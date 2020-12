ایندیانا جونز ۵ به کارگردانی جیمز منگولد احتمالاً میراث ایندی را کامل می­‌کند، و منگولد می­‌تواند از فیلم قبلی­ خودش یعنی لوگان کپی‌برداری کند تا این اتفاق بیافتد.

ایندیانا جونز ۵ احتمالاً میراث ایندی را کامل می­‌کند، و جیمز منگولد مرد این کار است. منگولد قبلاً سفر یک شخصیت نمادین را در لوگان ۲۰۱۷ به پایان رسانده بود. حالا وی می‌­تواند این کار را با ایندیانا جونز ۵ انجام دهد، و چه بسا حتی در این گیرودار ایندی را نابود کند.

کمپانی دیزنی اخیراً در رویداد روز سرمایه­ گذاران مطلبی را تأیید کرد که عده زیادی قبلاً از آن مطلع بودند: قرار است که منگولد ایندیانا جونز ۵ را کارگردانی کند. البته، کارگردانی منگولد از این جهت قابل توجه است که وی جانشین استیون اسپیلبرگی شده که کارگردانی ۴ فیلم قبل را به عهده داشته است.

قسمت پنجم ایندیانا جونز قرار است در ژوئیه ۲۰۲۲ اکران شود، که در آن زمان ستاره ایندیانا جونز یعنی هریسون فورد ۸۰ ساله خواهد بود. فورد نظر برخی افراد را قبول ندارد که سن بالایش مانع ایفای نقش ایندی می­‌شود، وی به این نظرات اهمیت نمی­‌دهد و ادعا دارد که این شخصیت آن‌قدر قوی است که حتی در فیلمی که چندان هم اکشن نباشد می­‌تواند موفق از آب دربیاید.

ورژنی سبک‌­تر و آرام­‌تر از ایندیانا جونز قطعاً جالب توجه است، و منگولد قطعاً مهارت این کار را دارد. این کارگردان به خاطر توانایی­‌اش برای تبدیل لحظات ظاهراً معمولی به لحظات مهیج مورد تقدیر و ستایش قرار گرفته است، مثل سکانس­‌های رانندگی در فیلم فورد در مقابل فراری (Ford vs. Ferrari) یا مشاجرات خانوادگی در فیلم سر به راه باش (Walk the Line). لوگان شاهکار منگولد است، و احتمالاً ایندیانا جونز پنجم شبیه لوگان خواهد بود.

لوگان نیز یک فیلم منحصراً اکشن نبود. با این‌که بعضی از سکانس‌­های خشن این فیلم به حق تحسین شد اما این لحظات آرام­ – مخصوصا لحظات پایانی – فیلم بود که آن را تبدیل به فیلمی فوق‌­العاده کرد. لوگان یکی از نمادی‌ترین شخصیت­‌های دو دهه اخیر، و هم‌چنین یادآور هیو جکمن در فیلم ولورین است.

فیلم‌های برتر ژانر وسترن تاریخ سینما؛ بوی دود اسلحه!

۶ کارگردانی که می‌توانند ایندیانا جونز جدید را به جای اسپیلبرگ کارگردانی کنند

ایندیانا جونز ۵ مانند لوگان است. هریسون فورد یک افسانه هالیوودی است، و ایفای نقش وی در ایندیانا جونز در زمره ماندگاترین نقش­‌ها به شمار می‌رود، و شاید فقط با بازی­‌اش در نقش هان سولو در جنگ ستارگان قابل مقایسه باشد. جنگ ستارگان به نوعی مدیون فورد و سولو بود اما هریسون فورد به قدر کافی مورد احترام قرار نگرفت، اما بار دیگر فرصت درخشش در ایندیانا جونز برای فورد فراهم شده است. تجربه منگولد در این زمینه موجب شد تا دیزنی کارگردانی این فیلم را به وی واگذار کند. حالا این سؤال در ذهن همه ایجاد شده است که آیا منگولد ایندی را نابود می­‌کند یا خیر.

منگولد در طول زندگی حرفه­‌ای­ خود نشان داده است که در سورپرایز کردن بیننده استعداد دارد. فیلم­‌های او کاملاً فیلم­‌های ژانری در نظر گرفته می­‌شوند، اما در عین حال فقط در یک ژانر خاص نمی­‌گنجند. لوگان یک نمونه بارز است. قطعاً یک فیلم ابرقهرمانی است، و در عین حال یک فیلم وسترن هم هست. به همین ترتیب، فیلم ولورین ۲۰۱۳، به کارگردانی منگولد، یک فیلم ابرقهرمانی است که بیشتر شبیه به یک فیلم سامورائی است. تا این لحظه فقط می‌­توان حدس زد که منگولد چطور می‌­خواهد سکانس­‌های اکشن و ماجراجویانه­‌ای که ایندیانا جونز را با آن­‌ها می‌­شناسیم، کارگردانی کند.

لوگان از جهاتی مثل یک وسترن بود، اما پایان‌بندی متفاوتی داشت. خداحافظی رسمی با لوگان، و در نتیجه هیو جکمن، یادآور پایان­‌های وسترن کلاسیک مثل پایان فیلم شین (Shane) یا مردی که لیبرتی والانس را کشت (The Man Who Shot Liberty Valence) است. تصمیم نابودسازی لوگان درست بود، نه لزوماً چون غیرمنتظره بود، بلکه چون با یکی از ویژگی­‌های معرف شخصیت، یعنی فناناپذیری درگیر شد. هم‌چنین این امکان را برای ایکس-۲۳ جوان به وجود آورد تا احتمالاً یادآور ولورین باشد.

حدس­‌های زیادی زده می­‌شود درباره این‌که ایندیانا جونز ۵ چگونه شخصیت اول فیلم را نمایش می‌­دهد. شیا لابوف بعد از بازی­ به عنوان جانشین ایندی در فیلم قلمرو جمجمه کریستال ۲۰۰۸ (Kingdom of the Crystal Skull) قصد بازگشت ندارد، و شایعات در خصوص بازی کریس پرت در فیلم منتفی است. طرفداران حدس زده­‌اند که شاید یک فورد جوان­ تر در فیلم دیده شود، پس شاید در ایندیانا جونز ۵ شاهد یک خداحافظی غم‌انگیز مثل لوگان باشیم.

منبع: Screenrant

The post ایندیانا جونز ۵ می‌­تواند کپی از فیلم لوگان باشد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala