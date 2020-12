بازیگران جدیدی به پیش درآمد سریال بازی تاج و تخت پیوستند

مت اسمیت، اما دارسی و اولیویا کوک به جمع بازیگران سریال «خاندان اژدهایان» به عنوان نخستین پیش درآمد «بازی تاج و تخت» اضافه شدند.

سریال بازی تاج و تخت در زمان پخش‌اش به واسطه‌ی خط داستانی غافلگیر کننده، فضای فانتزی جذاب و شخصیت‌هایی هم‌دلی‌برانگیز به یکی از محبوب‌ترین سریال‌های تلویزیونی در میان منتقدان و عموم سریال‌بین‌ها تبدیل شد. شبکه‌ی اچ‌بی‌او قصد دارد دنیای بازی تاج و تخت را بر اساس سایر نوشته‌های جورج آر. آر. مارتین گسترش دهد و برای گام نخست به سراغ کتاب «آتش و خون» رفته است تا سریالی تحت نام خاندان اژدهایان بسازد. هفته‌ی گذشته نخستین تصاویر از سریال خاندان اژدهایان منتشر شد و حالا اچ‌بی‌او مت اسمیت، اما دارسی و اولیویا کوک را به جمع بازیگران اصلی آن اضافه کرده است.

اچ‌بی‌او برای ایفای نقش پرنسس رینیرا تارگرین با اما دارسی به توافق رسیده است. این شاهزاده فرزند نخست شاه ویسریس اول بوده و خون خالص والریایی دارد و یک اژدها سوار است. برخی می‌گویند رینیرا استعدادهای ذاتی بسیاری دارد، اما یک مرد نیست. همچنین اولیویا کوک که او را به خاطر فیلم «صدای متال» به خاطر می‌آوریم برای بازی در نقش آلیسنت های‌تاور، دختر اوتو های‌تاور انتخاب شده است. آلیسنت دختری بسیار تیزبین، باهوش و زیبا رو توصیف شده است.

مت اسمیت نیز قرار است در سریال نقش شاهزاده دیمون تارگرین را ایفا کند. دیمون تارگرین عمو و همسر پرنسس رینیرا تارگرین است که از او به عنوان یک جنگجوی بی‌همتا و اژدهاسواری ممتاز یاد می‌شود که خون واقعی اژدها را در اختیار دارد. این بازیگر تا به امروز بیشتر به خاطر حضور در سریال‌های «دکتر هو» و «تاج» شناخته می‌شود.

میگل ساپوچنیک آرژانتینی برای کارگردانی قسمت پایلوت و چند قسمت دیگر از فصل نخست خاندان اژدهایان انتخاب شده است. او پیش از این به‌عنوان کارگردان چند قسمت از بازی تاج و تخت با HBO همکاری داشته است. همچنین رایان کندال به خاطر ساخت سریال «کلونی» شناخته می‌شود، وظیفه‌ی نوشتن فیلم‌نامه‌ی نخستین پیش‌درآمد بازی تاج و تخت را برعهده دارد.

داستان سریال خاندان اژدهایان حدود ۳۰۰ سال پیش از آغاز سریال اصلی رقم می‌خورد و مطابق کتاب آتش و خون نوشته‌ی جرج آر. آر. مارتین چگونگی افول خاندان تارگریان را به تصویر می‌کشد. این‌طور که پیداست تیم سازنده‌ی سریال خاندان اژدهایان در حال انتخاب بازیگران مد نظرش است و فعلا تمرکز آن‌ها روی یافتن بازیگران اصلی زن سریال است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، فیلم‌برداری این مجموعه در اوایل سال ۲۰۲۱ آغاز خواهد شد و در سال ۲۰۲۲ باید شاهد آغاز پخش آن باشیم.

