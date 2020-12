اینطور که پیداست تا چند روز دیگر مسئولان برگزاری جشنواره‌ی برلین ۲۰۲۱ این رویداد را به تعویق خواهند انداخت و دوره‌ی بعدی برلیناله به صورت مجازی برگزار می‌شود.

جشنواره‌ی برلین ۲۰۲۱ برای برگزاری در ۱۱ تا ۲۱ فوریه (۲۳ بهمن تا ۳ اسفند) برنامه‌ریزی شده است، اما با توجه به گزارشات اخیر هالیوود ریپورتر و ورایتی به همراه افزایش چشمگیر میزان ابتلا به کروناویروس در آلمان گمانه‌زنی‌ها پیرامون به تعویق افتادن جشنواره‌ی امسال یا برگزاری آن به صورت مجازی بالا گرفته است. از روز چهارشنبه تمامی مدارس، فروشگاه‌ها و مشاغل غیرضروری در آلمان تعطیل شده‌اند و دولت این کشور به هیچ‌وجه اجازه برگزاری یک رویداد برزگ فرهنگی-هنری در ابعاد جشنوراه‌ی برلین را نمی‌دهد.

جشنواره برلین ۲۰۲۰؛ منتقدان درباره فیلم ایرانی برنده خرس طلایی چه نوشتند؟

منابع نزدیک اعلام کرده‌اند مسئولان برگزاری جشنواره‌ی برلین ۲۰۲۱ این رویداد را نزدیک به ۲ هفته به تعویق خواهند انداخت و در اوایل ماه مارس (اوایل اسفندماه) باید شاهد برگزاری آن به صورت آنلاین باشیم. پیش از این به صورت رسمی اعلام شده بود امسال بازار فیلم اروپا (EFM)، رویدادی که به موازات برلیناله برگزار می‌شود نیز به صورت مجازی است.

بر اساس گزارشات در زمستان تنها بخش اصلی جشنواره به صورت مجازی برگزار خواهد شد و امسال شاهد بخش‌های جانبی نخواهیم بود. همچنین مسئولان برگزاری قصد دارند همانند جشنواره‌ی کن در سال ۲۰۲۰، یک جشنواره‌ی محدود را هم در تابستان برگزار کنند که طی آن چند فیلم از آثار برگزیده‌ی حاضر در جشنواره‌ی برلین ۲۰۲۰ به صورت حضوری نمایش داده خواهند شد.

جدای از تصمیمات دولت و مسئولان فرهنگی-هنری آلمان درباره‌ی نحوه‌ی برگزاری جشنواره‌ی برلین در سال آینده، بسیاری از فیلم‌سازان و بازیگران به خاطر محدودیت‌های موجود برای حضور در این رویداد نمی‌توانند به برلین سفر کنند و از سویی دیگر بخش زیادی از اعتبار جشنواره‌ی برلین مربوط به حضور پرشور سینمادوستان در این جشنواره است و با توجه به اینکه تا اسفندماه شاهد تزریق گسترده‌ی واکسن کرونا در جهان نخواهیم بود، در صورت برگزاری حضوری جشنواره‌ی برلین ۲۰۲۰، این رویداد از این جهات آسیب خواهد دید.

منبع: Hollywoodreporter

The post جشنواره‌ی برلین ۲۰۲۱ به صورت مجازی برگزار خواهد شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala