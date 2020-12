برندگان جوایز فیلم اروپا ۲۰۲۰ مشخص شدند؛ درخشش یک دور دیگر و وینتربرگ

برندگان جوایز فیلم اروپا ۲۰۲۰ اعلام شدند تا سینمادوستان بهترین فیلم‌ها، کارگردانان و بازیگران اروپایی طی سال گذشته از نظر آکادمی فیلم اروپا را بشناسند.

بی‌تردید فیلم «یک دور دیگر» به کارگردانی توماس وینتربرگ برنده‌ی بزرگ جوایز فیلم اروپا امسال است. این فیلم توانست چهار جایزه‌ی مهم بهترین فیلم، بهترین کارگردان، بهترین فیلم‌نامه و بهترین بازیگر نقش اول مرد را به خود اختصاص دهد تا از همین الان سینمای سوئد و وینتربرگ خود را به عنوان یکی از مدعیان اصلی جوایز مهم سینمایی در رویدادهای پیش رو از جمله اسکار و گلدن گلوب معرفی کنند.

فیلم یک دور دیگر؛ یکی از بهترین فیلم‌های وینتربرگ تاکنون

داستان فیلم یک دور دیگر درباره‌ی چهار معلم میانسال است که قصد دارند زندگی جدیدی را آغاز کنند. آن‌ها تصمیم می‌گیرند روزانه مقدار معینی الکل مصرف کنند؛ زیرا معتقدند مقداری الکل می‌تواند رنگ و بوی تازه‌ای به زندگی روزمره‌ی آن‌ها ببخشد، اما این تصمیم باعث می‌شود تمام زندگی حرفه‌ای‌شان زیر و رو شود. اغلب منتقدان بازی مدس میکلسن در این فیلم را ستوده‌اند و به طور کلی یک دور دیگر را اثری اصلاح‌طلبانه و انسان‌دوستانه خوانده‌اند. فیلم یک دور دیگر در ابتدای پاییز توانسته بود جایزه‌ی اصلی جشنواره فیلم لندن را هم به خود اختصاص دهد.

وینتربرگ پس از دریافت جایزه‌ی بهترین کارگردان اروپایی سال ۲۰۲۰ اینگونه احساسات خود را بیان کرد: «من به هنگام ساخت این فیلم دخترم را [در یک حادثه] از دست دادم. این فیلم در سخت‌ترین دوران زندگی من ساخته شد. ساخت یک دور دیگر تنها با حمایت خانواده و دوستانم ممکن بود. آیدا قرار بود كه بخشی از فیلم باشد.» مدس میکلسن بازیگر نقش اصلی یک دور دیگر نیز پس از دریافت جایزه‌ی بهترین بازیگر نقش اول مرد، آن را به دختر تازه درگذشته‌ی وینتربرگ تقدیم کرد.

جایزه‌ی بهترین بازیگر زن نیز به پائولا بیر به خاطر نقش‌آفرینی قابل تحسین‌اش در فیلم «اوندینه» رسید. او به خاطر همین نقش چند ماه قبل جایزه‌ی خرس نقره‌ای جشنواره برلین را هم از آن خود کرده بود.

فهرست برندگان جوایز فیلم اروپا ۲۰۲۰

بهترین فیلم اروپایی: یک دور دیگر به کارگردانی توماس وینتربرگ

یک دور دیگر به کارگردانی توماس وینتربرگ بهترین کارگردان اروپایی: توماس وینتربرگ به خاطر یک دور دیگر

توماس وینتربرگ به خاطر یک دور دیگر بهترین بازیگر زن اروپایی: پائولا بیر به خاطر اوندینه

پائولا بیر به خاطر اوندینه بهترین بازیگر مرد اروپایی: مدس میکلسن به خاطر یک دور دیگر

مدس میکلسن به خاطر یک دور دیگر بهترین فیلم‌نامه اروپایی: توبیاس لیندهولم و توماس وینتربرگ به خاطر یک دور دیگر

توبیاس لیندهولم و توماس وینتربرگ به خاطر یک دور دیگر کشف اروپا – جایزه‌ی فیپرِشی: کارلو سیرونی به خاطر فیلم تنها (Sole)

کارلو سیرونی به خاطر فیلم تنها (Sole) بهترین فیلم کمدی اروپایی: ضربه‌ی بزرگ به کارگردانی امانوئل کورکول

ضربه‌ی بزرگ به کارگردانی امانوئل کورکول بهترین انیمیشن اروپایی: جوزپ به کارگردانی اورل (Aurel)

جوزپ به کارگردانی اورل (Aurel) جایزه‌ی آکادمی فیلم اروپا برای داستان‌نویسی نوآورانه: مارک کازینز به خاطر فیلم زنان فیلم می‌سازند

مارک کازینز به خاطر فیلم زنان فیلم می‌سازند بهترین فیلم‌برداری اروپایی: ماتئو کوکو به خاطر پنهان

ماتئو کوکو به خاطر پنهان بهترین ادیت اروپایی: ماریا فانتستیکا والموری به خاطر یک عهده‌شکنی دیگر

ماریا فانتستیکا والموری به خاطر یک عهده‌شکنی دیگر بهترین گریم و آرایش مو اروپایی: یولاندا پینا، فلیکس تررو و ناچو دیاز به خاطر سنگر بی‌پایان

یولاندا پینا، فلیکس تررو و ناچو دیاز به خاطر سنگر بی‌پایان بهترین جلوه‌های ویژه‌ی اروپایی: ایناکی ماداریاگا به خاطر پلتفرم

ایناکی ماداریاگا به خاطر پلتفرم بهترین فیلم کوتاه اروپایی: همه‌ی گربه‌ها در سایه خاکستری هستند به کارگردانی لس لیندر

