحار به سینماها بازگردد. رابی ۳۰ ساله تا به امروز دو بار کاندید اسکار شده است.

۵. ارین موریارتی

رتبه‌ی سال گذشته: ۲

سریال پسرها (The Boys) فصل دوم را قوی‌تر از فصل اول ادامه داد و ستاره‌ی بی چون و چرای سریال نیز ارین موریارتی ۲۶ ساله بود. موریارتی از ۲۰۱۰ بازی در سریال‌های تلویزیونی را آغاز کرد و در ۲۰۱۲ نیز در دیده‌بان (The watch) اولین نقش سینمایی خود را تجربه کرد.

۴. میلی بابی براون

رتبه‌ی سال گذشته: ۱۲

میلی بابی براون تنها ۱۶ سال دارد و خبر از یک ستاره‌ی در حال ظهور را، در هالیوود، می‌دهد. از بازی درخشانش در سریال چیزهای عجیب‌تر (Stranger things) که بگذریم، او در فیلم النا هلمز یکبار دیگر ثابت کرد که توانایی بازی در نقش‌های اصلی و کلیدی را دارد. او دوبار کاندید دریافت جایزه‌ی امی، بخش بهترین بازگر مکمل زن در سریال درام، شده است.

۳. انی چالوترا

رتبه‌ی سال گذشته: در فهرست نبوده

چالوترا تاکنون سه تئاتر روی صحنه برده است و از سال ۲۰۱۸ هم فعالیت تلویزیونی خود را آغاز نموده. اما تنها امسال و در سریال ویچر آن گونه که مستحقش بود مورد توجه قرار گرفت. چالوترا در ویچر نقش دخترکی گوژپشت و زشت را بازی می‌کند که توسط پدرش، به قیمتی ارزان‌تر از خوک‌ها، به جادوگری قدرتمند فروخته می‌شود. سپس سفر قهرمانانه‌ی وی به سوی پیروزی حقیقی آغاز می‌شود.

۲. جولیا گارنر

رتبه‌ی سال گذشته: در فهرست نبوده

گارنر توانست برای دومین سال متوالی جایزه‌ی بهترین بازیگر مکمل زن سریال درام را، از جشنواره‌ی تلویزیونی امی به دست آورد. او پیش از این هم در سریال‌های دیگری مانند آمریکایی‌ها، روانی و … نقش آفرینی نموده بود اما در اوزارک (Ozark) به اوج درخشش کارنامه‌ی هنری خود، تا به امروز، دست یافت. در سینما نیز امسال بازی او در فیلم دستیار (The Assistant) تحسین فراوان منتقدان را برانگیخت. گارنر تنها ۲۶ سال دارد.

۱.آنا د آرمس

رتبه‌ی سال گذشته: ۸۷

د آرمس با بازی در چاقوکشی (Knives out) خود را بعنوان بازیگری مستعد و قابل اعتماد، بیش از پیش، ثابت کرد. امسال نیز در همکاری دوباره با دنیل کریگ در فیلم (No Time to Die) بار دیگر هنر و ذوق بازیگری خود را به رخ مخاطبان کشید. آنا د آرمس هم‌چنین قرار است بزودی در فیلم بلوند به بازسازی مرلین مونرو در مقابل دوربین بپردازد.

