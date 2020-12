جزئیات جدیدی در مورد فیلم‌های سینمایی فاز چهارم‌ مارول منتشر و اطلاعات جدیدی در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.

با اکران «انتقام‌جویان: پایان بازی»، کمپانی مارول از فهرست ۲۲ فیلم خود پرده برداشت. داستان با مرد آهنی در سال ۲۰۰۸ شروع شد، و از آن زمان شاهد معرفی قهرمان‌های جدید، ترکیب باورپذیر شخصیت‌ها و حتی شاهد کشته شدن برخی از شخصیت‌ها بوده‌ایم.

در حالی که فیلم‌های تیمی قبلی مانند انتقامجویان و انتقامجویان: عصر الترون یک حس پایان به آن‌ها می‌داد، اما این فیلم پایان بازی (Endgame) است که پایانی موفق و درست برای ۲۱ فیلم قبل از خودش بود.

به همین منظور، استودیوی مارول در مورد فیلم‌های بعدی خود محتاطانه‌تر عمل و از اعلام تاریخ انتشار فیلم‌های پس از مرد عنکبوتی: دور از خانه (Spider-Man: Far from Home) خودداری کرد. یعنی تا رویداد کامیک‌کان ۲۰۱۹، جایی که کوین فیج، رئیس استودیوی مارول روی صحنه رفت و جزئیات دو سال اول فیلم‌های فاز ۴ مارول را روشن کرد.

جزئیات بسیاری از این پروژه‌ها از قبل به بیرون درز کرده بود، اما اینکه این جزئیات تأیید شوند بهتر است. بنابراین، با توجه به این موضوع، لیست کاملی از همه‌ی فیلم‌های آینده مارول را که می‌دانیم در دست ساخت هستند، گردآوری کرده‌ایم.

۱. بیوه سیاه (Black Widow)

تاریخ انتشار: ۷ می ۲۰۲۱

: در مرحله پس تولید کارگردان: کیت شورتلند

کیت شورتلند بازیگران: اسکارلت جوهانسن، ریچل ویس، فلورنس پوگ و دیوید هاربر

آنچه تاکنون می‌دانیم: استودیوی مارول مدت‌هاست که در حال ساخت فیلمی فرعی بر اساس شخصیت بیوه سیاه بوده و سرانجام پس از انتقامجویان: پایان بازی (Avengers: Endgame) آماده‌ی این کار شد. مارول با اسکارلت جوهانسون برای یافتن کارگردان مناسب همکاری کرد، و از صدها نامزد برای این کار مصاحبه به عمل آورد تا در نهایت سکان کارگردانی را به کیت شورتلند، فیلم‌ساز مستقل سپرد.

این فیلم مربوط به دوره‌ی قبل از فیلم «انتقامجویان: جنگ ابدیت» است که ناتاشا رومانوف را به عنوان یک جاسوس تصویر کرده و حتی درباره‌ی زندگی او قبل از ماجراهای انتقام‌جویان است.

هاربر نقش محافظ سرخ (Red Guardian) را بازی می کند که در کمیک‌‌ها معادل اتحاد سوسیالیستی جماهیر شوروی است و به نوعی کاراکتر مقابل کاپیتان آمریکا به شمار می‌رود. پوگ هم ایفاگر نقش یلنا است، شخصیتی که در کمیک‌ها بعد از ناتاشا رومانوف عنوان بیوه سیاه را خواهد گرفت. این فیلم برای اکران در ماه می سال ۲۰۲۰ برنامه‌ریزی شد اما به دلیل شیوع ویروس کرونا، تا اواخر ماه نوامبر و سپس تا سال ۲۰۲۱ به تأخیر افتاد.

۲. شانگ چی و افسانه ده حلقه (Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings)

تاریخ انتشار: ۹ جولای ۲۰۲۱

۹ جولای ۲۰۲۱ وضعیت: در مرحله پس تولید

در مرحله پس تولید کارگردان: دستین دنیل کرتون

دستین دنیل کرتون بازیگران: سیمو لیو، اوکوافینا و تونی لیانگ

آنچه تاکنون می‌دانیم: مارول با شانگ چی به دنبال تولید اولین فیلم ابرقهرمانی خود با بازیگران آسیایی در نقش اصلی است.

این فیلم براساس یك شخصیت كمیك ساخته شده است كه در اوایل دهه ۱۹۷۰ توسط استیو انگلهارت و جیم استارلین خلق شد. در کمیک‌ها، شانگ چی توسط پدرش در زمینه هنرهای رزمی پرورش یافته و آموزش دیده است، اما وقتی فهمید پدرش در واقع شیطان است، علیه او شد.

مارول تیم بازیگری را با بازیگران آسیایی پر کرده و از دستین دنیل کرتون که بیشتر به خاطر فیلم مستقل بخش کوتا‌ه‌مدت شماره ۱۲ (Short Term 12) شناخته شده، برای کارگردانی این فیلم استفاده کرده است. او از میان گزینه‌هایی مثل آلن یانگ (Master of None) و دبورا چو (The Mandalorian) انتخاب شد.

۳. جاودانه‌ها (Eternals)

تاریخ انتشار: ۵ نوامبر ۲۰۲۱

۵ نوامبر ۲۰۲۱ وضعیت: در مرحله پس تولید

در مرحله پس تولید کارگردان: کلویی ژائو

کلویی ژائو بازیگران: جما چان در نقش سرسی، ریچارد مادن در نقش ایکاریس، کومایل نانجیانی در نقش کینگو، لورن ریدلوف در نقش مکاری، برایان تیری هنری در نقش فستوس، سالما هایک در نقش آژاک، لیا مک هیو در نقش اسپریت، دون لی در نقش گیلگمش و کیت هرینگتون در نقش دان ویتمن (معروف به شوالیه سیاه)، به همراه آنجلینا جولی در نقش تنا

آنچه تاکنون می‌دانیم: جاودانه‌ها یا Eternals بر اساس یک مجموعه طنز به قلم جک کربی ساخته شده و حول گروهی از موجودات ابرقدرت و تقریباً جاودانه می‌چرخد.

مارول، کارگردان فیلم تحسین شده سوارکار (The Rider)، کلویی ژائو را برای کارگردانی این فیلم به خدمت گرفت. فیلم‌برداری از پاییز ۲۰۱۹ آغاز و در سال ۲۰۲۰ به پایان رسید. این فیلم برای اکران در نوامبر سال ۲۰۲۰ برنامه‌ریزی شده بود اما به دلیل شیوع ویروس کرونا، با تاخیر مواجه شد، و ابتدا به فوریه ۲۰۲۱ و سپس به نوامبر ۲۰۲۱ تغییر زمان داد.

۴. دنباله مرد عنکبوتی: دور از خانه (Spider-Man: Far From Home Sequel)

تاریخ انتشار: ۱۷ نوامبر ۲۰۲۱

۱۷ نوامبر ۲۰۲۱ وضعیت: در مرحله تولید

در مرحله تولید کارگردان: جان واتس

جان واتس بازیگران: تام هالند، زندایا، جیکوب باتالون، بندیکت کامبربچ، آلفرد مولینا، اندرو گارفیلد، کرستن دانست و جیمی فاکس

آنچه تاکنون می‌دانیم: وقتی که مرد عنکبوتی: دور از خانه در سینماهای جهان اکران می‌شد، مارول استودیو و سونی پیکچرز در مورد ادامه همکاری برای فیلم‌های آینده مرد عنکبوتی به بن‌بست رسیده بودند.

در تابستان ۲۰۱۹ گفتگوها بین دو طرف در مورد چگونگی همکاری ادامه یافت (دیزنی خواستار کاهش بیشتر گیشه در ازای پرداخت نسبت به برخی از تولیدات بود، در حالی که سونی می‌خواست وضع موجود را حفظ کند)، اما در ماه سپتامبر دو طرف بر سر دست کم یک فیلم دیگر از مرد عنکبوتی با بازی هالند (که در یک فیلم بدون نام دیگر در MCU در فاز چهارم مارول نیز ظاهر خواهد شد) به توافق رسیدند. گفته می‌شود نویسندگان دور از خانه، کریس مک کنا و اریک سامرز در حال کار بر روی فیلم‌نامه هستند و جان واتس دوباره روی صندلی کارگردان خواهد نشست.

۵. دکتر استرنج در قلمروی بی‌پایان دیوانگی ( Doctor Strange In The Multiverse Of Madness)

تاریخ انتشار: ۲۵ مارس ۲۰۲۲

۲۵ مارس ۲۰۲۲ وضعیت: در مرحله پیش تولید

در مرحله پیش تولید کارگردان: سم ریمی

سم ریمی بازیگران: بندیکت کامبربچ، الیزابت اولسن، ریچل مک آدامز، بندیکت وونگ و چیوتل اجیوفور

آنچه تاکنون می‌دانیم: در حالی که بدون شک فیلم دکتر استرنج ۲۰۱۶ قصد داشت فرانچایز جدیدی را آغاز کند، اما پیگیری‌هایی انجام شد تا شخصیت بندیکت کامبربچ بتواند نقشی کلیدی را در انتقامجویان: جنگ بی‌نهایت و انتقامجویان: پایان بازی ایفا کند.

در دسامبر ۲۰۱۸، مشخص شد که دریکسون بی‌سروصدا معامله‌ای را برای بازگشت و کارگردانی دنباله فیلم دکتر استرنج در فاز چهارم مارول امضا کرده و در کامیک‌کان ۲۰۱۹ مارول تایید کرد که دیرکسون و کامبربچ برای قسمت بعدی فیلم دکتر استرنج برمی‌گردند. دریکسون این دنباله را به عنوان اولین فیلم “ترسناک” دنیای سینمایی مارول توصیف کرد. جید هیلی بارتلت هم برای نوشتن فیلمنامه انتخاب شده است.

با این حال، در ژانویه ۲۰۱۹ اعلام شد که دریکسون به دلیل اختلاف سلیقه پروژه را ترک می‌کند، ولی هم‌چنان به عنوان تهیه‌کننده اجرایی حضور خواهد داشت. پس‌ از آن، هم‌زمان با برنامه‌ریزی برای شروع فیلم‌برداری سم ریمی، کارگردان مرد عنکبوتی و Evil Dead وارد مذاکره برای کارگردانی این فیلم شد.

قرار بود فیلم‌برداری در ژوئن سال ۲۰۲۰ آغاز شود، اما با شیوع ویروس کرونا لغو شد. این فیلم پس از دوبار تغییر در زمان اکران قرار است در مارس ۲۰۲۲ روی پرده‌ نقره‌ای رود.

۶. ثور: عشق و آذرخش (Thor: Love And Thunder)

تاریخ انتشار: ۶ می ۲۰۲۲

۶ می ۲۰۲۲ وضعیت: در مرحله تولید

در مرحله تولید کارگردان: تایکا وایتیتی

تایکا وایتیتی بازیگران: کریس همسورث، ناتالی پورتمن، تسا تامپسون و کریستین بیل

آنچه تاکنون می‌دانیم: در ژانویه ۲۰۱۹ مارول با تایکا وایتیتی، کارگردان فیلم ثور: رگناروک برای نویسندگی و کارگردانی قسمت چهارم ثور قرارداد امضا کرد. اما چند هفته بعد در کمیک‌کان مارول خبر بزرگ دیگری را منتشر کرد: این فیلم با بازگشت ناتالی پورتمن در نقش جین فاستر، که اولین ثور زن در دنیای سینمایی مارول خواهد بود، همراه است.

ناتالی پورتمن در کنار کریس همسورث و تسا تامپسون در نقش والکری، که در پایان فیلم انتقامجویان: پایان بازی به عنوان پادشاه آزگارد معرفی شد، بازی خواهد کرد. فیلم‌برداری این فیلم در آگوست ۲۰۲۰ در استرالیا آغاز خواهد شد.

همچنین گزارش شده است که کریستین بیل به جمع بازیگران این فیلم پیوسته و نقش شخصیت شرور این فیلم (Gorr the God Butcher) را بازی خواهد کرد.

قرار بود فیلم‌برداری در اواخر سال ۲۰۲۰ شروع تا فیلم برای اکران در نوامبر ۲۰۲۱ آماده شود، اما شیوع ویروس کرونا باعث شد مارول تاریخ اکران را تغییر داده و آن را تا سال ۲۰۲۲ به تاخیر بیاندازد.

۷. پلنگ سیاه ۲ (Black Panther 2)

تاریخ انتشار: ۸ جولای ۲۰۲۲

۸ جولای ۲۰۲۲ وضعیت: در مرحله تولید

در مرحله تولید کارگردان: رایان کوگلر

آنچه تاکنون می‌دانیم: متاسفانه ستاره این فیلم چادویک بوزمن در ۲۸ آگوست درگذشت، اما این دنباله بسیار مورد انتظار در حال حاضر در جریان است. قرار بود فیلم‌برداری به طور آزمایشی از سال ۲۰۲۱ آغاز شود، اما هیچ کس در مارول از میزان بیماری بوزمن اطلاع نداشت، بنابراین آن‌ها اکنون وقت خود را صرف بررسی چگونگی ادامه کار می‌کنند.

کوین فیج در دسامبر سال ۲۰۲۰ فاش کرد که برای نقش تچالا بازیگر جدیدی انتخاب نخواهد شد و کوگلر سخت در حال کار بر روی فیلمنامه است.

۸. کاپیتان مارول ۲ (Captain Marvel 2)

تاریخ انتشار: ۱۱ نوامبر ۲۰۲۲

۱۱ نوامبر ۲۰۲۲ وضعیت: در مرحله تولید

در مرحله تولید کارگردان: نیا داکوستا

نیا داکوستا بازیگران: بری لارسون، ایمان ولانی و تیونا پاریس

آنچه تاکنون می‌دانیم: دنباله فیلم کاپیتان مارول در حال حاضر در مرحله تولید است، اما کارگردانان آنا بودن و رایان فلک دیگر پشت دوربین بر نمی‌گردند. بعد از این دو نفر، مارول نیا داكوستا را برای به دست گرفتن سكان کارگردانی استخدام كرد.

بری لارسون بار دیگر به عنوان کاپیتان مارول باز خواهد گشت و ایفاگر این نقش خواهد بود.

۹. نگهبانان کهکشان (Guardians Of The Galaxy Vol. 3)

تاریخ انتشار: ۲۰۲۳

۲۰۲۳ وضعیت: در مرحله تولید

در مرحله تولید نویسنده/کارگردان: جیمز گان

آنچه تاکنون می‌دانیم: سومین قسمت از سری فیلم‌های نگهبانان کهکشان ابتدا قرار بود از اوایل سال ۲۰۱۹ تولید شود، اما جیمز گان نویسنده/کارگردان این فیلم در پاییز سال گذشته به دلیل انجام دوباره شوخی‌های بدی که سال‌های گذشته در توییتر انجام داده بود، از این فیلم اخراج شد. اما در ماه مارس ۲۰۱۹ اعلام شد که گان برای کارگردانی این فیلم دوباره استخدام شده است.

ابتدا قرار بود قسمت سوم نگهبانان کهکشان در فاز چهارم مارول در سال ۲۰۲۰ اکران شود اما به تاخیر افتاد و تولید آن تا پایان پروژه گان در دنیای سینمایی دی‌سی و خوجه انتحار (Suicide Squad) آغاز نخواهد شد. پیش بینی می‌شود فیلم‌برداری در سال ۲۰۲۱ آغاز و فیلم در سال ۲۰۲۳ اکران شود.

۱۰. مرد مورچه‌ای و زنبورک: کوانتومانیا (Ant-Man And The Wasp: Quantumania)

وضعیت: در مرحله پیش تولید

در مرحله پیش تولید کارگردان: پیتون رید

پیتون رید بازیگران: پاول راد، اوانجلین لیلی، مایکل داگلاس، میشل فایفر، جاناتان میجرز و کاترین نیوتن

آنچه تاکنون می‌دانیم: در نوامبر ۲۰۱۹، استودیوی مارول اعلام کرد که پیتون رید برای کارگردانی سومین فیلم مرد مورچه‌ای برمی‌گردد. علاوه‌ بر این جف لاولس، فیلمنامه‌نویس ریک و مورتی برای نوشتن فیلم‌نامه استخدام شده و کاترین نیوتن به عنوان کاراکتر بزرگ‌تر دختر اسکات لنگ و جاناتان میجرز به عنوان شخصیت شرور کانگ تسخیر کننده (Kang the Conqueror) به جمع بازیگران پیوستند.

۱۱. چهار شگفت‌ انگیز (Fantastic Four)

وضعیت: در مرحله تولید

در مرحله تولید کارگردان: جان واتس

آنچه تاکنون می‌دانیم: در دسامبر سال ۲۰۲۰، مارول اعلام کرد که جان واتس که کارگردان فیلم‌های مرد عنکبوتی: بازگشت به خانه (Spider-Man: Homecoming)٬ مرد عنکبوتی: دور از خانه (Spider-Man: Far from Home) و سومین فیلم مرد عنکبوتی است، کارگردانی یک ریبوت کاملاً جدید از چهار شگفت انگیز را برای فاز چهارم مارول بر عهده خواهد داشت.

۱۲. تیغ (Blade)

وضعیت: در مرحله تولید

در مرحله تولید بازیگران: ماهارشالا علی

آنچه تاکنون می‌دانیم: تقریباً هیچ چیز به اندازه حضور ناگهانی ماهارشالا علی، بازیگر برنده‌ی اسکار Moonlight و Green Book، در کامیک‌کان ۲۰۱۹ به عنوان بازیگر جدید فیلم تیغ در فاز چهارم مارول غافل‌گیر کننده نبود. البته جزئیات بیشتری از این فیلم فاش نشده است.

