حکمرانی انیمیشن خانواده غارنشینان: عصر جدید بر باکس آفیس کماکان ادامه دارد

این هفته هم انیمیشن «خانواده غارنشینان: عصر جدید» (The Croods: A New Age) در نبود رقیبی جدی با فروشی ۳ میلیون دلاری صدر جدول باکس آفیس را تصاحب کرده است.

خانواده غارنشینان: عصر جدید برای سومین هفته‌ی پیاپی با اختلاف بسیار زیاد به پرفروش‌ترین فیلم در حال اکران در آمریکا و سراسر جهان تبدیل شده است. انیمیشن تازه‌ی دریم‌ورکس و یونیورسال پیکچرز طی هفته‌ی گذشته در آمریکا ۳ میلیون دلار فروش داشته است تا مجموع فروش آن پس از ۱۹ روز اکران در آمریکا، بازارهای جهانی و مجموع به ۲۴، ۵۲ و ۷۶ میلیون دلار برسد.

فیلم انگاشته (Tenet)؛ ناپختگی یک فیلم‌ساز خلاق

انیمیشن خانواده غارنشینان: عصر جدید ماجرای زندگی کرودزها کمی پس از انیمیشن قبلی را روایت می‌کند. این خانواده به جست‌وجوی یافتن محل زندگی مناسب‌تری نسبت به گذشته می‌روند و سرانجام در میان درختان انبوه و رودخانه‌های جاری منزل دلخواهشان را پیدا می‌کنند، اما آن محل پیش از این توسط خانواده‌ی آدم‌های بهتر تصاحب شده است. خانواده‌ی آدم‌های بهتر انسان‌هایی مدرن‌تر و تکامل یافته‌تر در مقایسه با غارنشینان هستند و قصد ندارند خانه‌شان را با آن‌ها تقسیم کنند، ولی اتفاقاتی غیرمنتظره باعث می‌شود این دو خانواده برای رسیدن به هدفی مشترک با یکدیگر متحد شوند.

همانند هفته‌ی گذشته فیلم کمدی «برادر ناتنی» در رتبه‌ی دوم قرار گرفته است. داستان این فیلم درباره‌ی یک مرد مکزیکی به نام رناتوست که در نیروی هوایی کار می‌کند و هنگامی که متوجه می‌شود یک برادر آمریکایی ناتنی دارد که تاکنون او را نمی‌شناخته بسیار شوکه می‌شود. آشر، برادر ناتنی رناتو چندان به رسم و رسوم پایبند نیست، اما این دو مجبور می‌شوند برای کشف حقایق زندگی پدرشان راهی یک سفر جاده‌ای از مکزیک تا آمریکا شوند.

برادر ناتنی این هفته تنها به ۴۹۰ هزار فروش بسنده کرده است تا مجموع فروش آن به ۱.۳۸ میلیون دلار برسد. این فیلم فقط در سینماهای آمریکا روی پرده رفته است. این میزان فروش برای چنین فیلم کمدی ضعیفی به کارگردانی لوک گرینفیلد قابل قبول است؛ زیرا برادر ناتنی نه از بازیگران محبوبی بهره می‌برد، نه بدعت خاصی برای خنداندن مخاطب در آن به چشم می‌خورد و نه حتی منتقدان به فیلم روی خوش نشان داده‌اند.

فیلم «الف» به کارگردانی جان فاورو محصول ۲۰۰۳ یکی از فیلم‌های موفق دوباره اکران شده در دوران کرونا است. این فیلم در اکران مجدد خود طی ۴ هفته در مجموع ۱.۶ میلیون دلار فروخته که ۱.۴۹ میلیون دلار آن مربوط به سینماهای آمریکا و مابقی آن حاصل فروش در سایر کشورها بوده است. الف برای رسیدن به رتبه‌ی سوم پرفروش‌ترین فیلم‌های آمریکا در هفته‌ی گذشته چندان کار مشکلی در پیش نداشته است و با ۴۰۰ هزار دلار به این جایگاه رسیده است.

این فیلم کمدی داستان پسری به نام بادی (ویل فرل) را نشان می‌دهد که در پرورشگاهی در نیویورک زندگی می کند. بادی شب کریسمس به داخل کیسه‌ی بابانوئل می‌رود و ناخواسته همراه با او راهی شمال می‌شود. در آنجا پری‌ها تصمیم می‌گیرند که بادی را بزرگ کنند و قدرت‌هایی جادویی به او ببخشند. سال‌ها بعد بادی حقیقت زندگی خود را می‌فهمد و تصمیم می‌گیرد تا به نیویورک بازگردد تا پدر واقعی‌اش را پیدا کند.

فیلم «عجیب و غریب» به کارگردانی کریستوفر لندون با یک پله سقوط در قیاس با هفته‌ی گذشته و فروشی ۳۵۱ هزار دلاری به رتبه‌ی چهارم باکس آفیس رسیده است. این فیلم طی ۳۱ روز در آمریکا و بازارهای جهانی به ترتیب ۸.۲ و ۵.۹ میلیون دلار فروخته است.

عجیب و غریب داستان یک قاتل سریالی با بازی وینس وان و یک دختر دبیرستانی با بازی کاترین نیوتون را به تصویر می‌کشد که به واسطه‌ی جادوی یک خنجر خاص بدن‌هایشان با یکدیگر جابه‌جا می‌شود و دختر مدرسه‌ای خود را در جسم قاتل پیدا می‌کند. آن‌ها تنها ۲۴ ساعت فرصت دارند تا جادو را باطل کنند و به بدن خود را بازگردند وگرنه تا ابد در جسم دیگری اسیر می‌شوند.

امتیاز عجیب و غریب در راتن‌تومیتوز و متاکریتیک به ترتیب ۸۳ از ۱۰۰ و ۶۶ از ۱۰۰ است که نشان می‌دهد عموم منتقدان از تماشای آن راضی بوده‌اند. مثلا سایمون تامپسون از آی‌جی‌ان در بخشی از نقد خود برای این فیلم آورده است: «عجیب و غریب اوقاتی خوش و خونین را رقم می‌زند. فیلمی خنده‌دار، هوشمندانه و با بازیگرانی مناسب و چند مرگ خوشمزه!»

در هفته‌هایی که کمپانی‌های بزرگ فیلم‌سازی جرئت اکران آثار جدیدشان را ندارند، طبیعی است که شاهد اکران دوباره برخی فیلم‌های محبوب و قدیمی باشیم. این هفته نیمی از آثار حاضر در لیست ۱۰ فیلم پرفروش آمریکا از فیلم‌های دوباره اکران شده هستند. انیمیشن «چگونه گرینچ کریسمس را دزدید» محصول سال ۲۰۰۰ به کارگردانی ران هاوارد نیز یکی از این آثار است که این هفته با ۲۶۸ هزار دلار فروش توانسته به رتبه‌ی پنجم باکس آفیس برسد.

انیمیشن چگونه گرینچ کریسمس را دزدید با بودجه‌ی ۱۲۳ میلیون دلاری در زمان اکرانش به فروش ۳۴۵ میلیون دلاری دست یافته است. این انیمیشن داستان شخصی به نام گرینچ با بازی جیم کری را به تصویر می‌کشد که سال‌ها قبل در هوویل به دنیا آمده است، اما قیافه‌ی ترسناک‌اش و همان‌طور علاقه‌ی بی‌حد و حساب‌اش به مارتا می (دختری با بازی کریستین برنسکی) که ذره‌ای به «گرینچ» علاقه ندارد، باعث شده تا از آن سرزمین رانده شود. از آن زمان تا به امروز، گرینچ کینه‌ی مردم هوویل را به دل داشته و در آستانه‌ی کریسمس زمان انتقام فرا رسیده است.

«جنگ با بابابزرگ» یکی از آن فیلم‌هایی است که طی هفته‌های اخیر پای ثابت جدول پرفروش‌ترین‌ها بوده و در هفته‌ی گذشته با ۲۶۶ هزار دلار فروش به رتبه‌ی ششم باکس آفیس رضایت داده است. مجموع فروش این فیلم کمدی-خانوادگی پس از ۶۶ روز اکران ۲۷.۳ میلیون دلار اعلام شده که سهم سینماهای آمریکا و سایر کشورهای جهان از این رقم به ترتیب ۱۷.۹ و ۹.۳ میلیون دلار است.

جنگ با بابابزرگ داستان دعواها و درگیری‌های پیتر (اوکس فگلی) و پدر بزرگش (رابرت دنیرو) برای تصاحب اتاق خواب را به تصویر می‌کشد! پیتر می‌بایست اتاق خواب دوست‌داشتنی خود را با پدربزرگش تقسیم کند، اما از این کار به هیچ‌وجه راضی نیست و به همین خاطر اعلام جنگ می‌کند.

انیمیشن خاطره‌انگیز «قطار سریع‌السیر قطبی» پس از ۱۶ سال در آمریکا و چند کشور اروپایی دوباره اکران شده است تا یکی از بهترین آثار رابرت زمکیس باری دیگر رنگ پرده به خود ببیند. حاصل اکران قطار سریع‌السیر قطبی طی هفته‌ی گذشته در آمریکا ۲۴۵ هزار دلار بوده است. این انیمیشن پس از ۱۰ روز اکران در آمریکا و سایر کشورهای جهان به فروشی در حدود ۴۰۱ هزار دلار رسیده است.

قطار سریع‌السیر قطبی بر اساس کتابی با همین نام نوشته‌ی کریس ون آلسبرگ ساخته شده است. چهاردهمین اثر زمکیس در زمان اکرانش با استقبال متوسطی از جانب منتقدان مواجه شد و امتیاز آن در متاکریتیک ۶۱ از ۱۰۰ است، اما بسیاری از نوجوانان در سراسر جهان این انیمیشن را دوست داشتند. قطار سریع‌السیر قطبی راجع به پسر خردسالی است که برخلاف تمسخر بسیاری از دوستانش کاملاً به بابانوئل و حضور وی در روزهای کریسمس معتقد است.

«تعطیلات کریسمس نشنال لمپون» یکی دیگر از فیلم‌هایی است که به خاطر نزدیکی به جشن سال نو میلادی باری دیگر روی پرده رفته است. این فیلم بر اساس داستانی کوتاه از مجله‌ی نشنال لمپون ساخته شد و سومین قسمت از سه‌گانه‌ی «تعطیلات نشنال لمپون» به شمار می‌رود. این فیلم کمدی و خانوادگی با بودجه‌ی ۲۵ میلیون دلاری در سال ۱۹۸۹ به فروشی بیش از ۷۱ میلیون دلار دست پیدا کرد.

تعطیلات کریسمس نشنال لمپون هفته‌ی گذشته با ۲۳۹ هزار دلار فروش در مکان هشتم باکس آفیس قرار گرفته و در مجموع پس از ۱۹ روز نمایش در حدود ۶۰۰ سالن توانسته ۶۲۸ هزار دلار در سینماهای آمریکا و سایر کشورهای جهان بفروشد.

فیلم «همه‌ی زندگی من» به کارگردانی مارک مایرز این هفته با ۲۱۵ هزار دلار فروش و ۵ پله سقوط نسبت به هفته‌ی گذشته به جایگاه نهم جدول پرفروش‌ترین فیلم‎‌های آمریکا بسنده کرده است. همه‌ی زندگی من از آن فیلم‌های درام و عاشقانه‌ای است که سعی دارند با تکیه بر احساسات رقیق مخاطب مورد قبول واقع شوند. این فیلم که توسط یونیورسال پیکچرز اکران شده، داستان زندگی دختر و پسری عاشق‌پیشه را روایت می‌کند که در آستانه‌ی ازدواج متوجه می‌شوند داماد سرطان کبد دارد و به زودی خواهد مرد.

امتیاز همه‌ی زندگی من در راتن‌تومیتوز بر اساس ۷ نقد تا به امروز ۳۶ از ۱۰۰ است که نشان می‌دهد با اثری ضعیف مواجه هستیم. جان فینک از فیلم استیج که امتیاز ۳۳ از ۱۰۰ را به این فیلم داده در بخشی از نقد خود آورده است: «همه‌ی زندگی من از فرمول فیلم‌های شبکه‌ی تلویزیونی هالمارک استفاده می‌کند. اثری قابل پیش‌بینی، فاقد رنگ و احساسی خاص که در یک تعریف کلی می‌توان آن را یک فیلم سینمایی میان‌مایه توصیف کرد.»

در آستانه‌ی اکران فیلم «زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴» کمپانی برادران وارنر «زن شگفت‌انگیز» محصول ۲۰۱۷ را باری دیگر اکران کرده است. این فیلم طی ۳ روز در اکران مجددش در آمریکا به ۱۸۹ هزار دلار فروش و رتبه‌ی دهم باکس آفیس این هفته رسیده است. زن شگفت‌انگیز علاوه‌بر آمریکا در چند کشور دیگر نیز روی پرده رفته و فروش بین‌المللی آن هم ۱۳۶ هزار دلار اعلام شده است.

زن شگفت‌انگیز در زمان اکرانش علاوه‌‌بر فروش خوب در گیشه توانست نظر مثبت جمعی از منتقدان را هم به دست آورد. این فیلم در سال ۲۰۱۸ در میان ۱۰ فیلم برتر سال بنیاد فیلم آمریکا قرار گرفت و در تعدادی از جشنواره‌های سینمایی درجه دوم هم تحسین شد. فیلم زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴ که از آن با عنوان «زن شگفت‌انگیز ۲» هم یاد می‌شود، هفته‌ی آینده علاوه‌بر سالن‌های سینما از طریق سرویس آنلاین اچ‌بی‌او مکس نیز در دسترس سینمادوستان قرار می‌گیرد. قسمت دوم زن شگفت‌انگیز پرنسس دایانا با بازی گل گدوت را به زمان جنگ سرد می‌کشاند. در سال ۱۹۸۴، پرنسس دایانا/زن شگفت‌انگیز با دو دشمن قدرتمند روبه‌رو می‌شود؛ باربارا ان مینروا یا چیتا و مکسول لرد. از سویی دیگر، معشوقه‌ی دایانا یعنی استیو ترور هم برای کمک به او بازمی‌گردد.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی خانواده غارنشینان: عصر جدید

The Croods: A New Age ۲ ۳.۰۱ ۲۴.۲ برادر ناتنی

Half Brothers ۱ ۰٫۴ ۱٫۳ الف

Elf ۴ ۰٫۴ ۱٫۴ عجیب و غریب

Freaky ۴ ۰٫۳ ۸٫۲ چگونه گرینچ کریسمس را دزدید

How the Grinch Stole Christmas ۱ ۰٫۲ ۰٫۲ جنگ با بابابزرگ

The War with Grandpa ۹ ۰٫۲ ۱۷٫۹ قطار سریع‌السیر قطبی

The Polar Express ۱ ۰٫۲ ۰٫۴ تعطیلات کریسمس نشنال لمپون

National Lampoon’s Christmas Vacation ۲ ۰٫۲ ۰٫۶ همه‌ی زندگی من

All My Life ۱ ۰٫۲ ۰٫۶ زن شگفت‌انگیز

Wonder Woman ۱ ۰٫۱ ۰٫۱

*رقم فروش بر اساس میلیون دلار است.

