لیست ده کارگردانی که هر سال مجله‌ی ورایتی اعلام می‌کند هرگز تا به امروز دارای چنین اهمیتی نبوده است. در سالی که سینماها تعطیل هستند و جشنواره ها کنسل می‌شوند، مجلات یکی از تنها راه‌هایی هستند که می‌توانند جوان‌های آینده داری را که توسط بیماری کرونا محدود شده‌اند به دنیا معرفی کنند. تمام کارگردان‌های این لیست با توجه به قدرت فیلم‌های اخیرشان انتخاب شده‌اند.

صداهایی که منتظرند تا توسط میلیون‌ها نفر در سر تا سر جهان شنیده شوند. برخی از فیلم‌های این لیست قرار بوده سال قبل در جشنواره‌ها به نمایش در بیایند اما نمایش‌شان به تاخیر افتاده است. شش نفر از کارگردان‌های لیست زیر زن هستند و دوتای آن‌ها کار خود را به عنوان بازیگر آغاز کردند.

رجینا کینگ به عنوان بازیگر سال‌های پر کاری را پشت سر گذاشت. از سریال نگهبانان تا فیلم شبی در میامی که در لیست زیر هم به چشم می‌خورد. رابین رایت نیز بعد از بازی و کارگردانی کردن چند قسمت از سریال خانه‌ی پوشالی به سینما آمده است. سال آینده با توجه به خبرهای پزشکی‌ای که از گوشه و کنار می‌رسد سال بازگشایی سینماها خواهد بود و در این بازگشایی سینما نیاز دارد تا با همراهی نیروهای تازه نفس و نگاه‌های نو با تجربه‌های قدیمی‌ترها احیا شود. به امید این که دوباره بتوانیم در تاریکی سالن‌های سینما به پرده‌های نقره‌ای خیره شویم و رویا پردازی کنیم.

پرانو بیلی-باند برای سنسور ( Censor ) لیل میچل کوربین جونیور برای سرخپوست وحشی ( Wild Indian ) نیا داکوستا برای مرد شکلاتی ( Candyman ) سیان هدر برای کودا ( Coda ) رجینا کینگ برای یک شب در میامی ( One Night in Miami ) فیلیپ لاکوت برای شب پادشاهان ( Night of the Kings ) رزینا لیانگ برای سایه‌ای در ابر ( Shadow in the Cloud ) پاسکوال سیستو برای جان و حفره ( John and the Hole ) ریکی استاب برای کابوی واقعی ( Concrete Cowboy ) رابین رایت برای سرزمین ( Land )

منبع: Indiewire

The post ده کارگردانی که در سال ۲۰۲۱ باید فیلم‌هایشان را دید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala