روز بیست و چهارم آذر ۱۳۹۹ ادبیات جاسوسی یکی از بزرگترین نویسنده‌های خودش یعنی جان لوکاره را از دست داد. نویسنده‌ای که اقتباس‌های سینمایی مشهوری از کارهای او صورت گرفته است.

دیوید جان مور کارِنوِل، با نام ادبی جان لوکاره، ۱۹ اکتبر ۱۹۳۱، در دورست انگلستان چشم به جهان گشود. مادر لوکاره در پنج سالگی خانواده را ترک کرد و او تا ۲۱ سالگی مادرش را نمی‌شناخت. پدر او نیز بارها به دنبال حقه بازی و کلاهبرداری به ثروت زیاد دست یافت و آن‌ها را از دست داد. شاید علاقه‌ی لوکاره به رازها نیز از همین رابطه‌ی پیچیده با پدرش آغاز شده است. او در دانشگاه برن، سوئیس، زبان‌های خارجه خواند. در ۱۹۵۰ به نیروهای اطلاعات ارتش بریتانیا پیوست و به عنوان مترجم زبان آلمانی در مرز اتریش اشغال شده توسط متحدین مشغول به کار شد. بعدها به آکسفورد رفت و به طور مخفیانه به جمع آوری اطلاعات برای MI5، نیروی مخفی بریتانیا، پرداخت. بعد از این که دو سال در دانشگاه ایتن زبان‌های فرانسوی و آلمانی را تدریس کرد به دفتر امور خارجه‌ی بریتانیا در بن پیوست.

زمان فعالیتش در سفارت‌خانه در بخش مدارک اطلاعاتی مشغول به کار شد و در نتیجه به مدارکی دسترسی داشت که بر فعالیت‌های سرویس اطلاعاتی بریتانیا آگاهی داشتند. او رمان اولش، فرا خواندن مردگان، را در همین دوره نوشت. برای یک کارمند رسمی سفارت‌خانه انتشار کتاب با نام اصلی ممنوع بود. نام جان لوکاره از همین جا متولد شد. سومین رمانش، جاسوسی که از سردسیر آمد، برای او شهرت جهانی به همراه آورد و در نهایت او توانست نویسندگی را به عنوان یک شغل تمام وقت ادامه دهد. در ۱۹۶۴ بعد از این که نام او، در میان نام‌های دیگر، توسط یک جاسوس دو جانبه، به اتحاد جماهیر شوروی داده شد، حرفه‌ی او به عنوان یک جاسوس به پایان رسید. اتفاقی که منبع الهام قصه‌ای در بندزن، خیاط، سرباز، جاسوس شد. جان لوکاره، در ۸۹ سالگی به دنبال دوره‌ی کوتاهی دست و پنجه نرم کردن با بیماری سینه پهلو در ۱۴ دسامبر ۲۰۲۰ ( ۲۴ آذر ۱۳۹۹) در گذشت.

پس از در گذشت جان لوکاره نویسندگان مطرح دنیا به او ادای دین کردند. استفن کینگ او را «یک غول ادبیات و یک روحیه‌ی بشردوست» نامید. رابرت هریس از او به عنوان «یکی از رمان‌نویس‌های بزرگ بریتانیایی بعد از جنگ» یاد کرد و مارگارت آتوود در توئیتر خود رمان‌های سریالی لوکاره، با محوریت جورج اسمایلی، را «کلید فهمیدن اواسط قرن بیستم» معرفی کرد.

طی سال‌ها ۲۵ اثر از لوکاره به فیلم، سریال‌های تلویزیونی و برنامه‌های رادیویی تبدیل شده‌اند. در لیست زیر به تعدادی از برترین آثار سینمایی که براساس آثار جان لوکاره ساخته شده‌اند می‌یردازیم.

۱. رابطه‌ی مرگ آور (The Deadly Affair)

کارگردان: سیدنی لومیت

سیدنی لومیت بازیگران: جیمز میسون، هری اندروز، سیمون سینیوره

جیمز میسون، هری اندروز، سیمون سینیوره محصول: ۱۹۶۶

۱۹۶۶ نمره‌ی راتن‌تومیتوز: ۶۴٪

یک مامور بریتانیایی (میسون) تلاش می کند حقایق پنهان پشت خودکشی یک کارمند دولت بریتانیا را فاش کند.

فیلم توانست پنج نامزدی جوایز بفتا را به دست آورد. در زمینه‌های بهترین فیلم، بهترین فیلم‌نامه اقتباسی، بهترین تصویربرداری، بهترین بازیگر مرد بریتانیایی و بهترین بازیگر زن خارجی، اما در نهایت دست خالی مراسم را ترک کرد. این فیلم دومین اقتباس سینمایی از آثار جان لوکاره است که پائول دن آن را به فیلم‌نامه تبدیل کرده است.

۲. جاسوسی که از سردسیر آمد (The Spy Who Came in from the Cold)

کارگردان: مارتین ریت

مارتین ریت بازیگران: ریچارد برتون، کلیر بلوم، اسکار ورنر

ریچارد برتون، کلیر بلوم، اسکار ورنر محصول: ۱۹۶۵

۱۹۶۵ نمره‌ی راتن‌تومیتوز: ۸۷٪

آلک لیماس (برتون) مسئول شبکه جاسوسی دستگاه اطلاعاتی انگلستان در برلین، در دوران جنگ سرد است. او جاسوس کهنه‌کاری است و عناصری در آن‌سوی دیوار برلین دارد که دسترسی به اسناد فوق‌سری دارند. مدتی است که افرادش یکی‌ پس از دیگری به طرز مشکوکی کشته می‌شوند. او از بازگشتن به لندن سر باز می‌زند و به ماموریتی دیگر می‌رود. ماموریتی که شاید بازگشتی نداشته باشد.



نخستین اثر سینمایی اقتباس شده از سومین رمان جان لوکاره توانست دو نامزدی اسکار، یکی در طراحی صحنه و دیگری در زمینه‌ی بهترین بازیگر مرد، به دست آورد. فیلم برخلاف اسکار توانست بفتا را دست پر ترک کند و بهترین فیلم، بهترین تصویربرداری، بهترین بازیگر مرد و بهترین طراحی صحنه را به لیست جوایز خود اضافه کند. از نظر بسیاری از منتقدان قلم روان جان لوکاره باعث پوشیده شدن بسیاری از نواقص فیلم شده است.

۳. نگاه کردن جنگ شیشه‌ای (The Looking Glass War)

کارگردان: فرانک پیرسون

فرانک پیرسون بازیگران: کریستوفر جونز، پیا دگرمارک، رالف ریچاردسون

کریستوفر جونز، پیا دگرمارک، رالف ریچاردسون محصول: ۱۹۷۰

۱۹۷۰ نمره‌ی راتن‌تومیتوز: ۴۹٪

به محافظ لهستانی از سمت MI6 موقعیتی برای دریافت امتیاز شهروندی بریتانیا داده می‌شود به شرطی که ماموریتی خطرناک در آن سوی دیوار آهنین را به سر انجام برساند. او قبول می‌کند اما به محض ورود به آلمان شرقی همه چیز به هم می‌ریزد.

فیلم بر اساس رمانی به همین نام از جان لوکاره، پنج سال بعد از نوشته شدن رمان، ساخته شده است.

۴. دختر درامر کوچک (The Little Drummer Girl)

کارگردان: جرج روی هیل

جرج روی هیل بازیگران: دیانا کیتون، یورگو ویاگیس، کلاوس کینسکی

دیانا کیتون، یورگو ویاگیس، کلاوس کینسکی محصول: ۱۹۸۴

۱۹۸۴ نمره‌ی راتن‌تومیتوز: ۷۱٪

یک مامور اسرائیلی (کینسکی) از یک بازیگر حرفه‌ای آمریکایی استفاده می‌کند تا یک بمب‌گذار فلسظینی را به دام بیاندازد.

از نظر بسیاری از منتقدان، فیلم نتوانست پیچیدگی و عمق داستان رمان جان لوکاره را به درستی به مخاطب منتقل کند. فیلم سرشار است از اطلاعات اما ناتوان است از انتقال احساس. رمان در ۱۹۸۳ نوشته شد و یک سال بعد به فیلم تبدیل شد.

۵. خانه روسی ( The Russia House)

کارگردان: فرد شپیسی

فرد شپیسی بازیگران: شان کانری، میشل فایفر، روی شایدر

شان کانری، میشل فایفر، روی شایدر محصول: ۱۹۹۰

۱۹۹۰ نمره‌ی راتن‌تومیتوز: ۷۲٪

یک ناشر بریتانیایی به طور ناخواسته برای سازمان جاسوسی بریتانیا مشغول به کار می شود تا در مورد مردم روسیه تحقیق کنند.

منتقدان فیلم را تنها دارای چند صحنه‌ی احساسی جذاب کوتاه دانستند و بیش از این از فیلم استقبال نکردند. اقتباس نوشته شده از این رمان جان لوکاره هم از نظر کارشناسان به خوبی انجام نشده است و تنها سایه‌ای از قدرتمندی و استحکام رمان، در فیلم، دیده می‌شود.

۶. خیاط پاناما ( The Tailor of Panama)

کارگردان: جان بورمن

جان بورمن بازیگران: پیرس بروسنان، جیوفری راش، جیمی لی کورتیس

پیرس بروسنان، جیوفری راش، جیمی لی کورتیس محصول: ۲۰۰۱

۲۰۰۱ نمره‌ی راتن‌تومیتوز: ۷۷٪

تبدیل شدن یک خیاط به یک جاسوس اطلاعاتی برای دولت بریتانیا.

بازی دو شخصیت اصلی فیلم مورد تحسین منتقدان قرار گرفت. بورمن هوشمندانه عمل می‌کند و با موفقیت پیچیدگی‌های شخصیت‌های رمان لوکاره را بر پرده‌ی نقره‌ای بازتاب می‌دهد.

۷. باغبان وفادار ( The Constant Gardener)

کارگردان: فرناندو میرلس

فرناندو میرلس بازیگران: رالف فاینز، ریچل وایز، هربرت کاندا

رالف فاینز، ریچل وایز، هربرت کاندا محصول: ۲۰۰۵

۲۰۰۵ نمره‌ی راتن‌تومیتوز: ۸۳٪

جاستین کویل بعد از این که برای ماموریتی از سوی بریتانیا به کنیا نقل مکان می‌کند به دنبال جر وبحث‌هایی که پیش می‌اید از همسرش فاصله می‌گیرد. بعد از به قتل رسیدن بی‌رحمانه‌ی همسرش است که او به جاهایی سرک می‌کشد که کسی از حضورش استقبال نمی‌کند.

ریچل وایز توانست برای نقش‌آفرینی به یاد ماندنی‌اش برنده‌ي اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن شود. فیلم در باکس آفیس نیز موفق عمل کرد. بعد از مدت‌ها جفری کین توانست اقتباسی قرص و محکم از یکی از رمان‌های جان لوکاره به عمل آورد که او را نامزد بهترین فیلم‌نامه‌ی اقتباسی اسکار هم کرد. تصویربرداری، موسیقی متن و تدوین فیلم هم بسیار مورد تحسین قرار گرفت. باغبان وفادار در لیست بسیاری از منتقدان در بین بهترین فیلم‌های سال ۲۰۰۵ هم به چشم می‌خورد.

۸. بندزن، خیاط، سرباز، جاسوس ( Tinker Tailor Soldier Spy)

کارگردان: توماس آلفردسن

توماس آلفردسن بازیگران: گری اولدمن، کالین فرث، تام هاردی

گری اولدمن، کالین فرث، تام هاردی محصول: ۲۰۱۱

۲۰۱۱ نمره‌ی راتن‌تومیتوز: ۸۳٪

جورج اسمایلی (اولدمن) که در بازنشستگی به سر می‌برد، بعد از این که سرویس اطلاعاتی بریتانیا شکست سختی را تجربه می‌کند و از او درخواست کمک می‌کند، قبول می‌کند تا به میدان بازگردد و از رسوایی‌ها و خیانت‌ها پرده بردارد.

بازی گری اولدمن در فیلم مورد تحسین قرار گرفت و نامزدی اسکار را برای وی به ارمغان آورد. فیلمنامه‌نویسان بریدجت اوکانر و پیتر استراگان توانستند یک بار دیگر رمانی از جان لوکاره را به فیلمنامه‌ای تبدیل کنند که نامزد دریافت اسکار بهترین فیلم‌نامه‌ اقتباسی شود و بفتای بهترین فیلم‌نامه اقتباسی را هم ببرد. رمان اصلی در ۱۹۷۴ نوشته شده است.

۹. تحت تعقیب‌ترین مرد (A Most Wanted Man)

کارگردان: آنتون کربین

آنتون کربین بازیگران: فیلیپ سیمور هافمن، ریچل مک‌آدامز، رابین رایت

فیلیپ سیمور هافمن، ریچل مک‌آدامز، رابین رایت محصول: ۲۰۱۴

۲۰۱۴ نمره‌ی راتن‌تومیتوز: ۸۷٪

گانتر بکمن مامور می‌شود تا اطلاعاتی درباره‌ی ایساک کارپوف، یک پناهنده‌ی چچنیایی که بطور غیرقانونی از روسیه وارد هامبورگ شده است، کسب کند.

تحت تعقیب‌ترین مرد یک بار دیگر ثابت کرد که کتاب‌های جان لوکاره می‌توانند به فیلم‌هایی مستحکم و جذاب تبدیل شوند که هم در گیشه به سود منجر شوند و هم تحسین منتقدان را برانگبزانند. یک فیلم جاسوسی و هیجان انگیز که نفس مخاطب را بند می‌آورد. هافمن مانند سایر فیلم‌هایی که در آن‌ها ایفای نقش کرده است، در این فیلم هم می‌درخشد. رمان در سال ۲۰۰۸ به نگارش در آمد.

۱۰. ما خائنیم (Our Kind of Traitor)

کارگردان: سوزانا وایت

سوزانا وایت بازیگران: یوان مک‌گرگور، نائومی هریس، دیمین لوئیس

یوان مک‌گرگور، نائومی هریس، دیمین لوئیس محصول: ۲۰۱۶

۲۰۱۶ نمره‌ی راتن‌تومیتوز: ۷۲٪

مردی که برای روس‌ها پول‌شویی می‌کند از خانواده‌ای که برای تعطیلات به مراکش آمده‌اند درخواست می‌کند تا مدارک جرم را به دست یک مامور سازمان اطلاعات جاسوسی بریتانیا، MI6، برسانند.

فیلم بیشتر از این که به صحنه‌های اکشن تکیه کند به فیلم‌نامه‌ی محکم و بازی‌های درخشان وابسته است و توانسته است ژانر جاسوسی خود را با موفقیت به سینما بیاورد.

