بالاخره فیلم «آسمان نیمه‌شب» در تعداد محدودی از سینماهای آمریکا روی پرده رفت، اما جدیدترین ساخته‌ی جورج کلونی برخلاف انتظارات چندان در کسب رضایت منتقدان موفق نبوده است.

فیلم آسمان نیمه‌شب اثری علمی تخیلی با رگه‌هایی احساسی است که بر اساس رمان «صبح بخیر، نیمه‌شب» نوشته‌ی لیلی بروکس-دالتون ساخته شده است. این فیلم داستان دانشمندی میانسال و تنها به نام آگوستین با بازی جورج کلونی را روایت می‌کند که در تلاش است تا سالی با بازی فلیسیتی جونز و دوستان فضانوردش را از بازگشت به زمین و مواجهه با یک فاجعه‌ی جهانی اسرارآمیز باز دارد.

آسمان نیمه شب می‌تواند جورج کلونی را به اسکار بازگرداند

آسمان نیمه‌شب از ابتدای هفته‌ی جاری برای کسب جواز شرکت در مراسم‌های فصل جوایز سینمایی پیش رو در برخی از سینماهای آمریکا و سایر نقاط جهان به صورت محدود روی پرده رفته است و از ۳ دی (۲۳ دسامبر) نیز از طریق نتفلیکس در دسترس سینمادوستان قرار می‌گیرد. تا به این ساعت میانگین نمره‌ی این فیلم در راتن تومیتوز و متاکریتیک به ترتیب ۵۴ از ۱۰۰ و ۵۳ از ۱۰۰ است. بسیاری از منتقدان کلیات فیلم را قابل قبول دانسته‌اند، اما پیچش‌های داستانی بی‌منطق و لحن خشک فیلم کلونی را دلایل عدم تاثیرگذاری و موفقیت کامل آن ذکر کرده‌اند. با توجه به بررسی‌های منتشر شده نمی‌توان شانس موفقیت چندانی برای آسمان نیمه‌شب در بخش بهترین فیلم یا بهترین کارگردانی در اسکار، گلدن گلوب و بفتا قائل شد، اما شاید کلونی بتواند به یک یا چند نامزدی در شاخه‌ی بهترین بازیگر مرد دست پیدا کند.

خلاصه‌ی نقدهای فیلم آسمان نیمه‌شب

اریک کوهن از ایندی‌وایر

امتیاز: ۶۷ از ۱۰۰

در حالی که آسمان نیمه شب از برخی پیچیدگی‌ها و غافلگیری‌های داستانی منسوخ و نامناسب رنج می‌برد، اما هیچ‌گاه اتمسفر و فضای سرد رمان که الهام بخش تمام دقایق فیلم است را فراموش نمی‌کند. این اتمسفر و فضاسازی تنها نکته‌ی بدیع فیلم است.

کریس اوانجلیستا از اسلش‌فیلم

امتیاز ۶۰ از ۱۰۰

آسمان نیمه‌شب با جاه‌طلبی به دنبال رسیدن به پاتوس [برانگیختن احساسات درونی مخاطب] است. در فیلم موضوعات بنیادی زیبایی وجود دارد؛ داستانی که قصد دارد به ما بگوید زندگی حتی به هنگام گم‌گشتنی نیز همچنان ارزشمند است. این موضوع ارزش شنیده شدن را دارد، اما آسمان نیمه‌شب قادر به شکل دادن یک گفت‌وگو نیست.

برایان تالریکو از راجر ایبرت

امتیاز: ۵۰ از ۱۰۰

اولین نقش‌آفرینی کلونی پس از سال ۲۰۱۶ [با فیلم‌های هیولای پول و درود بر سزار!] قابل قبول است، اما کارگردانی او به اندازه‌ی مناظری که شخصیت اصلی به آن‌ها سفر می‌کند سرد است و هرگز نکته‌ی مثبتی پیدا نمی‌کند که منجر به حس‌انگیزی شود. آسمان نیمه‌شب در ظاهر خوب به نظر می‌رسد، اما از درون پوشالی است.

پیتر بردشاو از گاردین

امتیاز: ۴۰ از ۱۰۰

جورج کلونی بازی بازیگران را به خوبی کنترل کرده، اما داستان فیلم بی‌هدف است و به بی‌راهه کشیده می‌شود.

