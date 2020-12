خیلی‌ها معتقدند دیگر دوران اوج هالیوود به سر رسیده و خبری از آن عصر طلایی نیست که در آن، نام یک کارگردان روی یک فیلم تضمین‌کننده فروش آن بود. اما در همین قرن بیست‌ویک هم کارگردان‌های خوب زیادی داریم که به دلیل مهارت، ذوق و توانایی‌های خاص خود موفق شده‌اند آثار متمایزی ارائه دهند و طرفداران عظیم و وفاداری اطراف خود جمع کنند.

منظور این نیست که هر فیلم خوبی حتما باید فروش چند صد میلیون دلاری داشته باشد. کلی فیلم عالی هم داریم که در گیشه کار خود را با یک فروش معمولی و شاید حتی ضعیف به پایان می‌رسانند. ولی وقتی شرکت‌های غول هالیوودی روی پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری می‌کنند، اولین توقعی که از کارگردان کار دارند این است که فیلم را به یک موفقیت بزرگ تبدیل کند. در این مطلب نگاهی می‌اندازیم به تعدادی از کارگردان‌های مطرح که همیشه اعتماد تهیه‌کننده‌ها را به خوبی جواب داده‌اند و پشت دوربین هر اثری که رفته‌اند، آن را به یک فیلم پرفروش تبدیل کرده‌اند.

۱۰. جان فاورو – مجموع فروش: ۴.۳ میلیارد دلار

جان فاورو را بیشتر به خاطر بازی در نقش هپی هوگان، دوست تونی استارک در فیلم‌ «مرد آهنی‌» می‌شناسیم. ولی نکته‌ای که شاید بعضی‌ها ندانند این است که همین مردی که در نقش هپی هوگان بازی کرده کارگردان‌ آن فیلم هم هست.

در اصل او یکی از بخش‌های جدانشدنی دنیای ابرقهرمانی مارول است که نقش مهمی در تبدیل کردن آن به یک مجموعه موفق داشت. او بعدا کارگردان آثار دیگری همچون «مرد آهنی ۲» و نسخه‌های سینمایی «کتاب جنگل» و «شیرشاه» شد. دو فیلم آخر در مجموع بیش از ۲.۵ میلیون دلار فروش داشتند. فاورو در حال حاضر تولید سریال بسیار موفق «مندلورین» را برعهده گرفته است.

۹. تیم برتون – مجموع فروش: ۴.۴ میلیارد دلار

تیم برتون را معمولا با فانتزی‌های گوتیک ترسناکش همچون «سایه‌های سیاه» و «ادوارد دست قیچی» می‌شناسیم. ولی فیلم‌‌های موفق او در گیشه، اقتباس‌هایی تماشایی از کتاب‌ها و داستان‌های مصور مختلف هستند، به عنوان مثال دو فیلم «بتمن» و «بازگشت بتمن».

«آلیس در سرزمین عجایب»، فیلم سال ۲۰۱۰ او هم مجموع فروش جهانیش از یک میلیارد دلار عبور کرد. در اصل موفقیت همین فیلم بود که باعث شد دیزنی پروژه عظیم بازسازی انیمیشن‌های کلاسیک خود را کلید بزند.

۸. جی. جی. آبرامز – مجموع فروش: ۴.۶ میلیارد دلار

جی. جی. آبرامز به عنوان نویسنده، کارنامه‌ای پربارتر از آبرامز کارگردان دارد. همچنین در مقایسه با دیگر افراد این فهرست، او بیشتر از بقیه در حوزه سریال هم فعالیت داشته و نقش مهمی در خلق سریال‌های مشهوری چون «گمشدگان» و «فرینج» داشته است.

او بعد از این‌که در سال ۲۰۰۹ یک فیلم تحسین شده از مجموعه‌ فیلم‌های «پیشتازان فضا» روی پرده آورد، کارگردانی «جنگ ستارگان: نیرو برمی‌خیزد» را برعهده گرفت و در نویسندگی فیلمنامه آن هم مشارکت داشت، فیلمی که از معدود آثاری در تاریخ سینما است که موفق شده از مرز ۲ میلیارد دلار عبور کند. «خیزش اسکای‌واکر» هم که دوباره آبرامز به عنوان کارگردان و نویسنده در روند تولید آن حضور داشت، فروش جهانیش از یک میلیارد دلار گذشت.

۷. کریستوفر نولان – مجموع فروش: ۴.۷ میلیارد دلار

او پادشاه بلاک‌باسترهای تابستانی، به معنای واقعی کلمه است. فیلم‌های کریستوفر نولان در گیشه همیشه به فروش چند صد میلیون دلاری می‌رسند. البته فروش فیلم آخر او، «انگاشته» را باید نادیده گرفت چون در میانه یک همه‌گیری جهانی اکران شد.

سه‌گانه بتمن نولان همیشه نمونه‌ای درخشان از فیلم‌های ابرقهرمانی خواهند بود که مرزهای انتظارات فیلم‌های پا‌پ‌کورنی را درنوردیده‌اند. جدا از فیلم‌های چند میلیارد دلاری، نولان کارگردان کلاسیک‌های تماشایی همچون «یادگاری» و «تلقین» هم بوده است.

۶. دیوید یِتس – مجموع فروش: ۶ میلیارد دلار

جدا از فیلم‌های «هری پاتر» و عناوین فرعی آن همچون «موجودات شگفت‌انگیز»، نام دیوید یتس را خیلی کم می‌شنویم. ولی همان انگشت‌شمار فیلمی که او کارگردانی کرده در جدول فروش بسیار موفق بوده‌اند. فیلم‌های او محبوبیتی گسترده بین هواداران سینما پیدا کرده‌اند و سود زیادی داشته‌اند.

چهار فیلم «هری پاتر» که او کارگردانی کرد، و با «هری پاتر و محفل ققنوس» آغاز شد، در مجموع در سراسر جهان ۹۰۰ میلیون دلار فروش داشتند. مجموعه فیلم‌های «موجودات شگفت‌انگیز» هم به لطف بنیه قوی دنیای هری پاتر، تا به‌حال فروش بدی نداشته‌اند.

۱۰ کارگردان مشهور که بازیگران برجسته‌ای بودند

۵. جیمز کامرون – مجموع فروش: ۶.۲ میلیارد دلار

جیمز کامرون کارگردان «بیگانه» و «نابودگر» است که از نظر فرهنگی جزو تاثیرگذارترین فیلم‌های تاریخ سینما هستند، او با همین‌ دو فیلم هم میراث رشک برانگیزی دارد. ولی کامرون بعد از این‌ها به سراغ «تایتانیک» و «آواتار» رفت»، دو فیلمی که اگر بخواهیم رکوردشکنی‌هایشان را بنویسیم، از حوصله این مقاله خارج است.

«تایتانیک» اولین فیلم تاریخ سینما بود که از مرز یک میلیارد دلار فروش عبور کرد و برای ۱۲ سال پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینما باقی ماند. بعد از آن این «آواتار»، دیگر فیلم همین جناب کامرون بود که جایگاهش را گرفت و خودش اولین فیلم تاریخ سینما شد که از مرز ۲ میلیارد دلار عبور کرد.

۴. مایکل بِی – مجموع فروش: ۶.۴ میلیارد دلار

منتقدها علاقه چندانی به فیلم‌های مایکل بی ندارند، بالاترین امتیازی که فیلم‌های او در سایت راتن تمیتوز گرفته، ۶۶٪ است، آن هم به خاطر فیلمی که بیش از بیست سال پیش ساخته! بعید به نظر می‌رسد مایکل بی روزی برنده اسکار بهترین فیلم یا کارگردانی شود، ولی او در جدول فروش یک غول بی‌رقیب است و آثارش به اندازه جلوه‌های ویژه‌ فیلم‌هایش پرسروصدا هستند.

مهم‌ترین فیلم‌هایی که او تا به‌حال تولید کرده، مجموعه فیلم‌های «تبدیل‌شوندگان» است که در مجموع، ۴.۸ میلیارد دلار فروش داشته‌اند.

۳. پیتر جکسون – مجموع فروش: ۶.۵ میلیارد دلار

«ارباب حلقه‌ها» از جی. آر. آر. تالکین هم یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های تاریخ است، و هم یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین آثار حوزه ادبیات که ادبیات انگلیسی را برای همیشه متحول کرد.

اقتباس‌های پیتر جکسون از این مجموعه کتاب موفق هم در حوزه سینما چنین جایگاهی دارند. او این کتاب‌ها را به حماسی‌ترین شکل ممکن، به میلیون‌ها مخاطب تازه معرفی کرد. این مجموعه سینمایی که سه‌گانه «هابیت»را هم شامل می‌شود، با فروش جهانی تقریبی ۶ میلیارد دلار، یکی از موفق‌ترین فیلم‌های تاریخ سینما است.

۲. برادران روسو – مجموع فروش: ۶.۸ میلیارد دلار

دنیای سینمایی مارول با فروش تقریبی ۲۳ میلیارد دلار از اکران ۲۳ فیلم (یعنی هر فیلم تقریبا یک میلیارد دلار فروش داشته است، که همین هم آمار حیرت‌انگیزی است)، پرفروش‌ترین مجموعه سینمایی جهان است. از این نظر، «جنگ ستارگان» در جایگاه دوم قرار می‌گیرد و درآمد آن نصف سینمای مارول است.

آنتونی و جوزف روسو کارگردان دو فیلم آخر «کاپیتان آمریکا»، «انتقام‌جویان: جنگ ابدیت» و «انتقام‌جویان: پایان بازی» هستند. «پایان بازی» در حال حاضر پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینما است.

۱. استیون اسپیلبرگ – مجموع فروش: ۱۰.۵ میلیارد دلار

استیون اسپیلبرگ به عنوان یکی از تاثیرگذارترین کارگردان‌های حال حاضر صنعت سینما، همیشه در صدر خیلی از فهرست‌ها قرار دارد. او که در طول شش دهه بیش از ۳۰ فیلم را کارگردانی کرده است، قدرتمندترین کارگردان این فهرست است. او همچنین در این فهرست، بیشترین اسکار را در کارنامه خود دارد.

نکته کنایه‌آمیز این است که اسپیلبرگ اگرچه پولسازترین کارگردان تاریخ است، ولی تنها یکی از فیلم‌هایش موفق شده از مرز یک میلیارد دلار عبور کند (آن هم پس از اکران دوباره). ولی تعداد بالای بلاک‌باسترهای موفق او باعث می‌شود چندان به این مساله توجه نکنیم.

