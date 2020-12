با نزدیک شدن به انتهای سال ۲۰۲۰ و فصل جوایز چندی پیش مجله‌ی معتبر ایندی‌وایر با نظریابی از ۲۳۱ منتقد و روزنامه‌نگار لیستی از بهترین‌های سال گذشته را منتشر کرد. در این نظرسنجی کارکنان ایندی‌وایر، ورایتی و هالیوود ریپورتر، هم‌چنین نویسنده‌های روزنامه‌های محلی، وب‌سایت‌ها و فری‌لنسرها از سراسر اروپا، آمریکای جنوبی، آفریقا، آسیا و خاورمیانه شرکت کرده‌اند. تمام شرکت‌کننده‌ها ملزم شدند تا تنها به فیلم‌هایی رای بدهند که در سینماها یا به صورت VOD در آمریکای شمالی، طی یک سال اخیر، منتشر شده‌اند.

بهترین فیلم

سرزمین آواره‌ها (Nomadland) هرگز به‌ ندرت گاهی همیشه (Never Rarely Sometimes Always) اولین گاو (First Cow) صخره‌ی عاشقان (Lovers Rock) دارم به تمام کردن چیزها فکر می‌کنم (I’m Thinking of Ending Things) قد دراز (Beanpole) زمان (Time) ۵ هم‌خون (Da 5 Blood) مارتین ایدن (Martin Eden) قوش شب (Bacurau)

بهترین کارگردان

کلویی ژائو برای سرزمین آواره‌ها استیو مک‌کوئین برای صخره‌ی عاشقان الیزا هیت‌من برای هرگز به ندرت گاهی همیشه کلی ریچاردت برای اولین گاو دیوید فینچر برای منک (Mank) اسپایک لی برای ۵ هم‌خون چارلی کافمن برای دارم به تمام کردن چیزها فکر می‌کنم پیترو مارسلو برای مارتین ایدن کانتمیر بالگوف برای قد دراز لی ایساک چانگ برای میناری (Minari)

بهترین بازیگر

ریز احمد برای صدای متال (Sound of Metal) فرانسیس مک‌دورمند برای سرزمین آواره‌ها چادویک بوزمن برای ما رینی بلک باتم (Ma Rainey’s Black Bottom) دلروی لیندو برای ۵ هم‌خون ماریا باکالووا برای بورات فیلم بعدی (Borat Subsequent Moviefilm) جسی باکلی برای دارم به تمام کردن چیزها فکر می‌کنم لوکا مارینلی برای مارتین ایدن گری اولدمن برای منک کری کون برای آشیانه (The Nest) مد میکلسن برای یک دور دیگه (Another Round)

بهترین فیلم‌برداری

سرزمین آواره‌ها منک ویتالینا وارلا (Vitalina Varela) صخره‌ی عاشقان هرگز به ندرت گاهی همیشه دارم به تمام کردن چیزها فکر می‌کنم اولین گاو انگاشته (Tenet) قد دراز پرنده رنگین (The Painted Bird) و گوندا (Gunda)

بهترین فیلم‌نامه

دارم به تمام کردن چیزها فکر می‌کنم اولین گاو هرگز گاهی به ندرت همیشه زن جوان نوید دهنده (Promising Young Woman) منک چهارده (Fourteen) میناری دادگاه شیکاگو هفت (The Trial of the Chicago 7) یک شب در میامی (One night in Miami) کجیلیونر (Kajillionaire)

بهترین فیلم خارجی زبان

قوش شب قد دراز یک دور دیگه ویتالینا وارلا مارتین ایدن کالکتیو (Collective) گرگ‌ران‌ها (Wolfwalkers) و بعد ما رقصیدیم (And Then We Danced) پرنده رنگین خانه‌ی او (His House)

بهترین فیلم اول

زن جوان نوید دهنده عمق شب (The Vast of Night) نسخه‌ی ۴۰ ساله (The 40-Year-Old Version) یک شب در میامی عتیقه (Relic) صدای متال دستیار (The Assistant) هم آن رای (Ham on Rye) دندان‌های شیری (Babyteeth) صعود (The Climb)

منبع: Indiwire

